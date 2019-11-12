20+ вещей, которые воспитанный человек не станет делать гостях
Манеры — отражение культуры человека. В современном мире этикет играет важную роль. От его соблюдения зависит то, какое впечатление вы произведете на собеседника, нового знакомого или потенциального работодателя. Поведение в обществе говорит о воспитанности человека, уровне его культуры и образованности. При этом многие не подозревают, что в гостях, особенно у малознакомых людей тоже нужно придерживаться определенных правил.
Мы в AdMe.ru уверены, что наши читатели — люди воспитанные и тактичные, но на всякий случай хотим напомнить вам о том, что неприемлемо делать в гостях.
Как и с чем приходить
Не рекомендуется:
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Приходить в гости со своей едой. Приготовленный вами салат может не вписаться в общее меню или оказаться таким же, как у хозяйки, и гости начнут сравнивать их.
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Спрашивать, кто еще будет присутствовать на вечере. Обычно хозяева сами в общих чертах дают понять, что за вечеринка у них намечается («будут только родственники», «пара друзей», «коллеги с работы»).
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Игнорировать дресс-код, установленный хозяевами. Если вас пригласили на костюмированную вечеринку, позаботьтесь о своем образе.
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Приходить раньше назначенного времени. Возможно, хозяева еще не успели подготовиться к приему гостей и этим вы поставите их в неловкое положение. Хорошим тоном считается прийти на 15 минут позже оговоренного времени, но задерживаться более чем на полчаса не стоит.
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Обременять хозяев подарками. Например, для большой охапки цветов им может быть проблематично найти подходящую вазу. Приносить что-то, связанное с интерьером, тоже не самое удачное решение: многие не любят иметь в доме «случайные» вещи. Лучше порадуйте пригласивших вас людей миниатюрным букетом, симпатичным полотенцем или душистым мылом.
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Не предупреждать хозяев о наличии у вас аллергии или непереносимости некоторых продуктов. Если таковые имеются, принести с собой еду вполне уместно.
Как вести себя в чужом доме
Дурным тоном считается:
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Заглядывать в холодильник, шкафчики и иными способами хозяйничать на чужой кухне.
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Лезть в колыбельку к младенцу, особенно без спроса и в отсутствии родителей. Даже если ребенок заплакал, правильным будет позвать хозяев.
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Упрашивать именинника открыть свои подарки. Виновник торжества может отреагировать на них по-разному, что поставит и его, и гостей в неловкое положение.
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Мыть посуду. Помогать хозяйке с уборкой стола могут только очень близкие к семье люди. Однако предложить помощь всегда уместно.
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Самому выставлять температуру на кондиционере или термостате, а также трогать вентилятор. Лучше вежливо сообщить хозяевам, что вам холодно или жарко.
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Ругать детей при всех. Если вы пришли в гости с маленьким ребенком и он начал шалить или капризничать, сделайте ему замечание шепотом.
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Давать хозяйке советы по кулинарии, только если она сама вас об этом не попросит.
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Предлагать деньги за случайно разбитый бокал или другую вещь. Это не всегда корректно. Лучше потом завезти хозяевам то, что вы разбили.
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Спрашивать у хозяев пароль от Wi-Fi.
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Задерживаться слишком надолго. По современным правилам этикета, находиться в гостях следует до 11–12 часов вечера. Не забывайте, что после вашего ухода хозяевам нужно будет еще навести в доме порядок.
Туалетный этикет
Неприемлемо:
- Трогать туалетные принадлежности. Внимательные хозяева обычно готовят для гостей отдельные вещи, которые могут понадобиться им в уборной. Перед посещением ванной комнаты не лишним будет также уточнить, каким полотенцем вы можете вытереть руки.
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Использовать всю туалетную бумагу. Если вы заметили, что какие-то принадлежности в уборной на исходе, деликатно сообщите об этом хозяевам.
Поведение за столом
Этикетом не предусматривается:
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Демонстрировать и обсуждать грязную вилку или волос в салате. В такой щекотливой ситуации следует максимально деликатно и тихо попросить хозяйку заменить порцию или приборы.
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Неправильно обращаться с обеденной салфеткой. Садясь за стол, ее следует непременно положить на колени, а после трапезы оставить слева от тарелки. Ни в коем случае не используйте салфетку для вытирания носа.
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Разрезать хлеб и булочки ножом. Мучные изделия следует ломать руками.
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Кормить детей тем, что едят взрослые, особенно если речь идет об изысканных и экзотических блюдах. Только представьте, как неловко будет хозяевам и другим гостям, когда ребенок после ложки пате с черничным соусом начнет плеваться и заявит, что это невкусно.
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Солить блюдо перед тем, как попробовать его.
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Рассказывать всем, что вы веган или поститесь в данный момент. Это личная информация.
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Просить чай или кофе до подачи десерта. В чужом доме не стоит демонстрировать свои привычки. Лучше следовать программе и темпу хозяев, ведь все, что идет вразрез с их планами, доставляет определенные неудобства.
Какие еще моменты в поведении гостей вы считаете неуместными или даже возмутительными? И следуете ли вы сами перечисленным правилам, будучи в чужом доме?
Иллюстратор Sergey Raskovalov специально для AdMe.ru