20+ вещей, о которых не стоит говорить в разных странах мира, если хотите быть вежливым

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Для многих туристов общение с местными жителями — неотъемлемая часть путешествия, без которой нельзя по-настоящему прочувствовать атмосферу страны или города. Беседуя с окружающими, мы заводим новых друзей, окунаемся в местную культуру, узнаем традиции и получаем столько полезной информации, сколько нет ни в одном путеводителе.

Но иногда, несмотря на наш искренний интерес и доброжелательность, беседа не клеится. Мы благоразумно не касались темы религии и политики, не смеялись над местными традициями. Но где-то допустили ошибку. Сегодня AdMe.ru дает вам вредные советы о том, как оттолкнуть от себя местных жителей в самых популярных среди туристов странах.

Италия

Спросить, где ближайший Starbucks. Единственный кофе в Италии — это эспрессо, который принято пить стоя и, как правило, в какой-нибудь из многочисленных маленьких кофеен.

Рассказать о своих экспериментах с итальянскими продуктами. Ну, знаете, там, макароны по-флотски, да еще и с кетчупом, пицца с ананасами и сыром «Российским», лазанья с творогом... Правда, не стоит.

Ратовать за соблюдение ПДД. Высказывать итальянцу свое удивление или возмущение по поводу несоблюдения скоростного режима или парковки в неположенных местах — абсолютно бесполезно.

Отказываться от поцелуев при встрече. Итальянцы всегда дважды целуются при встрече и знакомстве. Это совершенно необходимо, как рукопожатие в других странах.

Греция

Попросить еду без глютена. Или веганское меню. Или что-то для сыроедов. Ну вы поняли. Греки считают свою кухню идеально сбалансированной и подходящей для любого человека. Не исключено, что в маленькой таверне понятия не имеют, что такое «глютен».

Завести разговор об экономическом кризисе, например спросить у собеседника, как это отразилось на его семье. Он будет рад вспомнить, как потерял магазин или кафе.

Смеяться над длинными греческими именами. Например, Сократис Папастатопулос. Спрашивайте у других греков: «Ну как можно это выговорить?!»

Франция

Спросить, любят ли они лягушачьи лапки и улиток. Это самый распространенный стереотип о Франции, и французы, которые не испытывают недостатка в туристах, от этих вопросов устали.

Напоминать о фашистской оккупации. Оккупация Франции — чудовищный удар по гордости, о котором французы предпочитают не говорить с иностранцами.

Упоминать, что шампанское изобрели британцы. Это действительно так, но все же именно французы довели этот напиток до совершенства и сделали его таким, каким мы и знаем его сегодня.

Бразилия

Похвалить Аргентину или сказать, что болеете за Лионеля Месси. Бразилия и Аргентина — давние соперники, каждый из которых считает себя сильнейшим в Южной Америке. И не только в футболе.

Похвалить бразильские ягодицы. Многих современных бразильянок раздражает, что сексистское словосочетание «бразильская попа» стало буквально визитной карточкой страны.

Вспомнить бразильские сериалы. Многие винят их в создании неправдоподобного образа Бразилии, и вообще, им стыдно, что киноиндустрия страны представлена прежде всего сериалами не самого высокого качества.

Япония

Спросить, давно ли ваш собеседник в разводе. Японцы, особенно старшее поколение, считают развод постыдным делом.

Говорить об усыновлении. Усыновление в Японии — очень интимный процесс и относится к темам, которые не обсуждают вне семьи.

Похвалиться своей зарплатой и поинтересоваться, сколько получает ваш новый знакомый. Такой вопрос сочтут бестактным, наверное, в любой точке мира, но в Японии разговоры о финансах — это табу.

Выразить интерес к якудза. Для нас это экзотика, а для рядового японца — бандиты, которые доставляют немало проблем обществу.

Чихать и кашлять без медицинской маски, а также прилюдно высмаркиваться. Японцы очень боятся вирусных инфекций.

Предложить чаевые. В Японии такое просто не принято и может оскорбить работников сервиса.

Индия

Спросить, из какой касты ваш собеседник. Вопрос касты намного интимнее даже вопроса о доходах и ставит человека в очень неловкое положение.

