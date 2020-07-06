20+ вещей, которые считаются общепризнанной истиной, а на деле оказываются всеобщим заблуждением
Мифы — штука живучая. Однажды узнав ложный факт, люди раз за разом находят ему «подтверждения», и переубедить их весьма трудно. Пользователи убедились в этом на личном опыте и решили поделиться с миром тем, в какую несусветную чушь наивно верят их знакомые.
Некоторые заблуждения, которые люди упорно продолжают называть фактами, нас в AdMe.ru искренне поразили. 20+ самых неожиданных из них мы спешим развенчать для вас.
- У меня есть счетчик Гейгера, и иногда я выношу его, когда тусуюсь с друзьями. Не могу описать, сколько людей начинает сходить с ума, когда видят на экране число, отличное от 0,00. Они уверены, что радиация — это какая-то ужасная вещь. На самом деле мы постоянно окружены ионизирующим излучением и ничего страшного в этих дозах нет. © marshmallowofdoom / Reddit
- Некоторые люди до сих пор верят, что перед торнадо нужно открыть окна, чтобы «выровнять давление» и спасти дом от разрушения. © EquusStorm / Reddit
- Собака или кошка с мокрым / сухим / холодным / теплым носом необязательно больна — это старая сказка. А вот если присутствует кашель / чихание / выделения из носа или глаз — покажите питомца ветеринару. © foxxsinn / Reddit
- Черви выползают наружу, когда идет дождь, потому что начинают тонуть в своих норах. Это не совсем так. На самом деле они делают это, потому что во время ливня способны выживать на поверхности гораздо дольше и быстрее передвигаться, находя новые области для кормления и размножения. © grass-snake-40 / Reddit
- Верблюды используют горбы для хранения воды. На самом деле в них накапливается большой жировой запас, который служит верблюду источником энергии. Хранение жира по всему телу, как у людей, мешало бы их терморегуляции во время жары. © Cielbird / Reddit
- Чем сильнее шампунь пенится, тем он эффективнее. На самом деле поверхностно-активные вещества добавляются исключительно в маркетинговых целях (вы ведь не купите шампунь, если он плохо пенится?). При этом они часто раздражают глаза. А когда я посетил косметическую фабрику, узнал, что в шампунь могут добавлять рвотные или просто вещества с плохим вкусом во избежание проглатывания. © Magic-Baguette / Reddit
- Я много лет был помощником стоматолога и знаю, что зубная паста пенится и имеет мятный привкус исключительно для того, чтобы создать «ощущение чистоты». С реальной борьбой с бактериями это никак не связано. © letothegodemperor / Reddit
- Мне наступают на любимую мозоль, когда говорят, что потоотделение — это способ избавить тело от «токсинов». Какие еще токсины? У нас есть эффективная система «сброса отходов», которая позволяет избавиться от вредных веществ в туалете. А пот нужен, чтобы помочь телу остыть. Усиленное потоотделение приведет только к потере жидкости и натрия, который нам необходим. © spidermom4 / Reddit
- Бассейн чистый, если от него идет сильный запах хлора. На самом деле это свидетельствует лишь о том, что вода не сбалансирована химически, а иногда и о том, что бассейн нуждается в большем количестве хлора. © theTinderess / Reddit
- Однажды я видел телевизионное шоу, которое развенчивало миф о «запахе хлора». Создатели подготовили 2 образца воды: один с хлором, а другой с хлором и мочой. Когда они дали людям понюхать образцы, почти все сказали, что тот, в котором есть моча, пахнет бассейном. Таким образом, аромат, который мы идентифицируем как хлор, на самом деле запах хлора, реагирующего с мочой, а также потом и кожным салом пловцов. © jack_the_snek / Reddit
- Мой школьный учитель естественных наук, который в остальном был отличным педагогом, потратил кучу нашего времени, когда разглагольствовал о том, что глобальное потепление — это теория заговора. Я верил ему до тех пор, пока не поступил в колледж. © SAY_HEY_TO_THE_NSA / Reddit
- Нет никаких доказательств того, что продукты с ГМО чем-то хуже или лучше остальных. Единственное, для чего нужны ГМО, — чтобы получить больший урожай без использования пестицидов. © CountKhatch / Reddit
- Оценки Эйнштейна в школе вовсе не были плохими. Путаница произошла из-за того, что он был немцем, но учился в швейцарской школе. В Германии «1» — лучшая оценка, а «6» — худшая. В Швейцарии все наоборот. Поэтому оценка «6» по математике так удивила тех, кто привык к немецким табелям. © HabseligkeitDerLiebe / Reddit
