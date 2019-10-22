20+ вещей, о которых не стоит говорить в разных странах мира, если хотите быть вежливым
Для многих туристов общение с местными жителями — неотъемлемая часть путешествия, без которой нельзя по-настоящему прочувствовать атмосферу страны или города. Беседуя с окружающими, мы заводим новых друзей, окунаемся в местную культуру, узнаем традиции и получаем столько полезной информации, сколько нет ни в одном путеводителе.
Но иногда, несмотря на наш искренний интерес и доброжелательность, беседа не клеится. Мы благоразумно не касались темы религии и политики, не смеялись над местными традициями. Но где-то допустили ошибку. Сегодня AdMe.ru дает вам вредные советы о том, как оттолкнуть от себя местных жителей в самых популярных среди туристов странах.
Италия
- Спросить, где ближайший Starbucks. Единственный кофе в Италии — это эспрессо, который принято пить стоя и, как правило, в какой-нибудь из многочисленных маленьких кофеен.
- Рассказать о своих экспериментах с итальянскими продуктами. Ну, знаете, там, макароны по-флотски, да еще и с кетчупом, пицца с ананасами и сыром «Российским», лазанья с творогом... Правда, не стоит.
- Ратовать за соблюдение ПДД. Высказывать итальянцу свое удивление или возмущение по поводу несоблюдения скоростного режима или парковки в неположенных местах — абсолютно бесполезно.
- Отказываться от поцелуев при встрече. Итальянцы всегда дважды целуются при встрече и знакомстве. Это совершенно необходимо, как рукопожатие в других странах.
Греция
- Попросить еду без глютена. Или веганское меню. Или что-то для сыроедов. Ну вы поняли. Греки считают свою кухню идеально сбалансированной и подходящей для любого человека. Не исключено, что в маленькой таверне понятия не имеют, что такое «глютен».
- Завести разговор об экономическом кризисе, например спросить у собеседника, как это отразилось на его семье. Он будет рад вспомнить, как потерял магазин или кафе.
- Смеяться над длинными греческими именами. Например, Сократис Папастатопулос. Спрашивайте у других греков: «Ну как можно это выговорить?!»
Франция
- Спросить, любят ли они лягушачьи лапки и улиток. Это самый распространенный стереотип о Франции, и французы, которые не испытывают недостатка в туристах, от этих вопросов устали.
- Напоминать о фашистской оккупации. Оккупация Франции — чудовищный удар по гордости, о котором французы предпочитают не говорить с иностранцами.
- Упоминать, что шампанское изобрели британцы. Это действительно так, но все же именно французы довели этот напиток до совершенства и сделали его таким, каким мы и знаем его сегодня.
Бразилия
- Похвалить Аргентину или сказать, что болеете за Лионеля Месси. Бразилия и Аргентина — давние соперники, каждый из которых считает себя сильнейшим в Южной Америке. И не только в футболе.
- Похвалить бразильские ягодицы. Многих современных бразильянок раздражает, что сексистское словосочетание «бразильская попа» стало буквально визитной карточкой страны.
- Вспомнить бразильские сериалы. Многие винят их в создании неправдоподобного образа Бразилии, и вообще, им стыдно, что киноиндустрия страны представлена прежде всего сериалами не самого высокого качества.
Япония
- Спросить, давно ли ваш собеседник в разводе. Японцы, особенно старшее поколение, считают развод постыдным делом.
- Говорить об усыновлении. Усыновление в Японии — очень интимный процесс и относится к темам, которые не обсуждают вне семьи.
- Похвалиться своей зарплатой и поинтересоваться, сколько получает ваш новый знакомый. Такой вопрос сочтут бестактным, наверное, в любой точке мира, но в Японии разговоры о финансах — это табу.
- Выразить интерес к якудза. Для нас это экзотика, а для рядового японца — бандиты, которые доставляют немало проблем обществу.
- Чихать и кашлять без медицинской маски, а также прилюдно высмаркиваться. Японцы очень боятся вирусных инфекций.
- Предложить чаевые. В Японии такое просто не принято и может оскорбить работников сервиса.
Индия
- Спросить, из какой касты ваш собеседник. Вопрос касты намного интимнее даже вопроса о доходах и ставит человека в очень неловкое положение.
