20+ вещей в ресторанах, которые бесят даже самых лояльных гостей
В интернете часто появляются посты, в которых официанты и повара эмоционально рассказывают о том, что их раздражает в посетителях. Список претензий обширен: выдуманные аллергии, просьбы поделить счет под конец вечера, грубое поведение, разговорчивость. Но ведь и сотрудники общепита небезгрешны.
Мы в AdMe.ru решили, что справедливо было бы дать возможность высказаться и другой стороне — людям, которые ходят в рестораны и сталкиваются с, мягко говоря, неидеальным сервисом. Оказалось, что таких случаев довольно много.
- Бесит, когда в ресторане общий туалет для мужчин и женщин. Хочешь макияж поправить или колготки, а там мужики. © lidacaine_ / Instagram
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В моем городе есть ресторан, в котором всегда многолюдно. Обычно приходится ждать, чтобы сесть за столик, но, судя по всему, владелец решил все испортить. Люди стояли вокруг, ожидая, когда их рассадят, и он начал кричать на клиентов, чтобы те ушли с дороги и ждали в своих машинах. Если вы кричите на меня и говорите мне сесть в машину, то я, наверное, лучше уеду в другое место. © jellybeannc / Reddit
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Однажды я специально пошла в ресторан днем, чтобы побыть в одиночестве. У меня была с собой книжка, я заказала кофе и немного еды. И в следующие 30 минут меня постоянно отвлекали, пока я пыталась почитать! Мне кажется, этот официант подумал, что девушке без спутника просто необходима компания. Перестань, парень, у меня все в порядке! Дай мне почитать! © Linoray / Reddit
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Я не знаю, что это за заговор такой и почему это почти в любом общепите, но невыносимо бесит, когда кругом экраны и проекторы и на них транслируют старые добрые красивые музыкальные клипы из 90-х или нулевых, но при этом звуковое оформление никак не соотносится с видеорядом. Обычно это вообще какое-то радио. Спрашивается, зачем там вообще экраны? © beauveria / Instagram
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Я живу во Франции и, когда приезжаю на родину, замечаю, что в ресторанах приносят блюда как попало. Я еще не доела одно, тут уже другое, и оно остывает. Или мне принесли, а подруге нет. Ждать, пока принесут ей? Снова остывает. Короче, мне ближе французский сервис: одновременно принесли тарелки, одновременно унесли. И не принесли следующее, пока не доели предыдущее блюдо. © dinarasaf / Instagram
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Слишком подробное меню, где много прилагательных и наречий, описывающих, насколько вкусно то или иное блюдо, — это немного самонадеянно. Лучше просто перечислите ингредиенты и способ приготовления. © Tom Wilson / Quora
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Не люблю, когда подметают под моим столом в то время, когда я ем. Я сам вырос в семье рестораторов и понимаю, что это не очень хорошая идея: поднимается пыль, появляются странные запахи, обнаруживаются куски упавшей пищи... К сожалению, в моем любимом ресторане хостес подметает, как только у нее находится свободная минутка, так что по моим ногам регулярно проходятся веником. © SwatchQuatch / Reddit
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Раздражает громкая живая музыка, когда приходится повышать голос, чтобы перекричать ее. А музыканты в ответ играют еще громче, и это какой-то замкнутый круг. Помогите! © Rad_Ben_Danklin / Reddit
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Поверьте, персонал от этого тоже не в восторге. Я как-то работала официанткой в заведении, где ежемесячно проходили концерты, и это был кошмар. Мало того что зал был переполнен, так еще и к концу вечера у меня пропадал голос, потому что я пыталась доораться до посетителей и принять их заказы. © LadyEmry / Reddit
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В Ростове-на-Дону обычно приглашают певицу на вечер в модные рестораны. Людям нравится чавкать, жевать салат «Цезарь» под «Я у твоих ног...» в исполнении местной певицы, которая поет «под ноутбук». Качественная живая музыка — это вообще сейчас редкость и роскошь. Куда ни посмотришь, караоке сплошное в заведениях. © ferrero_kristina / Instagram
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Когда официант забирает недоеденную еду и салфетку, которая еще не исчерпала свой потенциал! И не люблю, когда слишком темно, поскольку плохое зрение и в темноте я вижу еще хуже. © azizabikbaeva / Instagram
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Я в баре селедку с лучком заказывал. Селедку нарезали, лучок покрошили, но забыли нормально разморозить — лед на зубах скрипел. Я позвал официанта, он ее унес. Приносит через пару минут, а она горячая. Есть мы ее не стали. Когда принесли счет, именно за селедку платить отказались. © Savelii53 / Pikabu
