20 женщин решились на кардинальную смену имиджа, и их преобразили до неузнаваемости

Мы разные, но всех нас объединяет одно — желание выглядеть на все 100. Визажист, автор проекта «Слепое преображение» Оксана Трунова и парикмахер Ольга Тарасова — профессионалы своего дела, которые знают о перевоплощении абсолютно все. Именно за этим к ним и обращаются женщины со всех городов России. Результат получается сногсшибательным.

Мы в AdMe.ru поражены увиденным и хотим показать вам итоги проделанной работы. Мастера поделились результатами и небольшой информацией о каждой из прекрасных участниц проекта.

1.

Юлия приехала к нам на «Слепое преображение» из Обнинска. Юрист, мама двух деток и просто красотка.

2.

Ирина приехала к нам из Москвы. Наша задача была подчеркнуть красоту глаз и сделать образ стильным и современным. Смотрите, как стала похожа на Эдиту Пьеху.

3.

Екатерина. Наше первое знакомство состоялось 4 года назад: Катя выиграла у нас сертификат на создание образа для фотосессии и саму фотосессию. Все эти годы она наблюдала за нами и вот решилась, пришла и сказала: «Хочу быть яркой и современной». Мы поставили задачу сохранить естественные кудри и подчеркнуть яркость и красоту, не перегружая косметикой.

4.

Ольга решила сделать себе подарок к юбилею. Спортивная, стильная, знающая толк в моде, она захотела увидеть себя с другой стороны. Ну и, конечно же, попробовать другой макияж. После беседы с Олей мы поняли: нужен образ дерзкий и современный.

5.

Людмила получила приглашение на «Слепое преображение» в качестве подарка от своей дочери Надежды, которая решила порадовать свою мамульку просто так. Сюрприз удался. Люда испытала радость и прилив адреналина.

6.

Ольге услугу «Слепое преображение» подарила на 18-летие мама. Когда отрезали волосы, Оля выдохнула и сказала: «Ура!»

7.

Полина живет и работает в Москве, дизайнер. Творческая, неординарная, стильная и очень веселая. Можно долго описывать, какая Полина, поэтому и захотелось образ сделать ярким и креативным.

8.

Валентина приглашение на «Слепое преображение» получила в подарок от своих детей. Очень скромная и хрупкая. Так хотелось сделать образ ярким и добавить немного лоска!

9.

Екатерина живет и работает в Туле, мама четверых детей. Два года назад уже была у нас на «Слепом преображении» и снова захотела почувствовать прилив адреналина.

10.

Марина на «Слепое преображение» попала благодаря детям. Нам хотелось подчеркнуть женственность, миловидность и индивидуальность.

11.

Елена сделала себе подарок на день рождения. Мама троих детей, очень веселая и позитивная.

12.

Светлана приехала к нам из города Белёв. Мама двух детишек, находится в декрете, а душа просит праздника и новых красок.

13.

Инна — учитель начальных классов, приехала к нам в свой день рождения из Москвы. Мы почувствовали особую ответственность, когда узнали, что Инна — тетя Александра Рогова. Но я думаю, мы справились с задачей.

14.

Ольга работает педиатром. Она из династии врачей, мама троих деток.

15.

Галина — мама невесты, а выглядит сама как невеста.

16.

Алена много лет растила волосы и очень переживала, что мы сделаем ей короткую стрижку. Но мы всегда за ухоженные волосы. Алена небольшого роста, а такая длина косы, как была, еще больше укорачивала силуэт. Многие девушки пытаются максимально отрастить локоны, стремясь к женственности и утонченности. Длина волос ниже лопаток подходит не всем и иногда даже портит внешний вид и подчеркивает недостатки.

17.

Диана приехала из Подольска. Мама двух деток, жена военного и просто красотка с очаровательными ямочками на щечках.

18.

Ольга приехала из Кирова. Мама взрослых сыновей, занимается бизнесом. Жаль, что не в наших правилах говорить о возрасте наших героинь: вы были бы удивлены.

19.

Елена приглашение на «Слепое преображение» получила в подарок от своей дочери. Такой цвет волос и стрижку предпочитает уже много лет. Наша задача была сделать образ эффектным.

20.

Александра очень давно наблюдала за нашими работами, долго решалась. Но однажды поняла, что хочет поменяться.