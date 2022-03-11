20 вопросов из передачи «Слабое звено», справиться с которыми под силу истинным всезнайкам
Интеллектуальное телешоу с эффектной и запоминающейся ведущей знакомо многим телезрителям. Каверзные вопросы дразнят не только участников передачи, но и эрудитов по ту сторону экрана.
Мы в AdMe.ru с уважением относимся к культовой программе, которая отлично пополняет копилку знаний.
1.
Вопрос: Что было лотом 666 на аукционе, с которого начинается действие мюзикла «Призрак оперы»?
Ответ: Люстра.
2.
Вопрос: Название какого кондитерского изделия совпадает с названием западного ветра в древнегреческой мифологии?
Ответ: Зефир.
3.
Вопрос: Какое культурное растение иначе называется «паслен клубненосный»?
Ответ: Картофель.
4.
Вопрос: Назовите автора повести «Чарли и шоколадная фабрика».
Ответ: Роальд Даль.
5.
Вопрос: Представителям какой профессии, по словам Агаты Кристи, разбитая посуда приносит счастье?
Ответ: Археологам.
6.
Вопрос: Какое растение иначе называют фиговым деревом?
Ответ: Инжир.
7.
Вопрос: Увертюра исполняется в начале или в конце музыкального произведения?
Ответ: В начале.
8.
Вопрос: Название какого плода переводится с итальянского как «золотое яблоко»?
Ответ: Помидор.
9.
Вопрос: Бегемот — это парнокопытное или непарнокопытное животное?
Ответ: Парнокопытное.
10.
Вопрос: Какой пористый камень вулканического происхождения используется для ухода за кожей стоп?
Ответ: Пемза.
11.
Вопрос: Какие животные образуют Большой Барьерный риф?
Ответ: Кораллы.
12.
Вопрос: Аристотель прославился как математик или философ?
Ответ: Философ.
13.
Вопрос: Каким коротким словом называют единицу наследственности живых организмов?
Ответ: Ген.
14.
Вопрос: Как называют перечень пьес, идущих в каком-либо театре?
Ответ: Репертуар.
15.
Вопрос: Антициклон — это область повышенного или пониженного давления?
Ответ: Повышенного.
16.
Вопрос: Какой союз грибов и водорослей часто встречается на скалах и стволах деревьев?
Ответ: Лишайник.
17.
Вопрос: Какое сливочное мороженое названо в честь французского городка?
Ответ: Пломбир.
18.
Вопрос: Какое слово французского происхождения означает установленный порядок поведения в обществе?
Ответ: Этикет.
19.
Вопрос: Какой гриб прежде часто искали с помощью свиней?
Ответ: Трюфель.
20.
Вопрос: Какая певица и актриса сказала: «Я сама себя вытащила наверх за бретельки собственного бюстгальтера»?
Ответ: Мадонна.
А вам нравится эта интеллектуальная передача? На сколько вопросов у вас получилось ответить?