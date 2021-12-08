20+ захватывающих ретгеновских снимков, в которые хочется подолгу вглядываться
В 1895 году Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение, заметив, что оно может проходить через ткани человека, но не может проникать через кости или металл. С той поры люди получили возможность рассматривать внутренности любых объектов, будь то человек, животное или бытовой предмет. Особенно, конечно, впечатляют наше костное строение и его изменения в силу определенных факторов.
Мы в AdMe.ru хотим признать, что разглядывать подобные снимки можно часами, тут никакого обеденного перерыва не хватит.
1. «Рентген до и после операции по исправлению моего сколиоза»
«Я однозначно стала выше, примерно на 5 см. Когда я в первый раз встала с кровати, то почувствовала себя великаном, это были очень странные ощущения».
2. Морской скат
3. Большеголовая молот-рыба
4. Рентген лежащего на спине человека, который страдает ожирением
5. Сова подносит мышь птенцу, цветной рентген
6. «Моя пиранья проглотила несколько камней»
7. Рентгеновский снимок ноги в ботинке, фотография Эрнеста Пейна. Конец XIX века
8. Снимок хамелеона, сделанный в 1896 году
9. Вот как видят багаж работники службы безопасности вокзалов и аэропортов
10. Переполненный мочевой пузырь человека
11. Снимок человека в мотоциклетном шлеме
12. «Снимок челюсти моего отца с раковой опухолью. На нижних фотографиях — новая титановая челюсть»
13. Сумочка и ее содержимое
14. Спящая кошка
15. Снимок курицы
16. Морской конек
17. Камни в мочевом пузыре йоркширского терьера (белые объекты у задних лап)
«Несколько лет назад я работала ветеринаром общей практики. Я видела много камней в мочевом пузыре, но этот йоркширский терьер сделал всех — у него самые большие камни, которые я вообще видела».
18. Тестирование рентгеновского аппарата после ошибки
19. Человек сломал 3 пальца. Вот как их закрепил хирург
20. «Нечеткий рентгеновский снимок, сделанный, когда мне было 3 года (я проглотила батарейку)»
21. Ребенок, у которого по 6 пальцев на каждой конечности
22. Карта памяти microSD на 16 Gb
23. «У моей кошки с рождения был сломан хвост, и несколько лет спустя ей наконец сделали рентген»
«Он не причиняет ей боли и вообще никак не мешает. И ветеринар тоже никогда не видел в этом проблемы, ему было просто любопытно».
24. «Это снимок маленькой старушки, у которой был худший кифоз, который я вообще встречал. Она практически всю свою жизнь смотрит в землю»
25. Рентгеновский снимок змеи (можно даже увидеть частично переваренную мышь)
26. Беременная морская свинка
27. «Этот снимок сделали, когда мне ставили брекеты. Я знал, что у меня плохие зубы, но чтобы настолько!»
28. Анатомия глотания собаки
А вам на глаза попадались рентгеновские снимки, которые запечатлели что-то неординарное? Что это было?