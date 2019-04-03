18 женщин, которые превратили феминизм не в борьбу, а в созидание

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Сегодня на лицах людей при слове "феминизм" нередко можно увидеть недовольные или презрительные ухмылки. Но, несмотря на все предубеждения, это движение действительно меняет жизнь к лучшему. Женщины спасают угнетенных девушек, продвигают науку и спорт или просто занимаются любимым делом, которое раньше им было бы недоступно.

Нас в AdMe.ru вдохновили сильные духом женщины, которые делом доказали, что истинный смысл феминизма не в войне против мужчин, а в справедливости и созидании.

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Храбрая женщина Вида Мовахед сняла свой хиджаб на одной из самых оживленных улиц в Иране, тем самым начав протестное движение против ношения хиджаба

Элспет Бирд — первая англичанка, которая отправилась вокруг света на мотоцикле

«Моя дочь 6 лет назад не испугалась огня благодаря этой женщине и была от нее в восторге. Сегодня мы случайно встретились»

Астронавт НАСА Пегги Уитсон возвращается после 288-дневного пребывания в космосе. На сегодняшний день она рекордсменка среди американских астронавтов

Австралийская медсестра стала второй женщиной в истории, поднявшей камни легендарного силача Дональда Динни. Их суммарный вес — 333 кг

«Очень горжусь своей маленькой чемпионкой»

«Гранд-чемпион конкурса научных проектов — 2019 начальной школы».

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Карен Ухленбек - первая женщина, которая получила Абелевскую премию по математике

Марго Хейс - первая женщина-альпинист, прошедшая маршрут сложности 9а+

Девушка, которая трудится на Аляскинском нефтяном месторождении, очень любит свою работу и старается привлечь новых сотрудников

Билли Джин Кинг - та самая теннисистка, которая в 1973 году бросила вызов звезде тенниса Бобби Риггзу, разгромив его на глазах миллионов. Это событие навсегда изменило отношение к женскому спорту

Мать и дочь: дуэт по борьбе с преступностью из Новой Зеландии

Первая женщина из числа коренных народов Бразилии, окончившая юридический факультет и ставшая конгрессменом

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Женщина разбивает лед кувалдой, чтобы поплавать

При упоминании о чудо-женщине мы вспоминаем не о Галь Гадот, а о героинях нашей подборки. Кто из них вдохновил вас?