20+ вещей, которые можно увидеть только в Азии
Азия — часть света, в которой царит действительно необычная атмосфера. Это абсолютно другой мир, со своими традициями, тенденциями и мироощущением. Готовы ли вы увидеть людей, скрывающих свои лица за масками панд, «контейнеры для хранения мужа» и то, как выглядит зона в IKEA, где представлена мягкая мебель?
AdMe.ru предлагает познакомиться с 20+ фотографиями из Азии, которые смогут приятно удивить, а некоторые заставят вас в недоумении чесать затылок.
Главное — сохранять связь с любимым человеком
Где вы еще увидите «туалетные тапочки», как не в Японии?
Чтобы рассмешить фанатов, корейская группа жанра k-pop исполнила песню с кубиками льда во рту
Вкус картошки и вишни — идеальное сочетание
QR-код из деревьев
Вы никогда не останетесь без связи: в Китае есть Power Bank напрокат
Если у тебя нет дрели, это не значит, что ты не сможешь позволить себе кокос
Когда ушки на макушке в прямом смысле слова
Помимо функции безопасности, вещи в Азии созданы и для того, чтобы удивлять. Модные ушки на шлеме невольно заставляют улыбнуться.
Созерцая, делать простые вещи
Шкала мочи в туалете компании Philip Morris, Корея
Где, как не в Поднебесной, попробовать этот деликатес?
Кедровый шар Sakebayashi
Такой шар подвешивают для того, чтобы дать всем понять, что производство новой партии алкоголя завершено.
Бесплатный онсэн (горячий источник) для ног в городе Изу, префектура Сидзуока. Любой может подойти и дать отдохнуть ногам
Скамейки с подогревом мягкого места
Обычный день в IKEA, Пекин
Техника безопасности «на уровне»
Награждение трех человек, которые помогли правоохранительным органам в разоблачении мафиозных структур, Китай
Обычная ситуация в Азии
Зарядка с утра — залог здоровья
Этот парень сделал то, что все хотели сделать в детстве!
Не волнуйтесь, с его зубами все хорошо, ведь это просто игровое шоу, где люди должны были выяснить, действительно ли некоторые вещи в комнате настоящие или же они сделаны из шоколада.
Фантазия не знает границ: природа может быть везде, даже на небоскребах
Соревнования по скоростному выпиванию пива из аквариумов в китайской провинции Чжэцзян
Золотистый ретривер привлек внимание корейцев только потому, что содержать такую большую собаку в городе для них непривычно
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Китайский торговый центр разместил «контейнеры для хранения мужа», где жены могут оставлять своих мужчин играть в видеоигры, пока сами ходят по магазинам
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Фото на превью unknown author / foto.haberler