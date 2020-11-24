20+ вещей, из-за которых Новая Зеландия давно уже стала страной из параллельной реальности

Новая Зеландия редко входит в список стран, которые туристы хотели бы посетить. А зря. Ведь здесь есть не только пингвины и домики хоббитов (хотя это уже веский аргумент, чтобы приехать сюда), но и другие самобытные достопримечательности. Среди них маорийская деревня Тамаки, где можно познакомиться с коренными жителями и их древними обычаями. Еще здесь можно испытать свои силы в забеге по самой крутой улице — Болдуин-стрит, а после этого наградить себя пончиком в форме птички киви. И напоследок не забудьте сделать селфи в дождливую погоду на фоне фьордов.

Мы в AdMe.ru, как исследователь Абель Тасман, открыли для себя неизведанную Новую Зеландию.

Мериносовый барашек Шрек из Новой Зеландии прославился на весь мир, когда его постригли в прямом эфире одного из местных телеканалов

Дело в том, что однажды барашек сбежал и на протяжении 6 лет прятался в пещерах. За это время его, естественно, никто не стриг, поэтому он сильно оброс. И когда беглеца все-таки нашли, состригли с него 27 кг шерсти, что достаточно для изготовления 10 пальто. Барашка прозвали Шреком в честь героя одноименного мультфильма.

Пылесос, встроенный в дом

Пылесос находится в подвале. В доме есть несколько коммутаторов для подключения шланга. За счет этого прибор работает тихо и не оставляет специфического запаха.

Даже McDonald’s в этой стране отличается от остальных в мире

Нереалистичные облака асператус, название которых идеально подошло бы для книги заклинаний

Болдуин-стрит в городе Данидин — одна из самых крутых улиц в мире

Самый большой угол наклона здесь составляет 35 %. Каждый год на протяжении 32 лет на самой крутой улице проводится соревнование: участники должны сначала пробежать вверх, а потом скатиться вниз.

Фьорды и огромная радуга достойны кисти лучших живописцев

Теперь Новая Зеландия будет в списке моих желаний. Это место чертовски красиво. © Baelfire4 / Reddit

Нелетающий попугай какапо в Новой Зеландии стал птицей года

На фото — редкая птичка какапо, которых можно увидеть только в Новой Зеландии. В 2019 году их насчитывалось 213, что стало абсолютным рекордом за последние 70 лет.

Супермаркеты раз в неделю проводят час тишины для покупателей с нарушениями системы органов чувств

«Это время для покупок, когда в магазине снижен уровень шума (например, убавлена музыка) и освещения, а также устранены другие отвлекающие факторы, которые могут испугать людей c сенсорными нарушениями. Спасибо за вашу поддержку! Для получения дополнительной информации обратитесь в службу поддержки клиентов. Каждую среду с 14:30 до 15:30».

Маори — коренное население страны, проживавшее на этих землях до прибытия европейцев

Сегодня доля аборигенов среди населения составляет 15 %. У вождей и воинов маори испокон веков было принято делать татуировки на лице, которые являются символом высокого ранга. Любопытно, что татуировщики считались неприкосновенными в обществе, а также имели большой заработок.

Чем хуже погода, тем лучше выглядит это место

В аэропорту Веллингтона продаются пончики в форме птичек киви

Только не говорите, что не мечтаете здесь побывать

Чипсы со вкусом морских моллюсков, которые являются местным деликатесом (в верхнем ряду справа)

Пауа — новозеландские морские ракушки, которые отличаются необычайно яркими переливами перламутра на раковине.

Бухта Милфорд-Саунд выглядит очень кинематографично в дождливую погоду

Это похоже на монолитную вертикальную волну, которая собирается сбить каждого, кто встанет у нее на пути. © ramdom-ink / Reddit

Забор из бюстгальтеров в Кардроне

Причудливая туристическая достопримечательность стихийно появилась посреди живописного пейзажа приблизительно в 1998 году. Правда, в 2006 году ее все же демонтировали.

Знаки, призывающие к охране дикой природы страны

Раньше они были в форме киви по всему Южному острову, но туристы стали воровать их. Поэтому сейчас их осталось не так много, как 25 лет назад. © disco_biscuit / Reddit

Желтоглазые пингвины, обитающие в районе Южного острова Новой Зеландии

«Кипарис крупноплодный, признанный в 2017 году 3-м по красоте среди деревьев»

«Они растут в самой южной части страны. Для овец они служат убежищем от ветра, а туристов привлекают возможностью сделать эпичное фото».

Ничего удивительного, просто зеленый сигнал светофора в городке Нейпир

Барашек Берт мгновенно приобрел популярность в Tik Tok, так как вместо собаки стал пасти и загонять в стойло своих собратьев

«Гулял по Окленду и наткнулся на это милое граффито»

Пещеры Вайтомо со светлячками

Наклонный мыс (Slope Point) — самая южная точка Южного острова Новой Зеландии, где постоянно дуют сильнейшие холодные ветра

Земли Slope Point используются для разведения овец, жилых домов на побережье нет.

То ли слон, то ли мамонт. В любом случае фото получилось эффектным