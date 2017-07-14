Эти 20 крутых изобретений заставят вас удивляться, как вы без них обходились
С каждым днем прогресс двигается в сторону упрощения жизни человека: появляется множество предметов, благодаря которым мы можем сэкономить свое время или силы.
AdMe.ru собрал удивительные вещи, гениальные в своей простоте и функциональности.
Туба с петелькой, которая поднимает чипсы, чтобы не лезть в коробку пальцами
Мерная ложечка для тубы с протеином ровно такого размера, чтобы не упасть внутрь
В этом супермаркете есть специальная касса без конфет для родителей, которые не хотят, чтобы их дети требовали что-то купить
У этой туалетной бумаги есть внутри съемный маленький рулончик, чтобы можно было взять с собой в дорогу
Чтобы шопинг проходил легче
Мерный стакан, который имеет отметки, помогающие сориентироваться во время наливания
Утюжок для выпрямления волос в женском туалете паба
Примерочная, в которой можно выставить нужный свет: «вечер», «офис», «улица»
Забор с окошком для собаки
«Умный» светофор, который отсчитывает время до зеленого
Идея для любителей собак — надписи на шлейках: «дружелюбный», «не выносит собак», «остерегайтесь»
Чтобы знать, какой цвет какой степени зрелости соответствует
Крышка от этого йогурта превращается в ложечку
Удобные кресла для двоих в кинотеатре
Парковка, на которой огоньками отмечены свободные места
Душ, у которого есть термометр для регуляции температуры воды
Дом с термометром
В носу самолета есть камера, которая транслирует пассажирам то, что видит пилот
В этом ресторане быстрого питания есть дверь только для детей
«Курица» и «говядина» — на этих эмпанадас написано, какая начинка внутри
На этикетке этой пасты указано, какой ингредиент из чего производится и за что отвечает