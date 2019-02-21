20+ вещей, которые не стоит делать после 30

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Главный герой сериала «Как я встретил вашу маму», 30-летний Тед Мосби, всегда носил с собой «список Муртау». В него он периодически вносил занятия, для которых считает себя слишком старым. Само название посвящалось детективу Муртау из сериала «Смертельное оружие», который при любых приключениях произносил свое «настольное» «Я слишком стар для подобных вещей».

Мы в AdMe.ru, руководствуясь форумом Reddit, решили дополнить список Теда, добавив в него собственные в чем-то шуточные пункты для тех, кто также перешагнул 30-летие.

Итак, я слишком стар, чтобы...

Откладывать визит к врачу.

Объясняться, отказывая людям.

Смотреть топовых блогеров на YouTube.

Покупать алкогольные напитки по акциям.

Останавливаться в хостеле в комнате на 12 человек. А может, и просто останавливаться в хостеле.

Съесть целую пиццу за один присест.

Заночевать на матрасе в квартире друга.

Жить в отеле, о котором Google ничего не знает.

Вешать постеры на стену без рамок.

Идти на концерт Lil Pump или Face.

Экспериментировать с очередностью напитков разной крепости на вечеринке.

Выбирать необычные позиции меню. Ведь есть только одна позиция — «положительно влияет на мой метаболизм».

Гостить в доме родителей больше одной недели.

Путешествовать автостопом.

Позволить себе отрицательный баланс на карточке.

Пользоваться сouch surfing.

Загорать без солнцезащитного крема.

Ходить на жесткие рейвы.

Мечтать об авантюрных злоключениях во время поездки в какой-нибудь Средней Азии.

Игнорировать такие продукты, как сельдерей, брокколи, зернистый творог, горький шоколад, кофе без молока и сыр с плесенью.

Опрокинуть пару стопок с незнакомцами.

Фотографироваться с маской животного в инстаграме.

Собственноручно проколоть себе уши.

Восхищаться ровесниками, которые до сих пор живут так, будто они все еще студенты.

Закидывать помещение туалетной бумагой.

Игнорировать приложения по подсчету доходов.

Ездить на фестиваль с палаткой. Да и вообще делать все, что связано с палатками.

Пить пиво через воронку.

Ходить на ночные киносеансы.

Промолчать, если что-то не так.