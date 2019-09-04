20+ перлов из школьных тетрадей, над которыми мы смеялись до слез

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Годы идут, прогресс не стоит на месте, но одно остается неизменным: из года в год школьники поражают нас своей находчивостью и заставляют хохотать до слез. У кого-то в сочинении бедная Лиза кормила мать цветами, а кто-то путает кочевников с католиками. К счастью, каждый учебный год приносит школьникам новые знания, а нам — отличные поводы повеселиться.