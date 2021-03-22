20+ впечатляющих особенностей, демонстрирующих отличия южнокорейских квартир от всего остального мира

Квартира в Корее — это пространство, совершенно непохожее на то, что окружает нас каждый день. Например, в корейском доме вы никогда не встретите радиаторы отопления, зато кондиционеру выделяется отдельная комната.

В этой статье AdMe.ru расскажет еще о многих таких неординарных фактах. А в конце для вас есть небольшой бонус — люди, проживающие в Корее, поделились своими впечатлениями о корейских квартирах и жизни в них.

1. Большая двуспальная кровать

Даже в маленькую квартиру жители этой страны стараются вместить большое спальное место. Это моя кровать в корейской квартире, размер которой — всего 15 кв. м. В каркасе много места для хранения вещей, где я держу простыни. © Unknown author / Imgur

2. Электронные замки на дверях

Такой замок намного удобнее по сравнению с огромной связкой ключей, которую мне приходилось носить в России. Тем более он выигрывает в конкуренции с длинными ключами от железных дверей, которые никуда не помещаются и постоянно шумят. А вот запомнить код из 4 цифр очень просто. В подъездах, кстати, тоже установлены электронные кодовые замки. © Алена из Кореи / YouTube

3. Единый пульт управления для отопления и горячей воды

Чтобы принять теплый душ, нужно нажать кнопку на панели. Такие системы стоят в каждой комнате, и отопление включается индивидуально. Это сделано не только в целях экономии, но и для большего удобства каждого жителя квартиры.

4. Душ из раковины

Резиновые шлепки есть почти в каждой корейской квартире. Они используются в экстренном случае, если вдруг человеку по какой-то причине нужно в ванную комнату, а там только что принимали душ и вода еще не ушла с пола. Это отличный способ не намочить домашнюю обувь или носки. В Корее в некоторых домах душ полностью открыт, поэтому вы купаетесь прямо перед унитазом и раковиной. Когда я приехала сюда, то не понимала, что делать, — у меня в ванной везде была вода. © Anna Lee / Quora

5. Стиральная машина на балконе

Поэтому почти в каждой квартире на лоджии установлен слив и подведена вода. Помимо этого, средняя загрузка стиральной машины в Корее равна 10–14 кг. Моя машинка большая, на 13 кг. Обычно в Корее используют именно такие, потому что приходится стирать одеяла целиком из-за того, что корейцы не пользуются пододеяльниками. © Jane Rog / YouTube

6. Нет пододеяльников и наволочек

В Корее меня больше удивило не то, что люди могут спать на полу, а то, что так тяжело найти обычное хлопковое постельное белье. Чтобы купить наволочки и пододеяльники, нужно пройти целый квест. Если они и продаются, то стоят очень дорого. А сами корейцы практически не пользуются постельным бельем. Им проще время от времени менять одеяла и подушки. Но зато очень распространены простыни на резинках, это большой плюс. © Алена из Кореи / YouTube

7. Большие окна

Приятная особенность корейских квартир заключается в наличии огромных окон и красивого вида почти в каждых апартаментах. Ведь все дома в Корее строят по фэншуй, а это предполагает достаточное количество солнца. Окна в пол устанавливают в квартирных комплексах последние 30 лет. Это добавляет больше света и тепла, и комнаты уже не кажутся такими маленькими.

8. Очиститель воздуха

Воздух в Корее не самый чистый, поэтому люди покупают очистители или даже встраивают их в потолок. Это факт. На улицах все время ужасный запах — что-то среднее между рыбой и цветочным медом. © Guctigval / Pikabu

9. Душ на балконе. Его используют для полива растений и быстрой очистки пола от загрязнений

10. Отсутствие батарей

Отопление находится под полом. Батарей нет вообще. Это большой плюс, так как ноги сильно мерзнут зимой, а дома пол всегда теплый. Вы можете сами регулировать температуру помещения. Также можно настроить удобный для вас режим — отопление будет отключаться и включаться в определенное время. Но на такое удовольствие тратится очень много газа, поэтому в Корее отопление стоит дорого. В зимние месяцы счет за газ составляет от $ 70 до $ 120 для моей маленькой двушки. © Алена из Кореи / YouTube