Критиковать браки по договоренности.

Шутить о Камасутре и священных коровах. Камасутра — это не секс-учебник, а святыня для индийцев. То же касается коров.

Высмеивать индийские фильмы. И, кстати, если вас спросят, какой у вас любимый индийский фильм, лучше даже не упоминайте «Миллионер из трущоб».

Спросить, почему в Индии везде ужасная грязь. Выбрасывать мусор где попало — часть индийского менталитета. И будьте уверены, им уже 1 000 раз задавали этот вопрос.

Фотографировать эту самую грязь, особенно если в ней копошатся чумазые детишки, а рядом тощая корова жует мусор.

Турция

Наказывать своих детей и возмущаться плохим поведением чужих. Турки очень чадолюбивы, их детям можно буквально все.

Сказать, что ваш собеседник совсем не похож на турка, если он, например, блондин с голубыми глазами. Просто попробуйте представить себя на его месте: какой-то иностранец, который представления не имеет о многообразии фенотипов вашей национальности, заявляет вам, что вы не очень-то ей соответствуете. И вы как будто должны оправдываться. Нет, это явно плохое начало для беседы.

Рассуждать о любви турков к русским женщинам. Многие турчанки в русских женщинах видят потенциальных соперниц. Не стоит вспоминать Роксолану и дразнить их лишний раз.

Вьетнам

Делать комплименты маленьким детям и трогать их голову. Вьетнамцы боятся сглаза, а голова в Юго-Восточной Азии считается местом в теле человека, где обитают духи.

Сомневаться во вьетнамских суевериях. Им подвержены даже образованные люди. Боже вас упаси сомневаться и напоминать, что на дворе XXI век.

Говорить о войне с США, если не разбираетесь в предмете достаточно глубоко, чтобы не наломать дров. Лучше посетите Музей жертв войны в Хошимине и другие памятные места. Если останутся вопросы, задайте их гиду.

Канада

Сказать, что Канада практически ничем не отличается от США. Канадцы крайне ревностно относятся к своей национальной идентичности.

Называть представителей коренных народов индейцами и эскимосами. «Индейцы» и «эксимосы» считаются оскорбительными терминами. Коренное население в Канаде называют First Nations Peoples, а северные народы — инуитами.

Испания

Восхищаться испанскими мачо. Слово «мачо» ассоциируется с дискриминацией женщин и домашним насилием, которое сравнительно недавно удалось победить.

Удивляться, почему корриду до сих пор не запретили.

Заводить разговоры о диктатуре Франко и Гражданской войне. После смерти диктатора в Испании приняли «пакт забвения». Противоборствующие политические силы договорились оставить в прошлом все, что происходило при франкистском режиме.

Спрашивать у взрослого человека, почему он до сих пор живет с родителями. Во-первых, это не противоречит испанским традициям. Во-вторых, после финансового кризиса съем жилья или выплата ипотеки стали не по карману многим молодым испанцам и им пришлось вернуться в родительский дом.

Великобритания

Завести разговор о королевской семье. Британцы просто не любят об этом говорить. По разным причинам.

В подробностях ответить на вопрос «How are you?». На него вообще можно не отвечать. Это вроде второго «здравствуйте». Вовсе никому не интересно, как ваши дела, на самом деле.

Говорить о британском акценте. Дело в том, что нет такой штуки, как «британский акцент». Хотите говорить об акценте — конкретизируйте: северный, южный, шотландский, кокни и т. д.

Называть всех британцев англичанами. Среди них есть шотландцы, валлийцы, ирландцы, и они очень не любят, когда их путают с англичанами.

Блистать эрудицией и сыпать заумными терминами. Человека, который любит поговорить о науке и охотно рассказывает о своих дипломах, вероятно, посчитают выскочкой или занудой.

Китай

Спросить у собеседника, как его здоровье. Если вы спрашиваете об этом у знакомого, он может задаться вопросом, почему вас это интересует: неужели он так плохо выглядит?

Припоминать негативные последствия правления Мао. Для многих он остается национальным героем.

