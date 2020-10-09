20+ вещей, которые наглядно показывают, что умом Исландию не понять

Само название страны намекает, что климат здесь отнюдь не южный. И как раз это привлекает: она подобна Снежной королеве, которая смотрит холодным, пронизывающим взглядом, разрешающим любоваться собой. А смотреть можно бесконечно: водопады, бескрайние скалы, вулканы, пляжи с черным песком и целых 8 месяцев в году, чтобы увидеть северное сияние. Все это делает Исландию страной из параллельной реальности, в которой мечтает оказаться каждый, чтобы запечатлеть себя счастливого в желтом плаще на фоне этой умиротворяющей картинки.

Мы в AdMe.ru считаем, что мечты должны не только осуществляться, но еще и подпитываться, чтобы не растерять мотивацию. А сейчас как раз лучшее время для того, чтобы начать копить деньги на путешествие по Исландии и затем своими глазами увидеть ее красоты. Она определенно этого стоит.

«Моя сестра сняла квартиру на севере Исландии на Рождество. Это вид из ее окна»

Через 5 секунд у меня случилась бы паническая атака. mrfl3tch3r / Reddit

До 1987 года в Исландии по четвергам не было телевизионных трансляций

Исландцы, которые родились до 1987 года, шутят, что, скорее всего, их зачали в четверг. Все дело в том, что четверг провозгласили днем общения, чтобы люди уделяли больше внимания друг другу. Поэтому на тот момент единственный канал страны полностью отключал вещание.

У исландцев есть аналог «Дома-2». И люди абсолютно не стесняются признаться, что смотрят его каждый вечер. Ведь в главных ролях — милейшие котейки

Черный песчаный пляж в Исландии

«В Исландии вы можете отправить письмо без адреса, но зато с нарисованной картой на обороте конверта, и оно все равно доберется до места назначения»

Это связано с тем, что здания расположены так далеко друг от друга и находятся в разных географических точках, так что их легко найти. The-Daily-Meme / Reddit

Голубая лагуна: геотермальные горячие источники, которые открыли для туристов только в 1990-х

Сумасшествие какое-то! Лагуна выглядит одновременно как самое жаркое и самое холодное место на планете. obamium-11 / Reddit

Исландцам повезло: они могут видеть северное сияние 8 месяцев в году

Блин, это одна из вещей, которые я действительно хотел бы увидеть когда-нибудь в своей жизни. FrayAdjacent / Reddit

«В Исландии есть места, где можно одновременно стоять на Североамериканской и Евразийской тектонических плитах. Этот раскол возник в результате землетрясения»

В Исландии найдется все, и даже Йода

«Исландия не хочет разбираться с вашей глупостью, и я думаю, что это прекрасно»

«Не бросайте монеты в источники. Природе ваши деньги до лампочки. Хотите помочь кому-то деньгами? Просто сделайте это».

«Во время путешествия по Исландии нашли этих ребят, укрывающихся от ветра»

А позади барашков, между прочим, притаился самый большой в Европе ледник.

Слои лавы позади водопада выглядят так, словно вышли из-под руки кондитера

Ледниковые исландские реки

У меня был учитель рисования, который каждый год ездил в Исландию. У него были сотни фотографий сельской местности. Я никогда не видел ничего подобного. Причудливые цвета и формы, которые повсеместно встречаются там, просто захватывают дух. JanJaapen / Reddit

Черная церковь, построенная без единого гвоздя

Мне посчастливилось лично увидеть эту церковь в прошлом году. Совсем рядом есть родник с самой чистой и вкусной водой, которую я когда-либо пробовал. Трудно даже описать. Sletzer / Reddit

Кратер Керид в зимнее время напоминает большой глаз дракона

«Фото дороги и ландшафта, которое я сделал недалеко от Ломагнупура»

Выглядит как обои для iPad pro. maurosauro / Reddit

Я был бы рад продать его Apple. thomyorkeftw / Reddit

Последний чизбургер в Исландии был продан в 2009 году

«Привет! Я последний чизбургер из „Макдоналдса“ в Исландии, проданный в 2009 году».

«Макдоналдс» не выдержал конкуренции с местными заведениями, которые готовят сезонные исландские блюда, поэтому был вынужден закрыться.

«Остановились в необычном отеле недалеко от Золотого круга Исландии»

«Озеро, образовавшееся в кратере, сливается с мощной ледниковой рекой. Это один из самых сюрреалистических рассветов, которые я когда-либо видел»

Милая улочка с яркими акцентами, которые поднимают настроение даже в промозглое и темное время года

Вся Исландия очень уютная, был там прошлой зимой и никогда в жизни не бывал в более уютных местах. DC-Redpanda / Reddit

Вид из общественного туалета в Исландии

«На этой неделе тупики вернулись в Восточную Исландию. Мне посчастливилось увидеть одновременно несколько тысяч этих птичек в одном месте»

«В этом доме мы с женой останавливались в Исландии»

Практически из каждого здания в Исландии открывается прекрасный вид, эта страна просто потрясающая. Chilis1 / Reddit

Закат вперемешку с метелью

Мне очень хочется установить это в качестве обоев на моем телефоне. 3795326 / Reddit