20+ проблем, которые нас бесят, а жители других стран не видят в них ничего особенного

Многие из нас иногда приезжали в чужую страну и с удивлением обнаруживали какие-то особенности, свойственные только этому народу, государству или части света. В основном это незначительные и милые мелочи. Но порой такие нюансы способны свести с ума, отравить все путешествие или, наоборот, поразить своей простотой и логичностью.

Мы в AdMe.ru обожаем узнавать о нравах, привычках и обычаях народов других стран. И в этот раз нам захотелось рассказать вам о бытовых моментах, с которыми может столкнуться каждый, кто едет отдыхать или жить за границу. Ведь, как говорится, предупрежден — значит вооружен.

В Китае ценится естественная красота. Поэтому многие девушки даже и не думают брить ноги или подмышки: красотой нужно гордиться, а не избавляться от ее.

В Южной Корее, как и в большинстве стран, достигших высокого уровня благополучия, в рабочих коллективах очень распространены жалобы на тех, кто отклоняется от правил в ходе работы. Например, даже задержка после обеда чревата взысканием. Причем штраф платит не тот, кто провинился, а вся бригада за исключением виноватого.

В Китае у многих мужчин длинные ногти. Это бросается в глаза, и многие туристы задаются закономерным вопросом: почему? Оказывается, это своего рода символ высокого статуса: длинные ногти указывают на то, что этому человеку не нужно заниматься ручным трудом. Крестьяне, работавшие на земле, отращивать ногти не могли, ведь от грубой физической работы они ломаются.

При смене работы и переезде в другую провинцию пенсионные начисления в Китае не переходят туда автоматически. Иногда все накопленное приходится снимать со счета и переправлять наличные любыми доступными способами туда, где проживаешь в данный момент.

На улицах японских городов не встретишь урн, в которые можно выбросить мусор. Японцы считают, что общественное место, где стоят емкости с отходами, не подходят для отдыха людей. Никто не хочет идти в парк, где через каждые 10 м попадаются переполненные мусорные баки с остатками еды и напитков.

Тем не менее такие емкости есть, просто их гораздо меньше, чем мы привыкли. Кроме того, они находятся в определенных местах: в парках они обычно располагаются рядом с туалетами или на входе и выходе. На улицах города, если хотите выбросить что-то, ищите мини-маркеты: внутри или снаружи их точно есть урны.

Во многих странах Европы (Польша, Германия, Франция) популярен формат супермаркетов, где продукты продаются почти вперемешку с промтоварами. Обычно площадь таких магазинов не настолько велика, как у гипермаркетов, и там физически невозможно разместить все, что есть в торговых гигантах. Поэтому ассортимент продуктов в них всегда стандартный, а промтовары завозят каждую неделю понемногу: одежду, игрушки, технику.

В Польше практически не вешают шторы на окна. Жалюзи во всех их проявлениях, тюль — да, всегда, а вот шторы, которыми можно закрыть окно, — это на любителя. Судя по всему, любителей немного, поэтому выбор готовых изделий или тканей, из которых можно их сшить, небогат.

Для мелких покупок в Италии желательно иметь наличные деньги, потому что товар за € 10–20 могут и не продать, если рассчитываешься картой. Разумеется, в международных сетевых магазинах такого не бывает, но в небольших лавочках, кафе и даже на заправках это реальность.

В Швейцарии, стране, которая многими воспринимается как эталон идеальной жизни, тоже есть нюансы: например, здесь очень трепетно относятся к тишине. Так, после 22:00 нельзя не только купаться, но и смывать воду в унитазе или включать стиральную машинку. За это вас могут попросить съехать с квартиры. Стучать в коридорах каблуками с 22:00 до 7:00 тоже крайне нежелательно.

Что же касается шума детей, то его спокойно воспримут, только если малыши не старше 3–5 лет. После этого возраста дети должны учиться спать спокойно, громко не плакать и играть в тихие игры.

В Испании не принято разуваться дома. Уличная обувь снимается только перед сном. Более того, снять туфли в гостях или даже встретить босым курьера с пиццей — моветон.

В Испании нельзя купить в аптеке никакое лекарство. Даже жаропонижающее. Все лекарства продаются исключительно по рецепту.

Зимой в домах и квартирах Испании весьма прохладно. Здесь нет отопления (в некоторых регионах есть, но на ночь его отключают), к тому же в большинстве случаев на полу везде лежит плитка, и зимой это особое «удовольствие». Поэтому носки с начесом и кофты — норма жизни в зимние месяцы. А еще в стране туго с интернетом: он дорогой и далеко не лучшего качества.

