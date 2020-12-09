20 вещей, которые искрометнее любого путеводителя расскажут всю подноготную Шотландии
При мысли о Шотландии у большинства людей возникают 3 образа: мужчины в килтах, лох-несское чудовище и не менее известный крепкий напиток. Хотя, погодите, мы забыли еще сюда добавить невероятные по своей красоте ландшафты из фильмов о «Гарри Поттере», которые мечтают увидеть не только поклонники, но и все, у кого развито чувство прекрасного.
Мы в AdMe.ru прониклись таинственными шотландскими пейзажами, местным юмором и одним очень полезным законом.
«Как человек, видевший этих созданий (гебридских овец) вживую, заявляю: вид у них сатанинский»
«Если вы книжный червь, то здесь можно вежливо попросить книгу и ее одолжат бесплатно на время»
- Фантастическое место, похожее на съемочную площадку. © sillysaltire / Reddit
- Как из «Гарри Поттера». © angelheart_ / Reddit
Даже если вы не являетесь фанатом поттерианы, то все равно не устоите перед искушением прокатиться на этом поезде
Кафе на ферме на острове Малл
- Если бы я был фермером и работал рядом с этим кафе, то опаздывал бы на работу каждый день. © fruitdemer / Reddit
«Даже тень в Шотландии в клетку»
«Посетил могилу Дамблдора»
У королевы Великобритании есть собственное стадо хайлендской породы коров (выведены в Шотландии), которое живет в замке Балморал
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Это самые дружелюбные и нежные животные, которых я когда-либо встречал. © Trex1873 / Reddit
«Раннее утро в Шотландии»
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Я был в Шотландии и снова хочу туда! Знаю, что есть и другие места, но там было так удивительно! © JollyPop_20k / Reddit
«Немного рождественского духа»
«Я не потерялась, если вам холодно, пожалуйста, возьмите меня, и пусть у вас будет прекрасное теплое Рождество».
«Путешествовать на авто по Шотландии было одним из лучших решений, некоторые места кажутся совершенно нереальными»
Шотландия стала первой в мире страной, которая сделала прокладки и тампоны бесплатными для всех нуждающихся в них девушек
Парламент Шотландии в этом году принял закон, согласно которому государство должно бесплатно предоставлять гигиенические принадлежности в период менструации для тех, кто не может их себе позволить. Теперь в школьных и университетских туалетах обязательно должны быть средства личной гигиены. Этот закон был принят на фоне исследования 2017 года, согласно которому в Великобритании 10 % девушек от 14 до 21 года не могли себе позволить прокладки при менструации, а еще 15 % испытывали трудности с их покупкой.
Потрясающий стрит-арт в Глазго
Эдинбург в середине июля идеален для тех, кто не любит жару
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Я сменил 300 солнечных дней в году в Афинах на 300 пасмурных в Эдинбурге, чтобы здесь получить высшее образование. О боже, какой это был контраст! В декабре к 3 часам дня буквально ночь. © kento502 / Reddit
«Если вы опоздали на автобус, вы всегда можете проехаться на стуле до подножия холма и обогнать автобус до следующей остановки»
«Автобусная остановка на Внешних Гебридских островах.»
«Просто типичный шотландский транспортный таран»
Только в Шотландии можно увидеть жениха не в костюме, а в юбке (в данном случае в килте)
Скульптуры водяных духов Келпи из шотландской мифологии, снятые с необычного ракурса
«Встретили этого парня, когда ехали на машине»
Шотландия богата на кинематографичные локации
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Похоже на первый фильм о Гарри Поттере, когда они только попали в Хогвартс (сцена с лодкой). © TheKongkror / Reddit
Легенды о мистическом лох-несском чудовище до сих пор привлекают людей каждый год
А куда вы отправились бы первым делом в Шотландии?