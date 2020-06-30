20+ проблем, которые нас бесят, а жители других стран не видят в них ничего особенного
Многие из нас иногда приезжали в чужую страну и с удивлением обнаруживали какие-то особенности, свойственные только этому народу, государству или части света. В основном это незначительные и милые мелочи. Но порой такие нюансы способны свести с ума, отравить все путешествие или, наоборот, поразить своей простотой и логичностью.
Мы в AdMe.ru обожаем узнавать о нравах, привычках и обычаях народов других стран. И в этот раз нам захотелось рассказать вам о бытовых моментах, с которыми может столкнуться каждый, кто едет отдыхать или жить за границу. Ведь, как говорится, предупрежден — значит вооружен.
- В Китае ценится естественная красота. Поэтому многие девушки даже и не думают брить ноги или подмышки: красотой нужно гордиться, а не избавляться от ее.
- В Южной Корее, как и в большинстве стран, достигших высокого уровня благополучия, в рабочих коллективах очень распространены жалобы на тех, кто отклоняется от правил в ходе работы. Например, даже задержка после обеда чревата взысканием. Причем штраф платит не тот, кто провинился, а вся бригада за исключением виноватого.
- В Китае у многих мужчин длинные ногти. Это бросается в глаза, и многие туристы задаются закономерным вопросом: почему? Оказывается, это своего рода символ высокого статуса: длинные ногти указывают на то, что этому человеку не нужно заниматься ручным трудом. Крестьяне, работавшие на земле, отращивать ногти не могли, ведь от грубой физической работы они ломаются.
- При смене работы и переезде в другую провинцию пенсионные начисления в Китае не переходят туда автоматически. Иногда все накопленное приходится снимать со счета и переправлять наличные любыми доступными способами туда, где проживаешь в данный момент.
- На улицах японских городов не встретишь урн, в которые можно выбросить мусор. Японцы считают, что общественное место, где стоят емкости с отходами, не подходят для отдыха людей. Никто не хочет идти в парк, где через каждые 10 м попадаются переполненные мусорные баки с остатками еды и напитков.
Тем не менее такие емкости есть, просто их гораздо меньше, чем мы привыкли. Кроме того, они находятся в определенных местах: в парках они обычно располагаются рядом с туалетами или на входе и выходе. На улицах города, если хотите выбросить что-то, ищите мини-маркеты: внутри или снаружи их точно есть урны.
- Во многих странах Европы (Польша, Германия, Франция) популярен формат супермаркетов, где продукты продаются почти вперемешку с промтоварами. Обычно площадь таких магазинов не настолько велика, как у гипермаркетов, и там физически невозможно разместить все, что есть в торговых гигантах. Поэтому ассортимент продуктов в них всегда стандартный, а промтовары завозят каждую неделю понемногу: одежду, игрушки, технику.
- В Польше практически не вешают шторы на окна. Жалюзи во всех их проявлениях, тюль — да, всегда, а вот шторы, которыми можно закрыть окно, — это на любителя. Судя по всему, любителей немного, поэтому выбор готовых изделий или тканей, из которых можно их сшить, небогат.
- Для мелких покупок в Италии желательно иметь наличные деньги, потому что товар за € 10–20 могут и не продать, если рассчитываешься картой. Разумеется, в международных сетевых магазинах такого не бывает, но в небольших лавочках, кафе и даже на заправках это реальность.
- В Швейцарии, стране, которая многими воспринимается как эталон идеальной жизни, тоже есть нюансы: например, здесь очень трепетно относятся к тишине. Так, после 22:00 нельзя не только купаться, но и смывать воду в унитазе или включать стиральную машинку. За это вас могут попросить съехать с квартиры. Стучать в коридорах каблуками с 22:00 до 7:00 тоже крайне нежелательно.
Что же касается шума детей, то его спокойно воспримут, только если малыши не старше 3–5 лет. После этого возраста дети должны учиться спать спокойно, громко не плакать и играть в тихие игры.
- В Испании не принято разуваться дома. Уличная обувь снимается только перед сном. Более того, снять туфли в гостях или даже встретить босым курьера с пиццей — моветон.
- В Испании нельзя купить в аптеке никакое лекарство. Даже жаропонижающее. Все лекарства продаются исключительно по рецепту.
- Зимой в домах и квартирах Испании весьма прохладно. Здесь нет отопления (в некоторых регионах есть, но на ночь его отключают), к тому же в большинстве случаев на полу везде лежит плитка, и зимой это особое «удовольствие». Поэтому носки с начесом и кофты — норма жизни в зимние месяцы. А еще в стране туго с интернетом: он дорогой и далеко не лучшего качества.
- Испанки, как и многие другие европейские женщины, за естественность. В большинстве своем они не увлекаются инъекциями красоты: здесь гордятся своим возрастом. Что касается маникюра, то его в Испании обычно делают без покрытия. Но если уж лак на ногтях есть, то он будет красным, черным или темно-синим — это самые популярные цвета.
