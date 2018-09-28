20+ выражений в русском языке, которые сломают мозг любому иностранцу
Писатель Льюис Кэрролл, путешествуя по России, услышал слово «защищающихся» и записал его в своем дневнике английскими буквами: zаshtshееshtshауоushtshееkhsуа. Выглядит устрашающе и абсолютно непроизносимо, похлеще чем название исландского вулкана. А ведь у нас таких слов очень и очень много.
Ну а кроме самих слов, есть еще и выражения, в которых без специальной подготовки иностранцу не разобраться. Например, что мы имеем в виду, когда говорим, что нам фиолетово? И почему руки не доходят, а ноги можно приделать всему, что плохо лежит?
AdMe.ru составил краткий список самых популярных устойчивых фраз, от которых голова пойдет кругом у любого, кто решится изучать русский язык. А в конце статьи вас ждет картинка, понять которую сможет только наш человек.
- Чего только стоит один наш фразеологизм «да нет, наверное». Пожалуй, даже хорошо владеющий русским языком иностранец не сразу догадается, что это сочетание слов означает: «Я не знаю точно, но предполагаю, что нет».
- «Мне глубоко фиолетово». Мы используем эту фразу, чтобы показать, что нам все равно. Но почему именно фиолетово, а не, скажем, розово или зелено? Тут мы и сами не знаем, что ответить.
- Старый Новый год. Мы так любим праздновать наступление Нового года, что встречаем его дважды: по григорианскому календарю и по юлианскому. И будем продолжать это делать, ведь нам все до лампочки. А если придет время снова скорректировать календарь, то у нас появится старый старый Новый год.
- Только в русском языке фраза «ничего не получилось» означает досаду, а «ничего получилось!» — восторг.
- «Ну да, конечно» далеко не всегда означает согласие.
- Утренник — это мероприятие, дневник — книжка, вечерник — студент, а ночник — лампа.
- Русский курсив — это отдельная песня.
- Стакан на столе стоит, а ложка лежит. Значит ли это, что стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные? Нет. Ведь тарелка на столе тоже стоит. Но если поместить ее в коробку, то там она будет лежать.
- Вы можете сесть в автобус, но при этом ехать стоя.
- «Битый час» звучит куда эмоциональнее, чем «целый час», не правда ли?
- Выражения «отбросить коньки» и «не вешай мне лапшу на уши» не имеют ничего общего со спортом и кулинарией.
- «Фиг ты у меня получишь» и «ни фига ты у меня не получишь» — это по сути одно и то же...
- ...Чего нельзя сказать о фразах «жрать как свинья» и «нажраться как свинья».
- «Когда рак на горе свистнет» означает, что ждать вам придется до морковкина заговенья. И кстати, свистнуть можно чье-то пальто, то есть приделать ему ноги.
- Главное — не воспринимать ничего буквально. Иначе выражения вроде «заруби себе на носу» и «след простыл» приобретают совсем иной смысл.
- У вас руки не доходят что-то посмотреть? Тогда руки в ноги и вперед! И не забывайте в любой ситуации держать хвост пистолетом.
- Только в русском языке на вопрос «Чем ты занят?» можно услышать ответ «Да ничем, работаю».
- Короткое «угу» может быть чем угодно: от «спасибо» до «извините».
- Как объяснить иностранцу, что «очень умный» — это не всегда комплимент, «умный очень» — издевка, а «слишком умный» — и вовсе угроза?
- Мы уверены, что вы прекрасно поняли, о чем шла речь. Но иностранцам, изучающим наш язык, можно только посочувствовать, ведь им еще во стольком предстоит разобраться.
Бонус: только носитель русского языка сможет увидеть в этих символах слово