11. Раздельный сбор мусора

Это очень важная часть жизни в Корее. Все отходы разделяют в платные пакеты для мусора. Во многих квартирах для сортировки оборудовано специальное место. «Вы можете складывать свой пищевой мусор в морозильную камеру, пока не выкинете его. Это поможет избежать надоедливых корейских мух в квартире», — это лучший совет, который мне когда-либо давали. © Unknown author / Reddit

12. Обувной шкаф

В какие крохотные апартаменты вы бы ни зашли, там обязательно будет стоять шкаф для обуви. Даже в квартире площадью 15,11 кв. м он поместился. Чаще всего это пенал высотой 2 метра, но встречаются и варианты поменьше.

13. Холодильник для кимчи

Кимчи — это остро приправленные квашеные овощи. Раньше их хранили в подполье в глиняных чанах, которые закапывались во дворе дома. Наличие отдельного холодильника — это правда. Он необходим, потому что условия для брожения овощей требуют определенной температуры, а не потому, что нам постоянно нужны коробки с кимчи. © rhythm_n_blues / Reddit

14. Система оповещения

Она находится в каждой квартире, и ее нельзя отключать. Это часто меня раздражает. Вы как будто находитесь в пионерском лагере, и вам постоянно сообщают по ней о каких-то делах и проблемах жилого комплекса. © love korea / YouTube

15. Нет кухни как отдельной комнаты

Это пространство является для нас одновременно гостиной, кухней и столовой. В корейских домах и квартирах гостиная комната всегда объединена с кухней. Я только один раз видела кухню, которая теоретически могла бы быть закрыта раздвижной дверью, но хозяева ее сняли. Отдельной такой комнаты, в которой закрывается дверь, я еще не видела за все 12 лет жизни здесь. © Jane Rog / YouTube

16. Окно перед раковиной на кухне. Его часто можно встретить в корейских квартирах

17. Умный телевизор на кухне

С его помощью можно смотреть фильмы и передачи, когда готовите, а можно наблюдать за территорией ваших апартаментов снаружи. Например, если ваши дети гуляют одни во дворе, то на экране можно увидеть, где они и чем занимаются.

18. Туалетный столик. Его устанавливает сам застройщик

19. Комната для кондиционера

Сплит-системы в современных корейских апартаментах спрятаны. Они утоплены внутрь квартиры. Чтобы некрасивые коробки не портили фасад дома, их прячут в такую специальную комнату.

20. Одеяло или матрас с подогревом

У меня большой электрический матрас на двуспальную кровать. Это очень удобно. Например, когда вы выходите из душа, то ложитесь сразу в теплую постель. В Корее это распространенная вещь. © Алена из Кореи / YouTube

21. Рисоварка

Это то, что есть на любой корейской кухне. Для рисоварки даже установлена специальная выдвижная полка, а внутрь шкафа встроена розетка.

22. Раздвижные окна

У этих чудесных окон есть и минус. Так как они раздвижные, то самостоятельно помыть их не получается. © love korea / YouTube

Бонус

Я живу в Корее и уже привык, что в квартире нет сушилки, бельевых веревок и вешалок. © hitchcocklikedblonds / Reddit

Я проработал в Южной Корее 1 год. Если вы собираетесь туда ехать, то будьте готовы жить в квартире размером со спичечный коробок. Если вы, конечно, не снимете апартаменты в сельской местности. Дома в Южной Корее очень маленькие и тесные. © Ratnakar Sadasyula-రత్నాకర్ సదస్యుల / Quora

Я работаю с 9:00 до 17:00, а в остальное время обычно нахожусь дома. Мне хватает места в квартире. Хоть она небольшая, но я совсем не чувствую себя запертым в ловушке. © yoochunsa / Reddit

Я жил в подобных квартирах 3 года. Размер действительно заставил меня проявлять изобретательность и тщательно расставить приоритеты в выборе вещей. Здесь нет места для бесполезного барахла. К этому нужно привыкнуть. © Unknown author / Reddit