20 вещей, на которых люди и время оставили свой неизгладимый след

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Время могущественно и жестоко ко всему сущему. Оно на всем оставляет свой неизгладимый отпечаток, будь то многотонная гранитная лестница или кожаный кошелек. Как правило, изменения происходят медленно, потому мы их и не замечаем. А вот некоторые пользователи сети смогли разглядеть подобные перемены и поделились своими фотографиями.

AdMe.ru продемонстрирует 20 наглядных доказательств того, что время так или иначе влияет на любую вещь.

1. Ступни статуи Святого Петра стерлись от постоянных прикосновений молящихся (Ватикан, собор Святого Петра)

2. «Мой папа купил два одинаковых кошелька 25 лет назад. В Рождество он перешел на новый»

3. В каждой пачке по 100 купюр. В левой — использованные, в правой — совершенно новые

4. «Этим ножом пользовался мой прадедушка, потом моя бабушка, потом ее дочери»

5. Крышка канализационного люка на тротуаре на одной из улиц Нью-Йорка

6. Утонувшая дорога во Франции. На протяжении веков она пережила тысячи путешествий торговцев и солдат

7. Трудно поверить, но это две одинаковые бейсболки. Левую носили ежедневно (в армии и спортзале), а правую ни разу не надевали

8. А вот что осталось от лестницы в древнем городе Петре, Иордания

9. Ботинки солдата королевской гвардии после года носки

10. Правый пульт — из номера для курящих

11. Этот газон у Вестминстерского дворца со временем превратился в одну огромную тропу

12. «Мой отец носил этот серебряный доллар в кармане каждый день более 60 лет»

13. «Когда мы с братом родились, нам подарили одинаковых плюшевых мишек. Моему крепко досталось от жизни»

14. Обе пары обуви были куплены 17 лет назад. Тапочки слева не носили ни дня

15. Пол в парикмахерской

16. Одинаковые щетки — одной пользовались 20 лет, а другая новая

17. Это два одинаковых ремня, только ремень справа носили больше 10 лет

18. Ступенька в Глостерском соборе, Англия

19. Поднимаясь к водопаду, люди постоянно наступали на одно и то же место, и в результате в корне образовалась выемка

20. Новая фара по сравнению со старой на 18-летней машине

А у вас есть вещи, которые потрепало время, но при этом вам жаль с ними расставаться?