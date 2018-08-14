20+ вещей, которые можно увидеть только в Азии

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Азия — часть света, в которой царит действительно необычная атмосфера. Это абсолютно другой мир, со своими традициями, тенденциями и мироощущением. Готовы ли вы увидеть людей, скрывающих свои лица за масками панд, «контейнеры для хранения мужа» и то, как выглядит зона в IKEA, где представлена мягкая мебель?

AdMe.ru предлагает познакомиться с 20+ фотографиями из Азии, которые смогут приятно удивить, а некоторые заставят вас в недоумении чесать затылок.

Главное — сохранять связь с любимым человеком

Где вы еще увидите «туалетные тапочки», как не в Японии?

Чтобы рассмешить фанатов, корейская группа жанра k-pop исполнила песню с кубиками льда во рту

Вкус картошки и вишни — идеальное сочетание

QR-код из деревьев

Вы никогда не останетесь без связи: в Китае есть Power Bank напрокат

Если у тебя нет дрели, это не значит, что ты не сможешь позволить себе кокос

Когда ушки на макушке в прямом смысле слова

Помимо функции безопасности, вещи в Азии созданы и для того, чтобы удивлять. Модные ушки на шлеме невольно заставляют улыбнуться.

Созерцая, делать простые вещи

Шкала мочи в туалете компании Philip Morris, Корея

Расшифровка шкалы:

— Пожалуйста, воздержитесь от питья.

— Хорошо. Вы пьете достаточно воды.

— Лучшее состояние (мочи. — Прим. ред. ).

— Пожалуйста, пейте больше.

— Пожалуйста, попейте воды.

— Обезвоживание или гепатоз. Если после питья ничего не изменится, обратитесь в больницу.

— Если вы не ели свеклу или чернику, обратитесь в больницу.

— Изменение цвета из-за пищи либо это недостаток воды, в противном случае у вас дисхолия или гепатоз.

— Изменение цвета из-за пищи. Если не прекратится, обратитесь в больницу.

— Если не из-за напора струи, то у вас нефрит (болезнь Брайта) или вы переели протеина.

Где, как не в Поднебесной, попробовать этот деликатес?

Кедровый шар Sakebayashi

Такой шар подвешивают для того, чтобы дать всем понять, что производство новой партии алкоголя завершено.

Бесплатный онсэн (горячий источник) для ног в городе Изу, префектура Сидзуока. Любой может подойти и дать отдохнуть ногам

Скамейки с подогревом мягкого места

Обычный день в IKEA, Пекин

Техника безопасности «на уровне»

Награждение трех человек, которые помогли правоохранительным органам в разоблачении мафиозных структур, Китай

Обычная ситуация в Азии

Зарядка с утра — залог здоровья

Этот парень сделал то, что все хотели сделать в детстве!

Не волнуйтесь, с его зубами все хорошо, ведь это просто игровое шоу, где люди должны были выяснить, действительно ли некоторые вещи в комнате настоящие или же они сделаны из шоколада.

Фантазия не знает границ: природа может быть везде, даже на небоскребах

Соревнования по скоростному выпиванию пива из аквариумов в китайской провинции Чжэцзян

Золотистый ретривер привлек внимание корейцев только потому, что содержать такую большую собаку в городе для них непривычно

Суп в пакете — обычное дело для тайских уличных кафе

Чувство юмора у этих ребят точно есть

Китайский торговый центр разместил «контейнеры для хранения мужа», где жены могут оставлять своих мужчин играть в видеоигры, пока сами ходят по магазинам

China mall introduces 'husband storage' pods where wives can leave them to play retro games while they go shopping https://t.co/kpA21ntkTT pic.twitter.com/RGARFvaHwT — BBC News (World) (@BBCWorld) July 17, 2017

Китайские фермеры создают картины на рисовом поле

#AmazingChina: A giant picture is "growing" in a rice field! Check out the huge art works created by farmers in N China! pic.twitter.com/kx76nBfNJF — People's Daily,China (@PDChina) July 25, 2018

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А что вам показалось самым необычным? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях.