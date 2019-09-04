20+ перлов из школьных тетрадей, над которыми мы смеялись до слез
Годы идут, прогресс не стоит на месте, но одно остается неизменным: из года в год школьники поражают нас своей находчивостью и заставляют хохотать до слез. У кого-то в сочинении бедная Лиза кормила мать цветами, а кто-то путает кочевников с католиками. К счастью, каждый учебный год приносит школьникам новые знания, а нам — отличные поводы повеселиться.
AdMe.ru отыскал новые перлы от юных дарований и делится с вами свежей подборкой шедевров из школьных тетрадей. В конце статьи — маленький бонус.
- Мне безумно нравятся произведения Гоголя, я его боготворю и считаю себя жертвой его таланта.
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Анна сошлась с Вронским совсем новым, неприемлемым для Советского Союза способом.
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Если бы Дантес разбирался в поэзии, то не стал бы стрелять в гениального поэта, а выбрал бы для дуэли какого-нибудь графомана, и потомки были бы ему только благодарны.
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Маяковский засунул руку в штаны и вынул оттуда самое дорогое, поднял его высоко и сказал: «Я — гражданин Советского Союза».
Когда любовь к марксизму проявляется даже в мелочах.
- В старину обезьяны ходили голыми, а когда наступил ледник, они покрылись волосами, и это помогло им стать людьми.
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Князь Нехлюдов был светским человеком и мочился духами.
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В последнем лирическом отступлении Гоголь сравнивает Россию с конями. В его изображении она быстро бежит по дороге истории.
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Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, на который он был похож как две капли воды.
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Мне очень нравится героиня романа Льва Толстого «Война и мир», особенно когда она танцует на балу со Штирлицем.
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Гоголь с детства боялся Вия, поэтому старался, чтобы в произведении его глаза всегда были закрыты огромными веками.
Ну зачем же так категорично?!
- По всей площади был разбросан различный мусор: камни, обрывки плакатов, куски дерева. Был и Ленин.
- Мы не забудем тебя, наш любимый Тарас Бульба, за твое мужественное героичество.
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Рахметов был сильной личностью: он мог обходиться месяц без пищи, неделю без воды и день без женщин.
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Как Петр I поднял Россию на дыбы, так она с тех пор не может опустить передние копыта и скакать, как все цивилизованные страны.
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Герасим учил плавать еще хуже, чем говорил.
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В результате из Тихона вырос не мужчина, а самый настоящий овца.
Для нашего человека «МММ» — это покруче какой-то там пирамиды Хеопса.
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Дворец был построен крепостными руками графа Шереметьева.
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На темном лице блуждали ее светло-голубые глаза.
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Мы видим, как нервничает Родион, он напряженно сидит вокруг комнаты, не находя себе места.
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Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать.
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Они пошли за первым встречным Рюриковичем, который хотел отомстить за свою смерть.
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В то время рэпа не было, поэтому пипл оттягивался на балах.
Эх, Чебурашка, что с тобой стало!
Бонус
Учителям тоже не чуждо творчество.