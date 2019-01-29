20 вещей, которые обычно никто не стирает в стиральной машине. И очень зря

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А вы знали, что стиральная машина способна гораздо больше помочь вам с уборкой, чем вы привыкли думать? Например, в ней можно постирать душевые занавески, резиновые коврики и даже кожаную сумку. И это еще не самые неожиданные вещи из статьи, которые можно загрузить в барабан без страха их испортить.

Мы в AdMe.ru огляделись вокруг и обнаружили 20 вещей, которые можно перестать стирать вручную.

Спортивная экипировка

Защитные аксессуары каждую тренировку пачкаются и впитывают в себя пот, но многие забывают или не знают, как их стирать. Проще всего воспользоваться стиральной машинкой: предварительно закройте липучки, положите экипировку в сетчатый мешок, чехол или наволочку, используйте мягкое моющее средство и выберите режим деликатной стирки. Так же в стиральной машине можно постирать и спортивную сумку.

Коврики для йоги и ванной

Резиновые коврики тоже нуждаются в регулярной чистке. Просто загрузите их вместе с несколькими полотенцами, поставьте деликатный режим и не используйте моющие средства. Главное — не забывайте, что стирать такие вещи можно только в холодной воде, а сушить — на открытом воздухе.

Мягкие и пластмассовые игрушки

Больше всего бактерий находится на самой любимой игрушке вашего ребенка, поэтому не забывайте стирать плюшевого любимца. Изучите состав: если внутри изделия синтетическая вата, то можно без опасения доверить стирку машине. Для этого положите игрушки в мешок для стирки, используйте в два раза меньше моющего средства, чем обычно, и включите деликатный режим. То же самое касается пластиковых и силиконовых игрушек.

Кожаные и многоразовые продуктовые сумки

Все больше людей заботится об экологии и выбирает многоразовые продуктовые сумки вместо пакетов. Тканевые и виниловые изделия можно стирать в стиральной машине: используйте мягкое моющее средство, деликатный режим и температуру пониже. По такому же принципу можно постирать и кожаную сумку.

Душевые занавески и мочалки

В стиральной машине можно постирать губки для ванны, мочалки и душевые занавески. Для лучшего эффекта загрузите эти вещи вместе с парой больших полотенец. Используйте небольшое количество вашего обычного моющего средства и стирайте на стандартном режиме.

Лежанки для животных и поводки

Перед стиркой пропылесосьте кровать вашего питомца, а нейлоновые ошейники и поводки нужно положить в наволочку или чехол. Для таких вещей подойдет стандартный режим.

Сапоги из овчины и кеды

Угги можно стирать на деликатном режиме в холодной воде. А перед тем, как загрузить в стиральную машину кеды, очистите их от засохшей грязи, достаньте шнурки и положите их в сетчатый мешок. Для лучшего эффекта стирайте спортивную обувь в холодной воде с несколькими полотенцами, используя деликатный режим.

Бейсболки и аксессуары для волос

Стирать такие вещи нужно в холодной воде, на деликатном режиме и в мешочке для стирки. Исключение: не стирайте бейсболку, если ее козырек сделан из картона.

Коврик для мыши и кнопки

Кнопки от клавиатуры можно постирать в специальном мешочке или наволочке. Также не забывайте про коврик для мыши — это одна из самых грязных вещей в вашем доме. Выберите деликатный режим и теплую воду, сушите на открытом воздухе.

Кухонные принадлежности

Не слишком грязные силиконовые подставки и прихватки можно стирать с обычными вещами либо отдельно — в теплой воде и с парой полотенец.

А вас удивил этот список или вы уже знали, что эти вещи можно стирать в стиральной машине?