20+ вещей в ресторанах, которые бесят даже самых лояльных гостей

Я в баре селедку с лучком заказывал. Селедку нарезали, лучок покрошили, но забыли нормально разморозить — лед на зубах скрипел. Я позвал официанта, он ее унес. Приносит через пару минут, а она горячая. Есть мы ее не стали. Когда принесли счет, именно за селедку платить отказались. © Savelii53 / Pikabu

Если ты на диете и пришла за компанию с подругой, ты как бы обязана заказать что-то. Окей, просишь стакан воды или чашку чая, а тебе официант: «И это все?» Бесят официанты, которые ждут, когда ты доешь, чтобы через секунду забрать тарелку. Один раз напротив меня так стоял, еда не лезла в горло. Когда официант не знает состава блюд. Когда предлагают принести хлеб, а в конце его видишь в счете, хотя много где приносят бесплатно. Когда просишь долить воды в чайник, на тебя смотрят, как на бомжа. Многих бесят сушилки для рук, а меня бесят бумажные полотенца. Сколько можно рубить деревья для этого! Бесит, когда официант подходит с вопросом: «Все хорошо?» © ekaterinaegorova / Instagram