- Многие люди считают, что компания White Star Line допустила ужасную небрежность, разместив на «Титанике» всего 20 спасательных шлюпок вместительностью 1 178 человек, притом что на борту находилось приблизительно 2 208 человек. На самом деле в соответствии с нормами того времени судно такой вместительности должно было иметь лодки на 1 060 человек. То есть на «Титанике» было даже больше спасательных шлюпок, чем требовалось по правилам. © Peter Branche / Quora
- Египетские пирамиды всегда были золотисто-песочного цвета, и их строили рабы. На самом деле изначально они были белыми, гладкими и отражали свет. А строили их свободные рабочие, которые получали оплату за свой труд. © Matt Miller / Quora
- На самом деле викинги никогда не пили из черепов врагов. Этот миф зародился из-за неправильного перевода древнескандинавской поэзии. В оригинале упоминается питье из рогов. © emil199 / Reddit
- И рогов на шлемах у них, кстати, тоже не было. Даже в детстве я думал, что это крайне неудобно, ведь враг может легко снять с тебя шлем, ухватившись за рога. © big_fella672 / Reddit
- Пандора открыла вовсе не ящик с бедами. Переводчики просто перепутали слова pyxis — «ящик» и pithos — «древнегреческий сосуд для хранения зерна и напитков». Именно его Пандора и открыла. © Baggytrousers27 / Reddit
- Мой профессор анатомии был приверженцем устаревшей «карты вкусов» (опровергнутая теория о том, что рецепторы, распознающие разные вкусы, находятся в различных частях языка — прим. AdMe.ru), в которой, кстати, не упоминался умами. Когда я спросил его об этом, он стал отрицать само существование «5-го вкуса». Я не мог поверить, что слышу такое от вроде бы умного и проницательного человека. © Raodenspirit / Reddit
- Многие привыкли определять степень готовности курицы по разрезу: он должен быть белым, а вытекающий сок — прозрачным. Работая в ресторане, я узнал, что на самом деле курица мгновенно пастеризуется при 75 °С. При достаточной степени готовности она все еще сохраняет розовый оттенок, а когда белеет — становится сухой и пережаренной. Это не касается куриных крыльев — они часто выглядят готовыми, когда еще не дожарены. © aegeaorgnqergerh / Reddit
- Моя мама долго спорила со мной, утверждая, что видео в разрешении 8k в 2 раза больше, чем в 4k. На самом деле оно больше в 4 раза. © xplodingzombiz / Reddit
- Солнце, которое мы видим на закате, на самом деле может вовсе не быть солнцем. Оптическая иллюзия позволяет нам видеть его, когда оно уже давно скрылось за горизонтом. © Ray Lancaster / Quora
- Стекло вовсе не течет при комнатной температуре, как утверждают некоторые. В качестве аргумента они приводят стекла древних витражей, которые чаще всего толще внизу, чем наверху. По их мнению, это происходит из-за того, что стекло медленно стекает вниз на протяжении веков. На самом деле эта неравномерность обусловлена процессом изготовления таких окон. А стекло, хоть и обладает некоторыми молекулярными свойствами жидкостей, при комнатной температуре представляет собой аморфное твердое вещество. © red_duke / Reddit
- Популярный миф: возраст 30 лет считался старостью, когда средняя продолжительность жизни составляла 25 лет или около того. На самом деле это среднее значение получалось из-за огромного количества детских смертей. При этом даже в обществах охотников и собирателей люди обычно доживали примерно до 60, а 30-летних никто не считал стариками. © ben_abuyah / Reddit
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Люди ошибочно полагают, что сейчас мы работаем меньше, чем за всю историю. В действительности древние собиратели и охотники работали в среднем от 3 до 5 часов в день, а фермеры проводили в полях около 10 часов в сутки всего 120 дней в году. Римские документы свидетельствуют, что большинство ремесленников работали около 6 часов в день с 6 утра до полудня. Примерно так же было и в Средние века. Только в середине XVIII века рабочие смены стали длиннее, а промышленная революция XIX века привела к тому, что работники фабрик стали трудиться по 16 часов в день 311 дней в году. Для сравнения, сегодня средний офисный работник в США работает 7,8 часа в сутки 311 дней в году. Так что сейчас мы работаем больше, чем все остальные поколения вплоть до XVIII века. © SaltySFSailor / Reddit
А в какие мифы верят ваши близкие?