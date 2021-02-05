20+ вещей, которые буквально кричат о том, что Калининград — самый необычный город нашей страны
Калининград — удивительный город. Он как будто находится на самом краю земли и в то же время где-то в центре. Такой далекий, загадочный и манящий. Много мифов и легенд сложилось вокруг этого удивительного места. Например, что все горожане говорят на немецком языке, купаются в янтаре, а загранпаспорт оформляют прямо с рождения. Но все ли из этого правда?
Мы в AdMe.ru обожаем исследовать города и сегодня приглашаем совершить виртуальное путешествие в таинственный Калининград.
1. Здесь советские хрущевки превращают в особняки
2. Кусочек солнечного янтаря тут можно найти, просто прогуливаясь по городу и его окрестностям
3. Здесь можно «побывать» в Европе, не выезжая из страны. Попробуйте найти 10 отличий от европейского города
4. А потом забраться в «Подвальчик с историями», где проходит выставка предметов прошлого века, открытая местным школьником
5. Сбившись с маршрута в окрестностях Калининграда, можно случайно найти старинный замок и даже взять его в аренду
6. «Гуляли по городу и во дворе дома увидели вот таких котиков. Этот город не перестает меня удивлять»
7. Найти гигантского робота среди обычных зданий. Он спрятан в очертании Дома Советов
9. «Удачно совпало: „Истерическая часть города“ на улице Больничной»
10. Трамваи тут уходят в прошлое. Остался единственный маршрут в городе — № 5
11. Здесь, стоя на одном месте, можно любоваться архитектурой сразу 4 эпох
12. А на этом здании формы похожи на годичные кольца. Можно определить возраст постройки, «посчитав» архитектурные стили
13. «Давно не был в Калининграде. Приезжаешь такой на рыбалку, а там бах — новая ЛЭП, с якорями»
14. В Калининграде даже у улицы могут быть безграничные возможности
15. «Ветром, наверное, малыша занесло. У нас тут сильные ветра, знаете ли»
16. Здесь обитают мифические существа — хомлины. В городе много членов одной большой семьи — от представителей старшего поколения до самых маленьких
17. В области притаился «танцующий лес» — таинственная местная достопримечательность, окутанная ореолом легенд и суеверий, так как причина этого явления до сих пор неизвестна
18. Даже скульптуры тут со своей загадкой: если потереть зеркало у мальчика в руке, то солнечный зайчик появится у девочки в окне напротив
19. Туманы окутывают город, словно в каком-то фильме. На эту скамейку так и хочется присесть и спокойно подумать
- Не могу не думать, что скамья смотрит не в ту сторону. J1ngleman / Reddit
20. Здесь можно спуститься в подводную лодку, увидеть аксолотлей вживую или совершить путешествие по «морскому дну» в Музее Мирового океана
21. Даже в Кафедральном соборе на острове Канта есть своя изюминка. Он покоряет не только величием, но и тем, как преображается ночью
А вы бывали в Калининграде? Что вас поразило больше всего?