- Во Франции забежать в ресторан в 12 дня и выпить чашечку кофе практически нереально. Это время обеда, когда места общепита нацелены на то, чтобы накормить всех желающих. А за обедом пьют воду или вино, а не кофе. Кстати, если действительно решите поесть, помните: паштет на хлеб не намазывают. Его употребляют без хлеба: отрезают по кусочку и едят. Начнете намазывать — нанесете травму всему народу Франции.
- И еще: многие рестораны во Франции принимают клиентов только во время обедов и ужинов, то есть в среднем с 11 до 14 часов и с 17 до 22. В крупных городах легко можно найти заведения, которые работают целый день, но в небольших городках это может стать проблемой.
- Если вы думаете, что чеки выписывали когда-то давно, а сейчас люди рассчитываются картой и наличкой, то знайте: во Франции чековые книжки очень распространены. Причем не только при совершении крупных покупок: в кафе или супермаркете такая форма оплаты тоже приветствуется.
- В среду по всей Франции не работают школы и детсады. Просто чтобы сделать паузу для детей среди недели. Родителям, разумеется, паузу никто не дает: это обычный будний день. Получается серьезная головная боль для мам и пап: куда деть детей, если всем надо на работу?
- Заправки во Франции в большинстве случаев автоматизированные, и рассчитаться на них можно только банковской картой. Нужно быть готовым к тому, что с карты сразу же спишется в районе € 150, однако неистраченная часть денег через некоторое время вернется.
- Многие французы уверены: среди иностранцев популярен миф о том, что они не моются, а для сокрытия этого факта выливают на себя тонны духов. Потому француженки часто не пользуются парфюмом вообще или наносят его мало и редко: так никто не подумает, что за запахом духов скрывается несоблюдение правил гигиены. Кроме того, французы предпочитают принимать душ исключительно по утрам, а не по вечерам.
- В канадских душах регулировочный механизм, призванный включать и выключать воду, изменять ее напор и температуру, работает довольно необычно для жителей другого полушария: в нем предусмотрена одна ручка, которая поворачивается лишь в одном направлении. Если вы повернете ее совсем немного, сверху из лейки начнет литься холодная вода. Чем дальше вы будете крутить ручку, тем сильнее будет напор воды и тем она станет горячее. То есть нельзя сделать так, чтобы вода текла неинтенсивно: теплая и горячая вода непременно будет низвергаться Ниагарским водопадом.
Кроме того, кнопка слива на бачке унитаза — это часто рычаг справа или слева бачка. К счастью, в новых моделях уже предусмотрена кнопка сверху.
- Покупая продукты в супермаркетах Германии, не забывайте поставить на ленту разделяющую табличку. Человек в очереди за вами будет ждать этого момента, чтобы начать выкладывать на ленту свои покупки. Если же табличку не переместить, то следующий покупатель так и будет стоять за вами, не доставая свой товар из корзинки, и злиться.
- Многие из нас используют видеорегистратор в автомобиле. Однако в Люксембурге делать этого не стоит: могут оштрафовать. Проблема в том, что здесь запрещена съемка в публичных местах. В процессе записи регистратор захватывает номера чужих авто и лица людей, а это карается законом. То же самое касается и квадрокоптеров.
- Самое главное требование немцев к внешнему виду — практичность. Поэтому бизнесмены запросто могут накинуть рюкзак и куртку поверх костюма, а многие женщины носят беговые кроссовки с абсолютно любой одеждой и часто ходят без макияжа, ведь важно чувствовать себя непринужденно и комфортно. От немцев же пошла и мода носить сандалии Birkenstock с носками: удобно же.
- В Британии можно обналичить деньги на кассе в магазине: расплачиваясь за продукты, достаточно попросить кассира, чтобы он списал с карты больше на 50 фунтов, например, и отдал эту сумму вам.
- В Ирландии вода — священная субстанция. В кранах она чистая, пригодная для питья. Кроме того, бесплатная. Правительство пыталось ввести минимальные тарифы на воду, но сразу же нарвалось на протесты. В голове у ирландца не укладывается, как это — платить за воду. © Georgij Makedonskiy / Facebook
- Во всех индийских домах можно уловить запах, который у многих из нас вызовет смутные воспоминания детства. Чтобы отпугнуть насекомых, в Индии повсюду раскладывают нафталин. Единственное недоразумение — насекомые игнорируют его. Но это никого не смущает: нафталин все равно продается в любом супермаркете целыми упаковками.
- В Индии иностранцы могут заходить в банки и пользоваться банкоматами без очереди. Да, туда часто бывают очереди, и большие. Кроме того, отнюдь не везде можно заплатить картой, поэтому лучше иметь при себе мелкие деньги.
А вы встречались с какими-то необычными для нас особенностями в других странах?