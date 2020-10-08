20 женщин решились на кардинальную смену имиджа, и их преобразили до неузнаваемости
Мы разные, но всех нас объединяет одно — желание выглядеть на все 100. Визажист, автор проекта «Слепое преображение» Оксана Трунова и парикмахер Ольга Тарасова — профессионалы своего дела, которые знают о перевоплощении абсолютно все. Именно за этим к ним и обращаются женщины со всех городов России. Результат получается сногсшибательным.
Мы в AdMe.ru поражены увиденным и хотим показать вам итоги проделанной работы. Мастера поделились результатами и небольшой информацией о каждой из прекрасных участниц проекта.
1.
Юлия приехала к нам на «Слепое преображение» из Обнинска. Юрист, мама двух деток и просто красотка.
2.
Ирина приехала к нам из Москвы. Наша задача была подчеркнуть красоту глаз и сделать образ стильным и современным. Смотрите, как стала похожа на Эдиту Пьеху.
3.
Екатерина. Наше первое знакомство состоялось 4 года назад: Катя выиграла у нас сертификат на создание образа для фотосессии и саму фотосессию. Все эти годы она наблюдала за нами и вот решилась, пришла и сказала: «Хочу быть яркой и современной». Мы поставили задачу сохранить естественные кудри и подчеркнуть яркость и красоту, не перегружая косметикой.
4.
Ольга решила сделать себе подарок к юбилею. Спортивная, стильная, знающая толк в моде, она захотела увидеть себя с другой стороны. Ну и, конечно же, попробовать другой макияж. После беседы с Олей мы поняли: нужен образ дерзкий и современный.
5.
Людмила получила приглашение на «Слепое преображение» в качестве подарка от своей дочери Надежды, которая решила порадовать свою мамульку просто так. Сюрприз удался. Люда испытала радость и прилив адреналина.
6.
Ольге услугу «Слепое преображение» подарила на 18-летие мама. Когда отрезали волосы, Оля выдохнула и сказала: «Ура!»
7.
Полина живет и работает в Москве, дизайнер. Творческая, неординарная, стильная и очень веселая. Можно долго описывать, какая Полина, поэтому и захотелось образ сделать ярким и креативным.
8.
Валентина приглашение на «Слепое преображение» получила в подарок от своих детей. Очень скромная и хрупкая. Так хотелось сделать образ ярким и добавить немного лоска!
9.
Екатерина живет и работает в Туле, мама четверых детей. Два года назад уже была у нас на «Слепом преображении» и снова захотела почувствовать прилив адреналина.
10.
Марина на «Слепое преображение» попала благодаря детям. Нам хотелось подчеркнуть женственность, миловидность и индивидуальность.
11.
Елена сделала себе подарок на день рождения. Мама троих детей, очень веселая и позитивная.
12.
Светлана приехала к нам из города Белёв. Мама двух детишек, находится в декрете, а душа просит праздника и новых красок.
13.
Инна — учитель начальных классов, приехала к нам в свой день рождения из Москвы. Мы почувствовали особую ответственность, когда узнали, что Инна — тетя Александра Рогова. Но я думаю, мы справились с задачей.
14.
Ольга работает педиатром. Она из династии врачей, мама троих деток.
15.
Галина — мама невесты, а выглядит сама как невеста.
16.
Алена много лет растила волосы и очень переживала, что мы сделаем ей короткую стрижку. Но мы всегда за ухоженные волосы. Алена небольшого роста, а такая длина косы, как была, еще больше укорачивала силуэт. Многие девушки пытаются максимально отрастить локоны, стремясь к женственности и утонченности. Длина волос ниже лопаток подходит не всем и иногда даже портит внешний вид и подчеркивает недостатки.
17.
Диана приехала из Подольска. Мама двух деток, жена военного и просто красотка с очаровательными ямочками на щечках.
18.
Ольга приехала из Кирова. Мама взрослых сыновей, занимается бизнесом. Жаль, что не в наших правилах говорить о возрасте наших героинь: вы были бы удивлены.
19.
Елена приглашение на «Слепое преображение» получила в подарок от своей дочери. Такой цвет волос и стрижку предпочитает уже много лет. Наша задача была сделать образ эффектным.
20.
Александра очень давно наблюдала за нашими работами, долго решалась. Но однажды поняла, что хочет поменяться.
Как вы думаете, эксперименты с внешностью могут вести к потере индивидуальности?