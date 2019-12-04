20+ винтажных предметов, которые смотрятся круто даже спустя десятилетия
Раритетные вещи и предметы обихода всегда будут оставаться в моде. А если они еще и в редком дизайнерском исполнении, то запросто смогут вызывать приступы очарования и восхищения даже спустя десятилетия. Это касается, например, тостера 1920-х годов, 90-летнего советского радио с завораживающими часами из газоразрядных индикаторов или надувного пуфика с цветами внутри.
Пользователи сети поделились фотографиями оригинальных винтажных вещей, которыми они владеют, и мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо и не показать их вам.
1. Эта лампочка со светящейся розой выпущена компанией Aerolux Light Corporation в 1940-х годах
Кстати, светит она примерно так, как эти лампы
2. Электрический тостер 1920 года выпуска
4. Музыкальный автомат
5. Это обеденный стол и стулья из тикового дерева, разработанные в середине ХХ века датским дизайнером Гансом Олсеном
6. Настольная зажигалка Ronson
7. Антикварный буфет
8. Этот мини-холодильник Sanyo был куплен еще в 1978 году. Он до сих пор работает и используется в домашнем баре
9. «Это желтое винтажное пальто я купила за $ 10»
10. Это набор твидового багажа Oscar de la Renta, купленный пользователем Reddit всего за $ 20
11. Советское радио 1938 года выпуска. Довольно старое, но работает до сих пор
12. Kuba Komet, футуристичный домашний развлекательный центр, произведенный в Западной Германии в конце 1950-х годов
13. «Этот шахматный набор и стол я унаследовал от своего дедушки»
14. Отреставрированная газовая плита
15. Коллекция посуды из жадеита
16. «Дедушка недавно отреставрировал Ford 1936 года»
17. Библия 1882 года
18. Старинный бар в виде носа корабля
19. Это надувной пуфик
20. «Купила этот винтажный костюм Armani 1970-х годов в одном из благотворительных магазинов всего за $ 10»
21. Дождевая лампа, сделанная в 1970-х годах
А у вас дома есть антикварные вещи, которые у всех вызывают восторг?
Фото на превью boomboomsaIoon / reddit, wikipedia