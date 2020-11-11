20 вещей из прошлого, которые доказывают, что человечество совершило громадный скачок в развитии
Технологии развиваются так стремительно, что порой кажется, будто за ними просто невозможно угнаться. То же и с модой, которая никогда не стоит на месте. И даже со многими знакомыми нам вещами, которые когда-то выглядели совсем не так, как мы привыкли.
Мы в AdMe.ru просто не можем пройти мимо старинных вещей, имеющих интересный дизайн. В нашей сегодняшней подборке — самые яркие из них.
1. Кукольный домик в 1880 году и сейчас
2. Винтажные и современные весы для яиц
3. Аэрокар (машина с пропеллером) в 1927 году и сегодня
4. Карманные часы с камерой в 1886 году и в наши дни
5. Астрономические часы в 1410 году и сейчас
6. Два домофона — старый и новый
7. Как изменились почтовые весы
8. Радиостанция 20 лет назад и сейчас
9. Эти приспособления предназначены для разогревания булочек
10. Чем раньше кололи орехи и чем их колют сейчас
11. Машинки для стрижки волос — старинная и современная
12. В XVIII веке были популярны шатлены — прообразы современных поясных сумок
13. Роликовые коньки в конце 70-х и сегодня
14. Прибор для взбивания масла тогда и сейчас
15. Старинные щипцы для завивки волос и современная плойка
16. Закаточная машинка тогда и сейчас
17. Крючок для переноса курицы с противня на блюдо. Сегодня его заменили лопаточки
18. Старый светоотражатель против нового
19. Керамическая грелка против резиновой
20. Рюкзак тогда и сейчас
А у вас дома найдутся вещи, которые можно назвать живой древностью?
Фото на превью rockinjohnnylock / reddit, pxhere