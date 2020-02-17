20+ вещей, которые смело можно назвать неприлично огромными

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Для того чтобы оценить размеры предмета, его нужно с чем-то сравнить. Да, теоретически мы знаем, что китовые акулы — огромные рыбины, а гигантские секвойи дадут фору небоскребу. Но одно дело — слова, а другое — реальные фото, глядя на которые понимаешь, что человек всего лишь букашка на этой огромной планете.

AdMe.ru не устает удивляться чудесам нашей планеты и, конечно, делиться эмоциями с вами. А в конце статьи вас ждет бонус: котик, который тоже чувствует себя песчинкой в большом мире.

1. Аллигаторовая черепаха впала в спячку подо льдом. Эти рептилии могут достигать 1,5 м в длину и набирают до 60 кг веса

2. Плотина Куробе в Японии, по сравнению с которой люди кажутся муравьями

3. Этого хорошего мальчика зовут Самсон. По словам хозяйки, рост коня — 192 см в холке

4. Бизон Бостон сдает кровь и получает бирку с личным номером. Вес этого парня — 1 360 кг

5. Эти крохотные точки в самом низу фото — бедуины-кочевники, которые пересекают Лунную долину в Иордании

6. Девушка сидит на вершине башни Абрадж аль-Бейт. Пользователь Reddit признался, что один только взгляд на фото превращает его ноги в желе

7. Рабочие выстроились у хвоста Airbus А380

8. Океанский лайнер Queen Mary 2 и его капитан

9. Дверь в римском Пантеоне

10. Слева — бедренная кость трицератопса, справа — слона, а между ними научный сотрудник для сравнения

11. Гигантская китайская саламандра

12. Лось на разделительной полосе шоссе

13. Башня короля Альфреда в Великобритании и крохотный человечек у ее подножия

14. Бабочка павлиноглазка атлас. Эти бабочки вообще не едят (у них даже рта нет) и живут за счет питательных веществ, накопленных в стадии гусеницы

15. Статуя Единства в Индии — самая большая статуя в мире (240 м вместе с постаментом)

16. Астронавт Брюс Маккэндлесс — первый человек, который вышел в космос без страховки

17. Этот букет мог бы называться «Извини, дорогая, я изменил тебе со всеми твоими подругами»

18. Библиотека к китайском Тяньцзине. Если вы не верите своим глазам, то правильно делаете: все верхние полки — это всего лишь наклейки

19. Кажется, что гигантская китовая акула готовится сделать кусь. На самом деле эти акулы настоящие лапочки и людей не едят

20. Соляные копи в Иране

21. В носителях ракет на подводной лодке легко помещается взрослый мужчина

22. Вам придется долго скроллить, чтобы увидеть человека у подножия секвойи

Бонус № 1: некоторые люди тоже бывают огромными

Актриса Кристин Ченовет (рост — 150 см) и баскетболист Бобан Марьянович (рост — 224 см).

Офицер общественной безопасности Литвы Элигиюс Рушкис (рост — 205 см) рядом с президентом страны и общественными деятелями.

Бонус 2: котик, который тоже чувствует себя песчинкой в этом огромном и страшном мире

Ржавая кошка — самый маленький представитель семейства кошачьих. Она весит 0,9–1,5 кг, а в росте уступает обычной домашней кошке в 1,5–2 раза.

А вам в жизни удавалось увидеть что-то по-настоящему огромное? Делитесь своими впечатлениями и фотографиями в комментариях.