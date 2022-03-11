20 вопросов из передачи «Слабое звено», справиться с которыми под силу истинным всезнайкам

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Интеллектуальное телешоу с эффектной и запоминающейся ведущей знакомо многим телезрителям. Каверзные вопросы дразнят не только участников передачи, но и эрудитов по ту сторону экрана.

Мы в AdMe.ru с уважением относимся к культовой программе, которая отлично пополняет копилку знаний.

1.

Вопрос: Что было лотом 666 на аукционе, с которого начинается действие мюзикла «Призрак оперы»?



Ответ: Люстра.

2.

Вопрос: Название какого кондитерского изделия совпадает с названием западного ветра в древнегреческой мифологии?

Ответ: Зефир.

3.

Вопрос: Какое культурное растение иначе называется «паслен клубненосный»?



Ответ: Картофель.

4.

Вопрос: Назовите автора повести «Чарли и шоколадная фабрика».



Ответ: Роальд Даль.

5.

Вопрос: Представителям какой профессии, по словам Агаты Кристи, разбитая посуда приносит счастье?



Ответ: Археологам.

6.

Вопрос: Какое растение иначе называют фиговым деревом?



Ответ: Инжир.

7.

Вопрос: Увертюра исполняется в начале или в конце музыкального произведения?



Ответ: В начале.

8.

Вопрос: Название какого плода переводится с итальянского как «золотое яблоко»?



Ответ: Помидор.

9.

Вопрос: Бегемот — это парнокопытное или непарнокопытное животное?



Ответ: Парнокопытное.

10.

Вопрос: Какой пористый камень вулканического происхождения используется для ухода за кожей стоп?



Ответ: Пемза.

11.

Вопрос: Какие животные образуют Большой Барьерный риф?



Ответ: Кораллы.

12.

Вопрос: Аристотель прославился как математик или философ?

Ответ: Философ.

13.

Вопрос: Каким коротким словом называют единицу наследственности живых организмов?

Ответ: Ген.

14.

Вопрос: Как называют перечень пьес, идущих в каком-либо театре?



Ответ: Репертуар.

15.

Вопрос: Антициклон — это область повышенного или пониженного давления?



Ответ: Повышенного.

16.

Вопрос: Какой союз грибов и водорослей часто встречается на скалах и стволах деревьев?



Ответ: Лишайник.

17.

Вопрос: Какое сливочное мороженое названо в честь французского городка?

Ответ: Пломбир.

18.

Вопрос: Какое слово французского происхождения означает установленный порядок поведения в обществе?

Ответ: Этикет.

19.

Вопрос: Какой гриб прежде часто искали с помощью свиней?



Ответ: Трюфель.

20.

Вопрос: Какая певица и актриса сказала: «Я сама себя вытащила наверх за бретельки собственного бюстгальтера»?

Ответ: Мадонна.