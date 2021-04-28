20+ восточных привычек и традиций, которые вызывают у иностранцев лишь один вопрос: «Это вообще законно?»

Укачивать малыша в ногах, носить шлепанцы с пышным свадебным платьем или назвать ребенка мамой — это не шутка, а вполне обычная практика в разных странах Востока. При первом знакомстве с этими и другими традициями путешественника наверняка хватит культурный шок. Но именно эти яркие штрихи делают впечатление полным.

Мы в AdMe.ru изучили диковинные восточные традиции и уверены, что они заслуживают нескольких минут вашего внимания.

Узбекистан

Не рассчитывайте получить чашечку чая, наполненную до краев. Гостям подают пиалу, где напиток налит лишь наполовину, — чем меньше чая, тем больше вас уважают. Чай принято пить за длительной беседой, постоянно доливая напиток.

Местные жители не умеют отказывать в лоб и едва ли ответят «нет». Вместо этого они скажут «хоп майли», что означает «ладно-ладно». Причем повторять это жители Узбекистана могут с завидным постоянством, главное — не обидеть визави.

В Узбекистане не совсем обычные колыбели. Традиционная кроватка называется бешик, у нее есть покрывало, которое полностью скрывает малыша. Изначально оно было придумано, чтобы защищать новорожденного от палящего солнца, ветра или холода. В деревянном основании колыбели есть круглое отверстие, к которому крепят керамический горшок. Таким образом, необходимость в подгузниках отпадает, а ребенок всегда остается чистым.

Деньги в стране тоже считают на свой манер: палец располагают поперек пачки, слегка сгибают ее пополам и быстро перелистывают купюры.

Объединенные Арабские Эмираты

В ОАЭ язык тела значит больше, чем в некоторых других странах. Например, если вы сидите так, что кто-то видит обращенные к ним подошвы ног, это сочтут верхом грубости. Местные могут даже обидеться на это.

Здесь нежелательно отказываться от кофе, потому что его предлагают в качестве приветственного жеста. Напиток гостю подадут в необычного вида кофейнике — далла.

Армения

В стране есть аналог Дня всех влюбленных — День святого Саркиса. Накануне одинокие армяне едят соленый бисквит, который называется аги блит. После этого нельзя пить: по легенде, если во сне одинокому человеку принесут воды, в этом году он встретит свою любовь.

На армянской свадьбе жениху и невесте в обязательном порядке кладут на плечи лаваш — считается, что это принесет в семью достаток и изобилие. Перед тем как войти в дом, молодожены разбивают тарелку — по местным поверьям, тот, кто сделает это первым, будет главным в семье.

В июле есть день, когда на улицах приходится ходить с особой осмотрительностью: в начале месяца отмечается праздник Вардавар. В этот день люди без зазрения совести обливают друг друга водой — неважно, знакомы вы или нет. Считается, что это приносит удачу и очищает человека. «Обожаю этот праздник! Однажды шла мимо гостиницы в Ереване, и двое парней внезапно вылили на меня 2 ведра воды с балкона. Но это не очень-то волновало меня — отлично помогает, когда на улице +38 °C». © mountainvalkyrie / Reddit

Иран

Сидеть спиной к кому бы то ни было (даже в транспорте) — это моветон. Поэтому, если приходится сидеть в таком положении, нужно извиниться. Когда извиняются перед вами, достаточно ответить: «У цветка нет ни переда, ни спины».

Если в Узбекистане от прямого «нет» будут вежливо уходить, то в Иране изумленно вскинут брови и цокнут языком. Слово «нет» местные при общении по возможности стараются не использовать.

«Мама» и «папа» — так обращаются дети к родителям во всем мире. А в Иране так родители называют ребенка, выражая ласку и нежность. Мать скажет чаду «маман джан», а отец — «баба джан». «В персидском к детям часто обращаются «мама» и «папа». А еще дядя и тети называют племянников и племянниц соответственно «дядя» и «тетя». © Soheil Ebipour / Quora

Турция

Мы привыкли убаюкивать малышей, взяв их на руки. Турки делают иначе: они кладут ребенка в ноги на одеяле и начинают методично раскачивать. Иногда, чтобы уложить дитя спать, используют гамак: взрослые берут в руки концы полотенца и укачивают ребенка.

Периодически турки собираются на необычные посиделки — гюн. Один из друзей приглашает остальных в гости. Самое интересное происходит в конце: гости дарят хозяину или хозяйке золотую монетку или определенную сумму денег. Спустя какое-то время встреча происходит у следующего товарища или коллеги.

Человеку, который только что ушел или уехал на машине, поливают воду вслед. Эта примета, которой следуют некоторые жители страны, имеет символическое значение: человек «плывет по течению» и возвращается целым и невредимым.

Перед свадьбой жених с семьей приходят в дом невесты, и та обязательно отправится на кухню и сварит кофе. И все бы ничего, вот только в кофе будущего мужа девушка добавляет вместо сахара жгучий перец или соль. Это один из способов проверки будущего мужа: за счет эффекта неожиданности невеста и ее родители могут оценить манеры и характер избранника. «Вы когда-нибудь слышали о соленом кофе? Звучит нелепо, но это часть предсвадебной церемонии. Когда в Турции жених и его семья навещают семью невесты, та идет на кухню, чтобы приготовить кофе. Она сознательно подсыпает в чашку будущего мужа соль. Некоторые девушки кладут еще и ложку молотого перца чили. Жених пьет этот ужасный кофе и ведет себя так, как будто все в порядке. Это символизирует, что он все выдержит ради любви». © Gizem Acar / Quora

Израиль

Кроссовки и вьетнамки израильтяне носят всюду: от простого похода в магазин до важных событий, например свадьбы. Так, жених и невеста не станут ходить в неудобных ботинках или туфлях на шпильке — главное, чтобы было легко танцевать. Поэтому вскоре после торжественной церемонии молодые переобуваются в тапочки, кроссовки или шлепанцы.

В меню израильских ресторанов суп можно найти только зимой. Это блюдо считается очень питательным, аккурат чтобы восстановить силы в холодное время года и согреться. Летом в стране жарко, что накладывает отпечаток на рацион.

Ливан

Некоторые жители Ливана, увидев чью-то брошенную обувь подошвой вверх, обязательно перевернут ее. Это очень древняя традиция, которой следуют и дети, и пожилые жители.

Слова нежности в стране употребляют преимущественно в моменты ссоры. «Дорогая», «свет очей моих» — эти ласковые обращения чаще можно услышать от разъяренного человека. А вот ругательства, напротив, воспринимаются как выражение нежности между близкими друзьями.

Еще одна привычка, которая больше свойственна старшему поколению, — бить посуду. Если во время распития кофе чашка упала, но не разбилась, ее нужно непременно бросить на пол еще раз. Да так, чтобы она раскололась, — некоторые пожилые жители верят, что это поможет уничтожить зло, сидящее внутри сосуда.

Во время свадьбы перед входом в дом клеят кусок теста. Народная примета гласит: если он не отвалится, брак будет счастливым. А вот если тесто не прилипнет, это плохой знак: союз не будет крепким. Правда, сегодня этот обычай потихоньку уходит в прошлое.

Казахстан

После застолий угощения со стола гости обязательно забирают — эта традиция называется саркыт. Особенно ее любят дети, но, даже если человек живет один, от саркыта не принято отказываться, ведь хозяева дают его гостям в знак уважения.

В стране также существует обычай брать коримдик. Родственники, друзья или коллеги приносят подарок или деньги, когда им показывают что-то впервые. Это распространяется и на знакомство с людьми. Например, гости должны принести коримдик не только когда им показывают новую квартиру, но и когда им представляют новорожденного или новую жену. «Моя начальница-казашка сказала, что нужно брать с коллег коримдик, когда они будут первый раз смотреть автомобиль». © В Крыму на удаленке / Яндекс.Дзен