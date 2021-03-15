20+ человек показали, что получается, когда ты не умеешь готовить, но не сдаешься

Есть этакие кулинары от бога, которые лихо проделывают на кухне самые сложные гастрономические эксперименты. Все, за что бы они ни взялись, получается отменно. Но есть и вторая категория людей, у которых что ни обед, то маленькая катастрофа. Но слипшиеся макароны и подгоревшая пицца — вовсе не повод для отчаяния.

Мы в AdMe.ru не понаслышке знаем, что готовка не всегда идет по плану, и привыкли относиться к своим кулинарным неудачам с юмором, как и авторы этих маленьких «шедевров».

«Попросил девушку сделать на завтрак тост с джемом и кофе. Вот что она принесла»

«Потратил 12 часов на то, чтобы сделать хлеб-рулет с корицей»

«Попробовала приготовить сладкий картофель в новой фритюрнице»

«Закончились листы для лазаньи. Решил заменить их на макароны в надежде, что родные не заметят... Заметили»

«После 60 часов отсутствия электричества посреди холодной зимы наконец дали свет на час, и я решил, что было бы здорово растопить мед. Но забыл открыть крышку»

«Первый раз готовил копченый сыр. Думал, что прохладная погода уравновесит тепло из дымовой камеры. Я был неправ»

«Просто хотела добавить немного уксуса в салат»

«Первая ночь в новом доме, и жена готовит полиэтиленовый пакет на новенькой плите»

«Бабушка испекла торт на день рождения дедушки. Он сказал, что она все утро искала свои прихватки»

Посередине — пропавшая прихватка. Ее запекли вместе с тортом.

«Так выглядела кухня в новой квартире моей подруги через день после того, как она туда въехала»

«Пришел домой спустя 10 часов после того, как вышла жена, и достал это [чизкейк] из духовки. Я счастлив, что мой дом не загорелся»

«Теперь моя мама знает, что нельзя использовать пластиковый противень для приготовления еды в духовке»

«Моя первая попытка сделать круассаны. Я называю это „болью“»

«Папа случайно засунул телефон в духовку»

«Пыталась сделать воздушный омлет. Выглядит как пена для мытья посуды»

«Сделал суши-колбасу»

«Я просто хотел сделать мраморный узор на пироге»

«Вот что преподнесла мне жена сегодня утром»

«Впервые попробовал испечь кексы без глютена и молока»

«Первая кастрюля выскользнула из рук, и я все вылил на пол. Сделал вторую — сломалась ручка, и теперь мои макароны везде. Не поел, всплакнул»

«Пытались испечь торт на мамин день рождения. Проблема в том, что у нас нет никакого опыта в этом деле»

«Жена потратила целый час на приготовление персикового криспа, и прямо перед приходом моих родителей случилось это»

«Бабушка неделю ждала свою смесь для печенья. Вот что произошло, когда она положила ее в духовку»

«Этот „крысиный пирог“ — результат 7-часового сотрудничества моей жены и ее сестры»

«Мой парень насыпал в рисоварку соль вместо риса и час задавался вопросом, почему он так долго готовится»