Испанки, как и многие другие европейские женщины, за естественность. В большинстве своем они не увлекаются инъекциями красоты: здесь гордятся своим возрастом. Что касается маникюра, то его в Испании обычно делают без покрытия. Но если уж лак на ногтях есть, то он будет красным, черным или темно-синим — это самые популярные цвета. Во Франции забежать в ресторан в 12 дня и выпить чашечку кофе практически нереально. Это время обеда, когда места общепита нацелены на то, чтобы накормить всех желающих. А за обедом пьют воду или вино, а не кофе. Кстати, если действительно решите поесть, помните: паштет на хлеб не намазывают. Его употребляют без хлеба: отрезают по кусочку и едят. Начнете намазывать — нанесете травму всему народу Франции.

И еще: многие рестораны во Франции принимают клиентов только во время обедов и ужинов, то есть в среднем с 11 до 14 часов и с 17 до 22. В крупных городах легко можно найти заведения, которые работают целый день, но в небольших городках это может стать проблемой.

Если вы думаете, что чеки выписывали когда-то давно, а сейчас люди рассчитываются картой и наличкой, то знайте: во Франции чековые книжки очень распространены. Причем не только при совершении крупных покупок: в кафе или супермаркете такая форма оплаты тоже приветствуется.

В среду по всей Франции не работают школы и детсады. Просто чтобы сделать паузу для детей среди недели. Родителям, разумеется, паузу никто не дает: это обычный будний день. Получается серьезная головная боль для мам и пап: куда деть детей, если всем надо на работу?

Заправки во Франции в большинстве случаев автоматизированные, и рассчитаться на них можно только банковской картой. Нужно быть готовым к тому, что с карты сразу же спишется в районе € 150, однако неистраченная часть денег через некоторое время вернется.

Многие французы уверены: среди иностранцев популярен миф о том, что они не моются, а для сокрытия этого факта выливают на себя тонны духов. Потому француженки часто не пользуются парфюмом вообще или наносят его мало и редко: так никто не подумает, что за запахом духов скрывается несоблюдение правил гигиены. Кроме того, французы предпочитают принимать душ исключительно по утрам, а не по вечерам.

В канадских душах регулировочный механизм, призванный включать и выключать воду, изменять ее напор и температуру, работает довольно необычно для жителей другого полушария: в нем предусмотрена одна ручка, которая поворачивается лишь в одном направлении. Если вы повернете ее совсем немного, сверху из лейки начнет литься холодная вода. Чем дальше вы будете крутить ручку, тем сильнее будет напор воды и тем она станет горячее. То есть нельзя сделать так, чтобы вода текла неинтенсивно: теплая и горячая вода непременно будет низвергаться Ниагарским водопадом.

Кроме того, кнопка слива на бачке унитаза — это часто рычаг справа или слева бачка. К счастью, в новых моделях уже предусмотрена кнопка сверху.

Кроме того, кнопка слива на бачке унитаза — это часто рычаг справа или слева бачка. К счастью, в новых моделях уже предусмотрена кнопка сверху. Покупая продукты в супермаркетах Германии, не забывайте поставить на ленту разделяющую табличку. Человек в очереди за вами будет ждать этого момента, чтобы начать выкладывать на ленту свои покупки. Если же табличку не переместить, то следующий покупатель так и будет стоять за вами, не доставая свой товар из корзинки, и злиться.

Многие из нас используют видеорегистратор в автомобиле. Однако в Люксембурге делать этого не стоит: могут оштрафовать. Проблема в том, что здесь запрещена съемка в публичных местах. В процессе записи регистратор захватывает номера чужих авто и лица людей, а это карается законом. То же самое касается и квадрокоптеров.

Самое главное требование немцев к внешнему виду — практичность. Поэтому бизнесмены запросто могут накинуть рюкзак и куртку поверх костюма, а многие женщины носят беговые кроссовки с абсолютно любой одеждой и часто ходят без макияжа, ведь важно чувствовать себя непринужденно и комфортно. От немцев же пошла и мода носить сандалии Birkenstock с носками: удобно же.

В Британии можно обналичить деньги на кассе в магазине: расплачиваясь за продукты, достаточно попросить кассира, чтобы он списал с карты больше на 50 фунтов, например, и отдал эту сумму вам.

В Ирландии вода — священная субстанция. В кранах она чистая, пригодная для питья. Кроме того, бесплатная. Правительство пыталось ввести минимальные тарифы на воду, но сразу же нарвалось на протесты. В голове у ирландца не укладывается, как это — платить за воду. © Georgij Makedonskiy / Facebook

Во всех индийских домах можно уловить запах, который у многих из нас вызовет смутные воспоминания детства. Чтобы отпугнуть насекомых, в Индии повсюду раскладывают нафталин. Единственное недоразумение — насекомые игнорируют его. Но это никого не смущает: нафталин все равно продается в любом супермаркете целыми упаковками.

В Индии иностранцы могут заходить в банки и пользоваться банкоматами без очереди. Да, туда часто бывают очереди, и большие. Кроме того, отнюдь не везде можно заплатить картой, поэтому лучше иметь при себе мелкие деньги.