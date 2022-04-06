20 занятий, которые выбирают знаменитости, когда хотят отдохнуть от голливудского блеска и гламура

Любой человек ищет способ расслабиться и снять напряжение так, чтобы это не было связано с его повседневной деятельностью, и знаменитости не исключение. Некоторые их увлечения, такие, например, как изготовление снежных шаров или подражание крику птиц, могут показаться неожиданными и даже странными.

AdMe.ru выяснил, какие хобби есть у наших любимых знаменитостей. Но мы не можем определиться, какое из них вызвало у нас наибольшее недоумение.

1. Малума играет в футбол

Колумбийский певец всегда мечтал стать футболистом, а не певцом. Он также увлекался другими видами спорта: волейболом, настольным теннисом и даже шахматами. Однако любовь к музыке, проявившаяся в совсем юном возрасте, в конечном счете взяла свое.

2. Бри Ларсон стреляет из лука

Американская актриса рассказала, что заинтересовалась стрельбой из лука. Она разместила в соцсетях фотографию, на которой она позирует с мишенью, и подписала ее так: «Похоже, мое хобби — это искать новые хобби».

3. Дженнифер Гарнер играет на саксофоне

Звезда фильма «Из 13 в 30» рассказала, что играет на саксофоне со школьных лет. Однажды, надев униформу оркестра, она сыграла мелодию «Happy Birthday», чтобы поздравить с днем рождения Риз Уизерспун.

4. Пирс Броснан рисует

Пирс Броснан влюбился в живопись, когда ему было 16 лет, и даже хотел стать графическим дизайнером. Он считает, что хобби поддержало его в то время, когда он потерял свою первую жену.

5. Мэри-Кейт Олсен занимается верховой ездой

Мэри-Кейт Олсен с детства увлекалась верховой ездой. Она начала заниматься, когда ей было 6 лет, и до сих пор участвует в масштабных соревнованиях.

6. Кара Делевинь вяжет

В ожидании своего выхода на подиум Кара Делевинь с радостью отдается новому хобби. Модель и актриса опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она вяжет за кулисами модного показа.

7. Джонни Депп коллекционирует кукол Барби

Истоки этого увлечения Джонни — в тех временах, когда он играл в Барби со своей дочерью. Но когда та потеряла интерес к куклам, Депп не захотел с ними расставаться: они были связаны с сентиментальными воспоминаниями. Теперь у него так много кукол Барби, что им нужна отдельная кладовая.

8. Пенелопа Крус — вешалки для пальто

Это вполне объяснимо, учитывая, что Пенелопа — икона стиля. Всего вешалок у нее более 500, и все они сделаны не из металла.

9. Кэти Перри собирает волосы других знаменитостей

Кэти Перри однажды поделилась, что хранит локоны волос других знаменитостей. Например, Тейлор Свифт и Майли Сайрус. Она держит их в своей сумочке. Самое удивительное заключается в том, что она осознает, насколько жутковато выглядит ее увлечение, но все равно считает его классным.

10. Тейлор Свифт изготавливает снежные шары

Тейлор Свифт любит делать снежные шары и занимается этим даже вместе со своими друзьями. Кроме того, она сделала снежный шар, который появляется в клипе «Lover».

11. Райан Гослинг вяжет

Райан Гослинг — голливудская звезда первой величины. Но однажды он описал свой идеальный день, и оказалось, что он не имеет ничего общего с его актерской карьерой. Идеальный день для Гослинга — это когда у него есть возможность заняться вязанием. Те вещи, которые у него хорошо получаются, он дарит своим близким.

12. Майк Тайсон разводит голубей

Выставки голубей привлекают больше людей, чем могло бы показаться. Среди их поклонников знаменитый боксер и звезда Голливуда Майк Тайсон. Он любил голубей с детства, а сейчас у него более тысячи птиц. Тайсон говорит, что голуби могут многому нас научить.

13. Кендалл Дженнер занимается подражанием крику птиц

Возможно, это не просто хобби, а настоящий талант в духе студии Disney: Кендалл Дженнер настолько потрясающе имитирует трели и другие птичьи звуки, что можно подумать, будто вас окружает стая птиц.

14. Бейонсе занимается пчеловодством

Бейонсе начала разводить пчел ради меда, чтобы помочь своей дочери, у которой была сильная аллергия. Но скоро это занятие стало ее хобби. Сейчас у нее примерно 80 тыс. пчел и 2 улья.

15. Том Хэнкс собирает старинные пишущие машинки

У Тома очень милое хобби — коллекционировать старинные пишущие машинки. Он начал собирать их еще до того, как стал невероятно популярен. В этих устройствах, по словам актера, искусство идеально сочетается с технологией. Сейчас в его коллекции около 120 пишущих машинок.

16. Клаудия Шиффер коллекционирует насекомых

Когда мы слышим, что какая-то знаменитая модель что-то коллекционирует, то думаем, что речь идет о сумках, одежде, аксессуарах и прочем. Но это не относится к Клаудии. Она собирает насекомых, в частности пауков.

17. Деми Мур — старинные куклы

Бывшего мужа Деми Мур Эштона Катчера в дрожь бросало от огромной коллекции ее кукол. Он даже пытался уговорить ее открыть музей старинных кукол.

18. Николас Кейдж — замки и черепа динозавров

Одним из проявлений привычки Кейджа беспорядочно тратить деньги была покупка замков и даже черепа динозавра. Он перебил ставку Леонардо Ди Каприо, но в конце концов ему пришлось вернуть череп в Монголию, потому что тот, вероятно, был украден.

19. Мила Кунис играет в видеоигры

Мила любит играть в видеоигры, особенно в «Call of Duty» и «World of Warcraft». Она была членом нескольких гильдий в игре «World of Warcraft», и ей даже пришлось выйти из одной, когда фанат узнал ее голос.

20. Лесли Манн катается на моноцикле

Лесли начала учиться кататься на моноцикле, когда ей было 10 лет. Она получила одноколесный велосипед в подарок на Рождество и научилась им пользоваться. Теперь она может делать много разных трюков, например прыгать с бордюра и ездить на велосипеде задом наперед.