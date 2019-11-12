20+ вещей, которые воспитанный человек не станет делать гостях

Самому выставлять температуру на кондиционере или термостате, а также трогать вентилятор. Лучше вежливо сообщить хозяевам, что вам холодно или жарко.

Ругать детей при всех. Если вы пришли в гости с маленьким ребенком и он начал шалить или капризничать, сделайте ему замечание шепотом.

Давать хозяйке советы по кулинарии, только если она сама вас об этом не попросит.

Предлагать деньги за случайно разбитый бокал или другую вещь. Это не всегда корректно. Лучше потом завезти хозяевам то, что вы разбили.

Спрашивать у хозяев пароль от Wi-Fi.