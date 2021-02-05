20+ вещей, которые буквально кричат о том, что Калининград — самый необычный город нашей страны

Калининград — удивительный город. Он как будто находится на самом краю земли и в то же время где-то в центре. Такой далекий, загадочный и манящий. Много мифов и легенд сложилось вокруг этого удивительного места. Например, что все горожане говорят на немецком языке, купаются в янтаре, а загранпаспорт оформляют прямо с рождения. Но все ли из этого правда?

Мы в AdMe.ru обожаем исследовать города и сегодня приглашаем совершить виртуальное путешествие в таинственный Калининград.

1. Здесь советские хрущевки превращают в особняки

2. Кусочек солнечного янтаря тут можно найти, просто прогуливаясь по городу и его окрестностям

3. Здесь можно «побывать» в Европе, не выезжая из страны. Попробуйте найти 10 отличий от европейского города

4. А потом забраться в «Подвальчик с историями», где проходит выставка предметов прошлого века, открытая местным школьником

5. Сбившись с маршрута в окрестностях Калининграда, можно случайно найти старинный замок и даже взять его в аренду

6. «Гуляли по городу и во дворе дома увидели вот таких котиков. Этот город не перестает меня удивлять»

7. Найти гигантского робота среди обычных зданий. Он спрятан в очертании Дома Советов

8. Разводными мостами уже никого не удивить. Тогда стоит поставить разводной двухъярусный мост!

9. «Удачно совпало: „Истерическая часть города“ на улице Больничной»

10. Трамваи тут уходят в прошлое. Остался единственный маршрут в городе — № 5

11. Здесь, стоя на одном месте, можно любоваться архитектурой сразу 4 эпох

12. А на этом здании формы похожи на годичные кольца. Можно определить возраст постройки, «посчитав» архитектурные стили

13. «Давно не был в Калининграде. Приезжаешь такой на рыбалку, а там бах — новая ЛЭП, с якорями»

14. В Калининграде даже у улицы могут быть безграничные возможности

15. «Ветром, наверное, малыша занесло. У нас тут сильные ветра, знаете ли»

16. Здесь обитают мифические существа — хомлины. В городе много членов одной большой семьи — от представителей старшего поколения до самых маленьких

17. В области притаился «танцующий лес» — таинственная местная достопримечательность, окутанная ореолом легенд и суеверий, так как причина этого явления до сих пор неизвестна

18. Даже скульптуры тут со своей загадкой: если потереть зеркало у мальчика в руке, то солнечный зайчик появится у девочки в окне напротив

19. Туманы окутывают город, словно в каком-то фильме. На эту скамейку так и хочется присесть и спокойно подумать

Не могу не думать, что скамья смотрит не в ту сторону. J1ngleman / Reddit

20. Здесь можно спуститься в подводную лодку, увидеть аксолотлей вживую или совершить путешествие по «морскому дну» в Музее Мирового океана

21. Даже в Кафедральном соборе на острове Канта есть своя изюминка. Он покоряет не только величием, но и тем, как преображается ночью