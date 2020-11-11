20 вещей из прошлого, которые доказывают, что человечество совершило громадный скачок в развитии

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Технологии развиваются так стремительно, что порой кажется, будто за ними просто невозможно угнаться. То же и с модой, которая никогда не стоит на месте. И даже со многими знакомыми нам вещами, которые когда-то выглядели совсем не так, как мы привыкли.

Мы в AdMe.ru просто не можем пройти мимо старинных вещей, имеющих интересный дизайн. В нашей сегодняшней подборке — самые яркие из них.

1. Кукольный домик в 1880 году и сейчас

2. Винтажные и современные весы для яиц

3. Аэрокар (машина с пропеллером) в 1927 году и сегодня

4. Карманные часы с камерой в 1886 году и в наши дни

5. Астрономические часы в 1410 году и сейчас

6. Два домофона — старый и новый

7. Как изменились почтовые весы

8. Радиостанция 20 лет назад и сейчас

9. Эти приспособления предназначены для разогревания булочек

10. Чем раньше кололи орехи и чем их колют сейчас

11. Машинки для стрижки волос — старинная и современная

12. В XVIII веке были популярны шатлены — прообразы современных поясных сумок

13. Роликовые коньки в конце 70-х и сегодня

14. Прибор для взбивания масла тогда и сейчас

15. Старинные щипцы для завивки волос и современная плойка

16. Закаточная машинка тогда и сейчас

17. Крючок для переноса курицы с противня на блюдо. Сегодня его заменили лопаточки

18. Старый светоотражатель против нового

19. Керамическая грелка против резиновой

20. Рюкзак тогда и сейчас