Попытаться добавить собеседника в друзья на фейсбуке. Как известно, свободный доступ к Мировой паутине в Китае заблокирован с помощью «Золотого щита», а внутренняя сеть не отличается удобством. Большинство граждан вполне довольны тем, что имеют, некоторые даже добровольно сдают нарушителей, обходящих блокировки. А для последних жизнь в интернет-изоляции — больная тема.

Кланяться и складывать руки при приветствии. В Китае так не делают: это пришло из буддизма и распространено во многих странах Юго-Восточной Азии, например в Таиланде. Не перепутайте! Иначе китайцы подумают, что все азиаты для вас одинаковые.

Германия

Спрашивать, что дедушка собеседника делал в 1941 году. Разговоры о фашизме настолько набили оскомину любому немцу, что любая попытка завязать разговор о войне вызовет у него только раздражение и скуку.

Говорить о всей Германии как о Баварии. Некоторым туристам кажется, что все немцы едят колбаски, пьют пиво и имеют в загашнике короткие кожаные штаны — ледерхозе. Это традиционные стереотипы о Баварии, а ведь она является всего лишь одной из 16 федеральных земель. В других регионах Германии существуют свои традиции, и их жителей раздражает, что про них ничего не знают и в то же время приписывают им «чужое».

Перебивать. Немцу обязательно нужно дать закончить свою мысль, иначе он очень быстро прекратит с вами общение.

Таиланд

Рассуждать о личной жизни короля и прочих членов королевской семьи. Спрашивать что-либо о личной жизни монарха (и тем более о его неудачных браках и официальной любовнице) будет огромной ошибкой — за это вас могут даже арестовать.

Удивляться, как можно есть насекомых. Ирония этой ситуации в том, что насекомых продают, как правило, для туристов и по завышенной цене. Сами тайцы едят жареных таракашек не так уж часто, а некоторые и вовсе считают такое блюдо гадостью.

Нидерланды

Назвать его голландцем или Нидерланды — Голландией. И неважно, что мы привыкли говорить, например, «сборная Голландии по футболу». Им самим так говорить можно. Иностранцам — нельзя.

Спрашивать о Черном Пите. Черный Пит — это фольклорный персонаж, темнокожий помощник Санта-Клауса. В XXI веке Черный Пит стал восприниматься очень неоднозначно. Одни считают этого персонажа проявлением расизма, другие говорят, что это всего лишь традиции. В стране периодически проходят то акции протеста, то акции в поддержку Черного Пита, так что лучше его не обсуждать: это может вызвать слишком эмоциональную реакцию.

Сравнивать Нидерланды с Бельгией, а нидерландцев с бельгийцами. Несмотря на то что они говорят практически на одном языке и когда-то были одной страной, сейчас это разные государства и разные народы.

Сказать, что король похож на молодого Дональда Трампа, а королева даже не нидерландка.

Финляндия

Сказать, что Санта-Клаус живет на Северном полюсе. Финны очень ревностно относятся к тому, что резиденция Санты находится на территории их страны, это предмет национальной гордости.

Громко и эмоционально разговаривать. Финны, с их нордическим темпераментом, с опаской относятся к несдержанным людям.

Налить себе алкоголь из чужой бутылки. Финны — щедрая нация, они с удовольствием разделят с гостем кров и еду, но к алкоголю это не относится.

Назвать книгу или мультфильм о муми-троллях глупыми.

Израиль

Сказать, что хумус и фалафель изобрели не в Израиле.

Заявить, что считаете службу в армии потерянным временем и предпочли бы «откосить». Для молодых людей в Израиле служба в армии — почетная обязанность.

Завести деловой разговор во время Шаббата. Возмущаться, что в Шаббат не ходит общественный транспорт.

Быть чайлдфри. В Израиле такие взгляды лучше не афишировать: вас, скорее всего, не поймут. Ведь в традиционной еврейской семье уверены: чем больше детей, тем лучше.

Пытаться пожать руку ортодоксальным иудеям другого пола. Им запрещено прикасаться к лицам противоположного пола.

А какая тема для разговора может стать фатальной в том регионе, где живете вы?