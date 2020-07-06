20+ вещей, которые считаются общепризнанной истиной, а на деле оказываются всеобщим заблуждением

Люди ошибочно полагают, что сейчас мы работаем меньше, чем за всю историю. В действительности древние собиратели и охотники работали в среднем от 3 до 5 часов в день, а фермеры проводили в полях около 10 часов в сутки всего 120 дней в году. Римские документы свидетельствуют, что большинство ремесленников работали около 6 часов в день с 6 утра до полудня. Примерно так же было и в Средние века. Только в середине XVIII века рабочие смены стали длиннее, а промышленная революция XIX века привела к тому, что работники фабрик стали трудиться по 16 часов в день 311 дней в году. Для сравнения, сегодня средний офисный работник в США работает 7,8 часа в сутки 311 дней в году. Так что сейчас мы работаем больше, чем все остальные поколения вплоть до XVIII века. © SaltySFSailor / Reddit