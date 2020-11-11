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20 вещей из прошлого, которые доказывают, что человечество совершило громадный скачок в развитии

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Технологии развиваются так стремительно, что порой кажется, будто за ними просто невозможно угнаться. То же и с модой, которая никогда не стоит на месте. И даже со многими знакомыми нам вещами, которые когда-то выглядели совсем не так, как мы привыкли.

Мы в AdMe.ru просто не можем пройти мимо старинных вещей, имеющих интересный дизайн. В нашей сегодняшней подборке — самые яркие из них.

1. Кукольный домик в 1880 году и сейчас

© ggoldlover / reddit, © Boynton / flickr

2. Винтажные и современные весы для яиц

© RynningInThe80s / reddit, © חשופית / wikimedia

3. Аэрокар (машина с пропеллером) в 1927 году и сегодня

© Leyat / wikimedia, © pxfuel

4. Карманные часы с камерой в 1886 году и в наши дни

© brett jordan / flickr, © freepik

5. Астрономические часы в 1410 году и сейчас

© Steve Collis / wikipedia, © inchrono / pikabu

6. Два домофона — старый и новый

© cataluna4 / reddit, © pixabay

7. Как изменились почтовые весы

© teenagemustach3 / reddit, © Tryel13 / pikabu

8. Радиостанция 20 лет назад и сейчас

© Blackfox360 / reddit, © pixabay

9. Эти приспособления предназначены для разогревания булочек

© KatieLily_Simmer / reddit, © Karl Baron / wikimedia

10. Чем раньше кололи орехи и чем их колют сейчас

© pixabay, © Richard Avery / wikimedia

11. Машинки для стрижки волос — старинная и современная

© Andy Mabbett / wikimedia, © Mandeep Singh / pixahive

12. В XVIII веке были популярны шатлены — прообразы современных поясных сумок

© Daderot / wikimedia, © Anakumka / shutterstock

13. Роликовые коньки в конце 70-х и сегодня

© Joe Haupt / flick, © pxhere

14. Прибор для взбивания масла тогда и сейчас

© Vlaskoff / depositphotos, © Ivan.I / pikabu

15. Старинные щипцы для завивки волос и современная плойка

© Thomas Quine / flickr, © Voyagerix / easyfotostock / Eastnews

16. Закаточная машинка тогда и сейчас

© Oseverok / pikabu, © Semiglass / depositphotos

17. Крючок для переноса курицы с противня на блюдо. Сегодня его заменили лопаточки

© adamtomaino / reddit, © pickrepo

18. Старый светоотражатель против нового

© rockinjohnnylock / reddit, © pxhere

19. Керамическая грелка против резиновой

© AbsidalComb / reddit, © Saatoro / pikabu

20. Рюкзак тогда и сейчас

© woofers02 / reddit, © ~riley / wikimedia

А у вас дома найдутся вещи, которые можно назвать живой древностью?

Фото на превью rockinjohnnylock / reddit, pxhere
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