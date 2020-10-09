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20+ вещей, которые наглядно показывают, что умом Исландию не понять

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Само название страны намекает, что климат здесь отнюдь не южный. И как раз это привлекает: она подобна Снежной королеве, которая смотрит холодным, пронизывающим взглядом, разрешающим любоваться собой. А смотреть можно бесконечно: водопады, бескрайние скалы, вулканы, пляжи с черным песком и целых 8 месяцев в году, чтобы увидеть северное сияние. Все это делает Исландию страной из параллельной реальности, в которой мечтает оказаться каждый, чтобы запечатлеть себя счастливого в желтом плаще на фоне этой умиротворяющей картинки.

Мы в AdMe.ru считаем, что мечты должны не только осуществляться, но еще и подпитываться, чтобы не растерять мотивацию. А сейчас как раз лучшее время для того, чтобы начать копить деньги на путешествие по Исландии и затем своими глазами увидеть ее красоты. Она определенно этого стоит.

«Моя сестра сняла квартиру на севере Исландии на Рождество. Это вид из ее окна»

© Unknown / Imgur
  • Через 5 секунд у меня случилась бы паническая атака. mrfl3tch3r / Reddit

До 1987 года в Исландии по четвергам не было телевизионных трансляций

© Andrik Langfield / Unsplash

Исландцы, которые родились до 1987 года, шутят, что, скорее всего, их зачали в четверг. Все дело в том, что четверг провозгласили днем общения, чтобы люди уделяли больше внимания друг другу. Поэтому на тот момент единственный канал страны полностью отключал вещание.

У исландцев есть аналог «Дома-2». И люди абсолютно не стесняются признаться, что смотрят его каждый вечер. Ведь в главных ролях — милейшие котейки

© KevlarYarmulke / Reddit

Черный песчаный пляж в Исландии

© Connor Dugan / Unsplash, © vegardbunes / Pixabay, © Ross Hughes / Unsplash

«В Исландии вы можете отправить письмо без адреса, но зато с нарисованной картой на обороте конверта, и оно все равно доберется до места назначения»

© 9w_lf9 / Reddit
  • Это связано с тем, что здания расположены так далеко друг от друга и находятся в разных географических точках, так что их легко найти. The-Daily-Meme / Reddit

Голубая лагуна: геотермальные горячие источники, которые открыли для туристов только в 1990-х

© Piqsels
  • Сумасшествие какое-то! Лагуна выглядит одновременно как самое жаркое и самое холодное место на планете. obamium-11 / Reddit

Исландцам повезло: они могут видеть северное сияние 8 месяцев в году

  • Блин, это одна из вещей, которые я действительно хотел бы увидеть когда-нибудь в своей жизни. FrayAdjacent / Reddit

«В Исландии есть места, где можно одновременно стоять на Североамериканской и Евразийской тектонических плитах. Этот раскол возник в результате землетрясения»

© scalebirds / Reddit

В Исландии найдется все, и даже Йода

© havefundiscovering / Reddit

«Исландия не хочет разбираться с вашей глупостью, и я думаю, что это прекрасно»

© Joe_Vanelli / Reddit

«Не бросайте монеты в источники. Природе ваши деньги до лампочки. Хотите помочь кому-то деньгами? Просто сделайте это».

«Во время путешествия по Исландии нашли этих ребят, укрывающихся от ветра»

© Microrator / Reddit

А позади барашков, между прочим, притаился самый большой в Европе ледник.

Слои лавы позади водопада выглядят так, словно вышли из-под руки кондитера

Ледниковые исландские реки

© CryptoExodus / Reddit
  • У меня был учитель рисования, который каждый год ездил в Исландию. У него были сотни фотографий сельской местности. Я никогда не видел ничего подобного. Причудливые цвета и формы, которые повсеместно встречаются там, просто захватывают дух. JanJaapen / Reddit

Черная церковь, построенная без единого гвоздя

© havefundiscovering / Reddit
  • Мне посчастливилось лично увидеть эту церковь в прошлом году. Совсем рядом есть родник с самой чистой и вкусной водой, которую я когда-либо пробовал. Трудно даже описать. Sletzer / Reddit

Кратер Керид в зимнее время напоминает большой глаз дракона

© youngconnor / Reddit

«Фото дороги и ландшафта, которое я сделал недалеко от Ломагнупура»

© thomyorkeftw / Reddit

Последний чизбургер в Исландии был продан в 2009 году

© Psybud16 / Reddit

«Привет! Я последний чизбургер из „Макдоналдса“ в Исландии, проданный в 2009 году».
«Макдоналдс» не выдержал конкуренции с местными заведениями, которые готовят сезонные исландские блюда, поэтому был вынужден закрыться.

«Остановились в необычном отеле недалеко от Золотого круга Исландии»

© lketchersid / Reddit

«Озеро, образовавшееся в кратере, сливается с мощной ледниковой рекой. Это один из самых сюрреалистических рассветов, которые я когда-либо видел»

© h0rdur / Reddit

Милая улочка с яркими акцентами, которые поднимают настроение даже в промозглое и темное время года

© TransIndian / Reddit
  • Вся Исландия очень уютная, был там прошлой зимой и никогда в жизни не бывал в более уютных местах. DC-Redpanda / Reddit

Вид из общественного туалета в Исландии

© feed-the-good-wolf / Reddit

«На этой неделе тупики вернулись в Восточную Исландию. Мне посчастливилось увидеть одновременно несколько тысяч этих птичек в одном месте»

© Butt_Hopkins / Reddit

«В этом доме мы с женой останавливались в Исландии»

© WubaLubaDubDubss / Reddit
  • Практически из каждого здания в Исландии открывается прекрасный вид, эта страна просто потрясающая. Chilis1 / Reddit

Закат вперемешку с метелью

© jetclarke / Reddit
  • Мне очень хочется установить это в качестве обоев на моем телефоне. 3795326 / Reddit

Признавайтесь, вы уже задумались о путешествии в эту страну?

Фото на превью Unknown / Imgur
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