- Критиковать браки по договоренности.
- Шутить о Камасутре и священных коровах. Камасутра — это не секс-учебник, а святыня для индийцев. То же касается коров.
- Высмеивать индийские фильмы. И, кстати, если вас спросят, какой у вас любимый индийский фильм, лучше даже не упоминайте «Миллионер из трущоб».
- Спросить, почему в Индии везде ужасная грязь. Выбрасывать мусор где попало — часть индийского менталитета. И будьте уверены, им уже 1 000 раз задавали этот вопрос.
- Фотографировать эту самую грязь, особенно если в ней копошатся чумазые детишки, а рядом тощая корова жует мусор.
Турция
- Наказывать своих детей и возмущаться плохим поведением чужих. Турки очень чадолюбивы, их детям можно буквально все.
- Сказать, что ваш собеседник совсем не похож на турка, если он, например, блондин с голубыми глазами. Просто попробуйте представить себя на его месте: какой-то иностранец, который представления не имеет о многообразии фенотипов вашей национальности, заявляет вам, что вы не очень-то ей соответствуете. И вы как будто должны оправдываться. Нет, это явно плохое начало для беседы.
- Рассуждать о любви турков к русским женщинам. Многие турчанки в русских женщинах видят потенциальных соперниц. Не стоит вспоминать Роксолану и дразнить их лишний раз.
Вьетнам
- Делать комплименты маленьким детям и трогать их голову. Вьетнамцы боятся сглаза, а голова в Юго-Восточной Азии считается местом в теле человека, где обитают духи.
- Сомневаться во вьетнамских суевериях. Им подвержены даже образованные люди. Боже вас упаси сомневаться и напоминать, что на дворе XXI век.
- Говорить о войне с США, если не разбираетесь в предмете достаточно глубоко, чтобы не наломать дров. Лучше посетите Музей жертв войны в Хошимине и другие памятные места. Если останутся вопросы, задайте их гиду.
Канада
- Сказать, что Канада практически ничем не отличается от США. Канадцы крайне ревностно относятся к своей национальной идентичности.
- Называть представителей коренных народов индейцами и эскимосами. «Индейцы» и «эксимосы» считаются оскорбительными терминами. Коренное население в Канаде называют First Nations Peoples, а северные народы — инуитами.
Испания
- Восхищаться испанскими мачо. Слово «мачо» ассоциируется с дискриминацией женщин и домашним насилием, которое сравнительно недавно удалось победить.
- Удивляться, почему корриду до сих пор не запретили.
- Заводить разговоры о диктатуре Франко и Гражданской войне. После смерти диктатора в Испании приняли «пакт забвения». Противоборствующие политические силы договорились оставить в прошлом все, что происходило при франкистском режиме.
- Спрашивать у взрослого человека, почему он до сих пор живет с родителями. Во-первых, это не противоречит испанским традициям. Во-вторых, после финансового кризиса съем жилья или выплата ипотеки стали не по карману многим молодым испанцам и им пришлось вернуться в родительский дом.
Великобритания
- Завести разговор о королевской семье. Британцы просто не любят об этом говорить. По разным причинам.
- В подробностях ответить на вопрос «How are you?». На него вообще можно не отвечать. Это вроде второго «здравствуйте». Вовсе никому не интересно, как ваши дела, на самом деле.
- Говорить о британском акценте. Дело в том, что нет такой штуки, как «британский акцент». Хотите говорить об акценте — конкретизируйте: северный, южный, шотландский, кокни и т. д.
- Называть всех британцев англичанами. Среди них есть шотландцы, валлийцы, ирландцы, и они очень не любят, когда их путают с англичанами.
- Блистать эрудицией и сыпать заумными терминами. Человека, который любит поговорить о науке и охотно рассказывает о своих дипломах, вероятно, посчитают выскочкой или занудой.
Китай
- Спросить у собеседника, как его здоровье. Если вы спрашиваете об этом у знакомого, он может задаться вопросом, почему вас это интересует: неужели он так плохо выглядит?
- Припоминать негативные последствия правления Мао. Для многих он остается национальным героем.
