20+ перлов из школьных тетрадей, над которыми мы смеялись до слез

19
0
14
6k

Годы идут, прогресс не стоит на месте, но одно остается неизменным: из года в год школьники поражают нас своей находчивостью и заставляют хохотать до слез. У кого-то в сочинении бедная Лиза кормила мать цветами, а кто-то путает кочевников с католиками. К счастью, каждый учебный год приносит школьникам новые знания, а нам — отличные поводы повеселиться.

AdMe.ru отыскал новые перлы от юных дарований и делится с вами свежей подборкой шедевров из школьных тетрадей. В конце статьи — маленький бонус.

  • Мне безумно нравятся произведения Гоголя, я его боготворю и считаю себя жертвой его таланта.

  • Анна сошлась с Вронским совсем новым, неприемлемым для Советского Союза способом.

  • Если бы Дантес разбирался в поэзии, то не стал бы стрелять в гениального поэта, а выбрал бы для дуэли какого-нибудь графомана, и потомки были бы ему только благодарны.

  • Маяковский засунул руку в штаны и вынул оттуда самое дорогое, поднял его высоко и сказал: «Я — гражданин Советского Союза».

Когда любовь к марксизму проявляется даже в мелочах.

  • В старину обезьяны ходили голыми, а когда наступил ледник, они покрылись волосами, и это помогло им стать людьми.

  • Князь Нехлюдов был светским человеком и мочился духами.

  • В последнем лирическом отступлении Гоголь сравнивает Россию с конями. В его изображении она быстро бежит по дороге истории.

  • Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, на который он был похож как две капли воды.

  • Мне очень нравится героиня романа Льва Толстого «Война и мир», особенно когда она танцует на балу со Штирлицем.

  • Гоголь с детства боялся Вия, поэтому старался, чтобы в произведении его глаза всегда были закрыты огромными веками.

Ну зачем же так категорично?!

  • По всей площади был разбросан различный мусор: камни, обрывки плакатов, куски дерева. Был и Ленин.
  • Мы не забудем тебя, наш любимый Тарас Бульба, за твое мужественное героичество.

  • Рахметов был сильной личностью: он мог обходиться месяц без пищи, неделю без воды и день без женщин.

  • Как Петр I поднял Россию на дыбы, так она с тех пор не может опустить передние копыта и скакать, как все цивилизованные страны.

  • Герасим учил плавать еще хуже, чем говорил.

  • В результате из Тихона вырос не мужчина, а самый настоящий овца.

Для нашего человека «МММ» — это покруче какой-то там пирамиды Хеопса.

  • Дворец был построен крепостными руками графа Шереметьева.

  • На темном лице блуждали ее светло-голубые глаза.

  • Мы видим, как нервничает Родион, он напряженно сидит вокруг комнаты, не находя себе места.

  • Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать.

  • Они пошли за первым встречным Рюриковичем, который хотел отомстить за свою смерть.

  • В то время рэпа не было, поэтому пипл оттягивался на балах.

Эх, Чебурашка, что с тобой стало!

Бонус

Учителям тоже не чуждо творчество.

19
0
14
6k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться