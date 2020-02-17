20+ вещей, которые смело можно назвать неприлично огромными
Для того чтобы оценить размеры предмета, его нужно с чем-то сравнить. Да, теоретически мы знаем, что китовые акулы — огромные рыбины, а гигантские секвойи дадут фору небоскребу. Но одно дело — слова, а другое — реальные фото, глядя на которые понимаешь, что человек всего лишь букашка на этой огромной планете.
AdMe.ru не устает удивляться чудесам нашей планеты и, конечно, делиться эмоциями с вами. А в конце статьи вас ждет бонус: котик, который тоже чувствует себя песчинкой в большом мире.
1. Аллигаторовая черепаха впала в спячку подо льдом. Эти рептилии могут достигать 1,5 м в длину и набирают до 60 кг веса
2. Плотина Куробе в Японии, по сравнению с которой люди кажутся муравьями
3. Этого хорошего мальчика зовут Самсон. По словам хозяйки, рост коня — 192 см в холке
4. Бизон Бостон сдает кровь и получает бирку с личным номером. Вес этого парня — 1 360 кг
5. Эти крохотные точки в самом низу фото — бедуины-кочевники, которые пересекают Лунную долину в Иордании
6. Девушка сидит на вершине башни Абрадж аль-Бейт. Пользователь Reddit признался, что один только взгляд на фото превращает его ноги в желе
7. Рабочие выстроились у хвоста Airbus А380
8. Океанский лайнер Queen Mary 2 и его капитан
9. Дверь в римском Пантеоне
10. Слева — бедренная кость трицератопса, справа — слона, а между ними научный сотрудник для сравнения
11. Гигантская китайская саламандра
12. Лось на разделительной полосе шоссе
13. Башня короля Альфреда в Великобритании и крохотный человечек у ее подножия
14. Бабочка павлиноглазка атлас. Эти бабочки вообще не едят (у них даже рта нет) и живут за счет питательных веществ, накопленных в стадии гусеницы
15. Статуя Единства в Индии — самая большая статуя в мире (240 м вместе с постаментом)
16. Астронавт Брюс Маккэндлесс — первый человек, который вышел в космос без страховки
17. Этот букет мог бы называться «Извини, дорогая, я изменил тебе со всеми твоими подругами»
18. Библиотека к китайском Тяньцзине. Если вы не верите своим глазам, то правильно делаете: все верхние полки — это всего лишь наклейки
19. Кажется, что гигантская китовая акула готовится сделать кусь. На самом деле эти акулы настоящие лапочки и людей не едят
20. Соляные копи в Иране
21. В носителях ракет на подводной лодке легко помещается взрослый мужчина
22. Вам придется долго скроллить, чтобы увидеть человека у подножия секвойи
Бонус № 1: некоторые люди тоже бывают огромными
Актриса Кристин Ченовет (рост — 150 см) и баскетболист Бобан Марьянович (рост — 224 см).
Офицер общественной безопасности Литвы Элигиюс Рушкис (рост — 205 см) рядом с президентом страны и общественными деятелями.
Бонус 2: котик, который тоже чувствует себя песчинкой в этом огромном и страшном мире
Ржавая кошка — самый маленький представитель семейства кошачьих. Она весит 0,9–1,5 кг, а в росте уступает обычной домашней кошке в 1,5–2 раза.
А вам в жизни удавалось увидеть что-то по-настоящему огромное? Делитесь своими впечатлениями и фотографиями в комментариях.
Фото на превью SilveryShadows / reddit