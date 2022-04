20 занятий, которые выбирают знаменитости, когда хотят отдохнуть от голливудского блеска и гламура

1. Малума играет в футбол

2. Бри Ларсон стреляет из лука

3. Дженнифер Гарнер играет на саксофоне

4. Пирс Броснан рисует

5. Мэри-Кейт Олсен занимается верховой ездой

6. Кара Делевинь вяжет

7. Джонни Депп коллекционирует кукол Барби

8. Пенелопа Крус — вешалки для пальто

9. Кэти Перри собирает волосы других знаменитостей

10. Тейлор Свифт изготавливает снежные шары

11. Райан Гослинг вяжет

12. Майк Тайсон разводит голубей

13. Кендалл Дженнер занимается подражанием крику птиц

14. Бейонсе занимается пчеловодством

15. Том Хэнкс собирает старинные пишущие машинки

16. Клаудия Шиффер коллекционирует насекомых

17. Деми Мур — старинные куклы

18. Николас Кейдж — замки и черепа динозавров

19. Мила Кунис играет в видеоигры

Мила любит играть в видеоигры, особенно в «Call of Duty» и «World of Warcraft». Она была членом нескольких гильдий в игре «World of Warcraft», и ей даже пришлось выйти из одной, когда фанат узнал ее голос.