Эти 20 крутых изобретений заставят вас удивляться, как вы без них обходились

С каждым днем прогресс двигается в сторону упрощения жизни человека: появляется множество предметов, благодаря которым мы можем сэкономить свое время или силы.

AdMe.ru собрал удивительные вещи, гениальные в своей простоте и функциональности.

Туба с петелькой, которая поднимает чипсы, чтобы не лезть в коробку пальцами

Мерная ложечка для тубы с протеином ровно такого размера, чтобы не упасть внутрь

В этом супермаркете есть специальная касса без конфет для родителей, которые не хотят, чтобы их дети требовали что-то купить

У этой туалетной бумаги есть внутри съемный маленький рулончик, чтобы можно было взять с собой в дорогу

Чтобы шопинг проходил легче

Мерный стакан, который имеет отметки, помогающие сориентироваться во время наливания

Утюжок для выпрямления волос в женском туалете паба

Примерочная, в которой можно выставить нужный свет: «вечер», «офис», «улица»

Забор с окошком для собаки

«Умный» светофор, который отсчитывает время до зеленого

Идея для любителей собак — надписи на шлейках: «дружелюбный», «не выносит собак», «остерегайтесь»

Чтобы знать, какой цвет какой степени зрелости соответствует

Крышка от этого йогурта превращается в ложечку

Удобные кресла для двоих в кинотеатре

Парковка, на которой огоньками отмечены свободные места

Душ, у которого есть термометр для регуляции температуры воды

Дом с термометром

В носу самолета есть камера, которая транслирует пассажирам то, что видит пилот

В этом ресторане быстрого питания есть дверь только для детей

«Курица» и «говядина» — на этих эмпанадас написано, какая начинка внутри

На этикетке этой пасты указано, какой ингредиент из чего производится и за что отвечает

Фото на превью imgur, reddit

75 На склад!
33 Комментарии

Статьи, которыми мы гордимся

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!