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Если ты на диете и пришла за компанию с подругой, ты как бы обязана заказать что-то. Окей, просишь стакан воды или чашку чая, а тебе официант: «И это все?» Бесят официанты, которые ждут, когда ты доешь, чтобы через секунду забрать тарелку. Один раз напротив меня так стоял, еда не лезла в горло. Когда официант не знает состава блюд. Когда предлагают принести хлеб, а в конце его видишь в счете, хотя много где приносят бесплатно. Когда просишь долить воды в чайник, на тебя смотрят, как на бомжа. Многих бесят сушилки для рук, а меня бесят бумажные полотенца. Сколько можно рубить деревья для этого! Бесит, когда официант подходит с вопросом: «Все хорошо?» © ekaterinaegorova / Instagram
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Бесит, когда столы поставлены близко друг к другу. Тесно. Некомфортно, когда рядом сидят незнакомые тебе люди и ты становишься невольным слушателем чьих-то разговоров, как и твои соседи. © suleymanovalexander / Instagram
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Раздражает, когда приносят плохие ножи. Я был в гриль-баре, заказал стейк, и он был великолепен, но вот ножи для стейка, которые у них были, подходили разве что для масла. Когда нож не режет мясо, а рвет, я не понимаю, за что плачу в 3 раза больше, чем дома. Я честно подумывал о том, чтобы приносить нож с собой, но решил, что не хочу быть настолько снобом. © MEatRHIT / Reddit
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Однажды официант высказал мне свое неодобрение, когда я заказал бургер средней прожарки. По его словам, есть красное мясо не очень полезно для здоровья. Чувак, я пришел в бургерную, где ты работаешь, не за едой, которая продлит мою жизнь на 10 лет, а чтобы получить удовольствие. Кстати, этот парень намекал, что ожидает хороших чаевых. © godbois / Reddit
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Когда на столе так много всего, что нет места для тарелки. Десертное меню, меню напитков, обычное меню, меню специальных предложений, корзина с хлебом, соль и перец, приправы, приборы, свечи — и все это на столике для двоих. © krcook510 / Reddit
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Бесит, когда не озвучивают стоп-лист сразу. Приходишь, настраиваешься на одно, а в итоге приходится довольствоваться тем, что есть. Особенно это злит, когда идешь в ресторан за конкретным блюдом, а его нет. © mr_zayats_/ Instagram
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Недавно ходил в ресторан с диванчиками, и столы стояли очень далеко. Я почти не помню качества и вкуса еды, потому что запомнилось только раздражение от того, насколько неудобно было есть. © TheBlindGuardian / Reddit
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Меню с ошибками. Шутки в сторону. Помимо еды, меню обычно является еще одним «средством» общения между поваром и посетителем. Повар, который не гордится своей едой настолько, чтобы не ошибаться в названии, вряд ли любит то, что делает. Серьезно, наймите человека, который вычитает ошибки! © Mikka Luster / Quora
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Когда в ресторане что-то заканчивается, особенно если это базовые соусы или приправы. Например, в одном заведении, которое я часто посещаю, постоянно заканчивается сметана. А я люблю сметану с печеным картофелем! Я была в местах, где заканчивались кетчуп, горчица и даже масло. Как?! Это явный признак плохого менеджмента. © Karen Marie Shelton / Quora
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Удручает, что руководство заставляет официантов получать от гостей обратную связь, чтобы потом просто игнорировать эту информацию. Несколько лет назад я был на юге Ирландии и проехал 60 км до одного разрекламированного заведения. Еда была ниже среднего, и официантка спросила о наших впечатлениях. Я сказал, что, учитывая их репутацию, мы разочарованы. Через 10 минут я спросил, что она сделала с этой информацией, и она ответила, что в ресторане нет никакой системы для фиксации отзывов. Бессмыслица! © John James Mitchell / Quora
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Были в блинной. Довольно приличное заведение, обслуживание там производится официантами. Всё чинно-блинно-магазинно. Сидим ждем заказ. Рядом мужчина за соседним столиком подзывает официанта.
Далее диалог:
— Уважаемый, могли бы вы еще немного подогреть блины?
— Да, конечно. До какого вам состояния подогреть?
— Ну хотя бы чтобы лед перестал на зубах хрустеть. © CaffeCat / Pikabu
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Если вы хотите получить чаевые, просто следите за тем, чтобы мой стакан с водой был полным. Если еда плохая, я все равно оставляю на чай, потому что это не вина официанта. А наполнить стаканы очень просто. Я работал официантом, и, по сути, после принятия заказа моя задача сводилась к тому, чтобы убедиться, что у гостя есть чем запить еду. Однажды я буквально давился едой, потому что официант полчаса не подходил, чтобы долить воды в мой стакан. © Peter Wade / Quora
Расскажите, а на какие недочеты сервиса вы обращаете внимание, когда приходите в ресторан или кафе?