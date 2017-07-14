Эти 20 крутых изобретений заставят вас удивляться, как вы без них обходились

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С каждым днем прогресс двигается в сторону упрощения жизни человека: появляется множество предметов, благодаря которым мы можем сэкономить свое время или силы. AdMe.ru собрал удивительные вещи, гениальные в своей простоте и функциональности.

Туба с петелькой, которая поднимает чипсы, чтобы не лезть в коробку пальцами

Мерная ложечка для тубы с протеином ровно такого размера, чтобы не упасть внутрь

В этом супермаркете есть специальная касса без конфет для родителей, которые не хотят, чтобы их дети требовали что-то купить

У этой туалетной бумаги есть внутри съемный маленький рулончик, чтобы можно было взять с собой в дорогу

Чтобы шопинг проходил легче

Мерный стакан, который имеет отметки, помогающие сориентироваться во время наливания

Утюжок для выпрямления волос в женском туалете паба

Примерочная, в которой можно выставить нужный свет: «вечер», «офис», «улица»

Забор с окошком для собаки

«Умный» светофор, который отсчитывает время до зеленого

Идея для любителей собак — надписи на шлейках: «дружелюбный», «не выносит собак», «остерегайтесь»

Чтобы знать, какой цвет какой степени зрелости соответствует

Крышка от этого йогурта превращается в ложечку

Удобные кресла для двоих в кинотеатре

Парковка, на которой огоньками отмечены свободные места

Душ, у которого есть термометр для регуляции температуры воды

Дом с термометром

В носу самолета есть камера, которая транслирует пассажирам то, что видит пилот

В этом ресторане быстрого питания есть дверь только для детей

«Курица» и «говядина» — на этих эмпанадас написано, какая начинка внутри

На этикетке этой пасты указано, какой ингредиент из чего производится и за что отвечает