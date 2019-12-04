20+ винтажных предметов, которые смотрятся круто даже спустя десятилетия

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Раритетные вещи и предметы обихода всегда будут оставаться в моде. А если они еще и в редком дизайнерском исполнении, то запросто смогут вызывать приступы очарования и восхищения даже спустя десятилетия. Это касается, например, тостера 1920-х годов, 90-летнего советского радио с завораживающими часами из газоразрядных индикаторов или надувного пуфика с цветами внутри.

Пользователи сети поделились фотографиями оригинальных винтажных вещей, которыми они владеют, и мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо и не показать их вам.

1. Эта лампочка со светящейся розой выпущена компанией Aerolux Light Corporation в 1940-х годах

Кстати, светит она примерно так, как эти лампы

2. Электрический тостер 1920 года выпуска

4. Музыкальный автомат

5. Это обеденный стол и стулья из тикового дерева, разработанные в середине ХХ века датским дизайнером Гансом Олсеном

6. Настольная зажигалка Ronson

7. Антикварный буфет

8. Этот мини-холодильник Sanyo был куплен еще в 1978 году. Он до сих пор работает и используется в домашнем баре

9. «Это желтое винтажное пальто я купила за $ 10»

10. Это набор твидового багажа Oscar de la Renta, купленный пользователем Reddit всего за $ 20

11. Советское радио 1938 года выпуска. Довольно старое, но работает до сих пор

12. Kuba Komet, футуристичный домашний развлекательный центр, произведенный в Западной Германии в конце 1950-х годов

13. «Этот шахматный набор и стол я унаследовал от своего дедушки»

14. Отреставрированная газовая плита

15. Коллекция посуды из жадеита

16. «Дедушка недавно отреставрировал Ford 1936 года»

17. Библия 1882 года

18. Старинный бар в виде носа корабля

19. Это надувной пуфик

20. «Купила этот винтажный костюм Armani 1970-х годов в одном из благотворительных магазинов всего за $ 10»

21. Дождевая лампа, сделанная в 1970-х годах