- Попытаться добавить собеседника в друзья на фейсбуке. Как известно, свободный доступ к Мировой паутине в Китае заблокирован с помощью «Золотого щита», а внутренняя сеть не отличается удобством. Большинство граждан вполне довольны тем, что имеют, некоторые даже добровольно сдают нарушителей, обходящих блокировки. А для последних жизнь в интернет-изоляции — больная тема.
- Кланяться и складывать руки при приветствии. В Китае так не делают: это пришло из буддизма и распространено во многих странах Юго-Восточной Азии, например в Таиланде. Не перепутайте! Иначе китайцы подумают, что все азиаты для вас одинаковые.
Германия
- Спрашивать, что дедушка собеседника делал в 1941 году. Разговоры о фашизме настолько набили оскомину любому немцу, что любая попытка завязать разговор о войне вызовет у него только раздражение и скуку.
- Говорить о всей Германии как о Баварии. Некоторым туристам кажется, что все немцы едят колбаски, пьют пиво и имеют в загашнике короткие кожаные штаны — ледерхозе. Это традиционные стереотипы о Баварии, а ведь она является всего лишь одной из 16 федеральных земель. В других регионах Германии существуют свои традиции, и их жителей раздражает, что про них ничего не знают и в то же время приписывают им «чужое».
- Перебивать. Немцу обязательно нужно дать закончить свою мысль, иначе он очень быстро прекратит с вами общение.
Таиланд
- Рассуждать о личной жизни короля и прочих членов королевской семьи. Спрашивать что-либо о личной жизни монарха (и тем более о его неудачных браках и официальной любовнице) будет огромной ошибкой — за это вас могут даже арестовать.
- Удивляться, как можно есть насекомых. Ирония этой ситуации в том, что насекомых продают, как правило, для туристов и по завышенной цене. Сами тайцы едят жареных таракашек не так уж часто, а некоторые и вовсе считают такое блюдо гадостью.
Нидерланды
- Назвать его голландцем или Нидерланды — Голландией. И неважно, что мы привыкли говорить, например, «сборная Голландии по футболу». Им самим так говорить можно. Иностранцам — нельзя.
- Спрашивать о Черном Пите. Черный Пит — это фольклорный персонаж, темнокожий помощник Санта-Клауса. В XXI веке Черный Пит стал восприниматься очень неоднозначно. Одни считают этого персонажа проявлением расизма, другие говорят, что это всего лишь традиции. В стране периодически проходят то акции протеста, то акции в поддержку Черного Пита, так что лучше его не обсуждать: это может вызвать слишком эмоциональную реакцию.
- Сравнивать Нидерланды с Бельгией, а нидерландцев с бельгийцами. Несмотря на то что они говорят практически на одном языке и когда-то были одной страной, сейчас это разные государства и разные народы.
- Сказать, что король похож на молодого Дональда Трампа, а королева даже не нидерландка.
Финляндия
- Сказать, что Санта-Клаус живет на Северном полюсе. Финны очень ревностно относятся к тому, что резиденция Санты находится на территории их страны, это предмет национальной гордости.
- Громко и эмоционально разговаривать. Финны, с их нордическим темпераментом, с опаской относятся к несдержанным людям.
- Налить себе алкоголь из чужой бутылки. Финны — щедрая нация, они с удовольствием разделят с гостем кров и еду, но к алкоголю это не относится.
- Назвать книгу или мультфильм о муми-троллях глупыми.
Израиль
- Сказать, что хумус и фалафель изобрели не в Израиле.
- Заявить, что считаете службу в армии потерянным временем и предпочли бы «откосить». Для молодых людей в Израиле служба в армии — почетная обязанность.
- Завести деловой разговор во время Шаббата. Возмущаться, что в Шаббат не ходит общественный транспорт.
- Быть чайлдфри. В Израиле такие взгляды лучше не афишировать: вас, скорее всего, не поймут. Ведь в традиционной еврейской семье уверены: чем больше детей, тем лучше.
- Пытаться пожать руку ортодоксальным иудеям другого пола. Им запрещено прикасаться к лицам противоположного пола.
А какая тема для разговора может стать фатальной в том регионе, где живете вы?
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru