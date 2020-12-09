20 вещей, которые искрометнее любого путеводителя расскажут всю подноготную Шотландии

При мысли о Шотландии у большинства людей возникают 3 образа: мужчины в килтах, лох-несское чудовище и не менее известный крепкий напиток. Хотя, погодите, мы забыли еще сюда добавить невероятные по своей красоте ландшафты из фильмов о «Гарри Поттере», которые мечтают увидеть не только поклонники, но и все, у кого развито чувство прекрасного.

Мы в AdMe.ru прониклись таинственными шотландскими пейзажами, местным юмором и одним очень полезным законом.

«Как человек, видевший этих созданий (гебридских овец) вживую, заявляю: вид у них сатанинский»

«Если вы книжный червь, то здесь можно вежливо попросить книгу и ее одолжат бесплатно на время»

Даже если вы не являетесь фанатом поттерианы, то все равно не устоите перед искушением прокатиться на этом поезде

Кафе на ферме на острове Малл

Если бы я был фермером и работал рядом с этим кафе, то опаздывал бы на работу каждый день. © fruitdemer / Reddit

«Даже тень в Шотландии в клетку»

«Посетил могилу Дамблдора»

У королевы Великобритании есть собственное стадо хайлендской породы коров (выведены в Шотландии), которое живет в замке Балморал

Это самые дружелюбные и нежные животные, которых я когда-либо встречал. © Trex1873 / Reddit

«Раннее утро в Шотландии»

Я был в Шотландии и снова хочу туда! Знаю, что есть и другие места, но там было так удивительно! © JollyPop_20k / Reddit

«Немного рождественского духа»

«Я не потерялась, если вам холодно, пожалуйста, возьмите меня, и пусть у вас будет прекрасное теплое Рождество».

«Путешествовать на авто по Шотландии было одним из лучших решений, некоторые места кажутся совершенно нереальными»

Шотландия стала первой в мире страной, которая сделала прокладки и тампоны бесплатными для всех нуждающихся в них девушек

Парламент Шотландии в этом году принял закон, согласно которому государство должно бесплатно предоставлять гигиенические принадлежности в период менструации для тех, кто не может их себе позволить. Теперь в школьных и университетских туалетах обязательно должны быть средства личной гигиены. Этот закон был принят на фоне исследования 2017 года, согласно которому в Великобритании 10 % девушек от 14 до 21 года не могли себе позволить прокладки при менструации, а еще 15 % испытывали трудности с их покупкой.

Потрясающий стрит-арт в Глазго

Эдинбург в середине июля идеален для тех, кто не любит жару

Я сменил 300 солнечных дней в году в Афинах на 300 пасмурных в Эдинбурге, чтобы здесь получить высшее образование. О боже, какой это был контраст! В декабре к 3 часам дня буквально ночь. © kento502 / Reddit

«Если вы опоздали на автобус, вы всегда можете проехаться на стуле до подножия холма и обогнать автобус до следующей остановки»

«Автобусная остановка на Внешних Гебридских островах.»

«Просто типичный шотландский транспортный таран»

Только в Шотландии можно увидеть жениха не в костюме, а в юбке (в данном случае в килте)

Скульптуры водяных духов Келпи из шотландской мифологии, снятые с необычного ракурса

«Встретили этого парня, когда ехали на машине»

Шотландия богата на кинематографичные локации

Похоже на первый фильм о Гарри Поттере, когда они только попали в Хогвартс (сцена с лодкой). © TheKongkror / Reddit

Легенды о мистическом лох-несском чудовище до сих пор привлекают людей каждый год

А куда вы отправились бы первым делом в Шотландии?