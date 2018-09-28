20+ выражений в русском языке, которые сломают мозг любому иностранцу

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Писатель Льюис Кэрролл, путешествуя по России, услышал слово «защищающихся» и записал его в своем дневнике английскими буквами: zаshtshееshtshауоushtshееkhsуа. Выглядит устрашающе и абсолютно непроизносимо, похлеще чем название исландского вулкана. А ведь у нас таких слов очень и очень много.

Ну а кроме самих слов, есть еще и выражения, в которых без специальной подготовки иностранцу не разобраться. Например, что мы имеем в виду, когда говорим, что нам фиолетово? И почему руки не доходят, а ноги можно приделать всему, что плохо лежит?