20+ вещей из древности, с которых сдули пыль, и они оказались покруче нынешних

В иные времена и ценности были иными, но посмотрите на все эти мастерски выполненные, воплотившие многие часы и даже годы труда изящные музейные вещи — посуду, украшения, бытовые предметы — и поймете: стремление к красоте не умирало во все века, и это то, что объединяет нас и всех когда-либо живших на земле.

Мы в AdMe.ru восхищены мастерами прошлого, сумевшими донести до потомков дух своего времени, и хотим дать почувствовать это и вам. А в конце статьи вас ждет бонус — гиря для весов, которой 4 тысячи лет.

Этой деревянной скульптуре 4 500 лет. Фигура жреца Каапера изготовлена древнеегипетскими мастерами около 2500 г. до н. э. Глаза из меди и горного хрусталя — как настоящие!

Контейнер в виде плывущей женщины. Крышечка с головой антилопы открывалась, внутри была емкость для косметики. Египет, 1390–1352 гг. до н. э.

Серебряный сосуд с головой пантеры, I в. до н. э.

Золотой браслет с узлом Геракла. Считалось, что такой узел лечит раны и оберегает от зла. Древняя Греция, III–II вв. до н. э.

Золотые серьги. Древняя Греция, III в. до н. э.

Фибулы: VI в. и III–II вв. до н. э. Эти металлические застежки-броши для одежды существовали 5 тысяч лет, пока не изобрели пуговицы

Когда кошка уходила из жизни, древние египтяне в знак траура сбривали себе брови. Они верили, что если поместить в такую статуэтку мумию питомца, он последует за ними в загробный мир. Бронза, III в. до н. э.

Кувшин из голубого стекла. Древний Рим, I в. до н. э. — I в. н. э. Способ его изготовления до сих пор не до конца изучен

Золотой браслет. Византия, IV в.

Золотые украшения для ушей. Культура моче, Перу, IV–VII вв.

Кувшин с ручкой в форме кошки, разглядывающей птиц (на горле кувшина), VII в.

Акваманил (или водолей) — сосуд для омовения рук. Изображает Самсона, разрывающего пасть льву, XIV в.

Этот гобелен «Единорог в неволе» XIV–XV вв. показан в фильме про Гарри Поттера. Франция — Нидерланды

В 1512 г. император Максимилиан I заказал эти доспехи из серебра и золота для своего 12-летнего внука. Но на создание доспехов ушли годы, и подарок стал маловат

Кубок-наутилус, изготовленный из раковины. Нидерланды, XVI в.

Ложе короля Франции Людовика XIV, XVI–XVII вв.

Пушка в виде тигра. Индия, XVIII в.

Веер из слоновой кости. Китай, XVIII в.

Серебряный комплект для чаепития: столик со съемной столешницей-подносом и чайник с горелкой, нач. XVIII в.

Курильница для благовоний в форме петуха. Китай, XVIII в.

Зубная щетка Наполеона, XVIII в.

Мраморная скульптура девушки под вуалью. Рафаэль Монти, Италия, XIX в.

Такие короны туркменские девушки носили ежедневно вплоть до замужества. Серебро, бирюза, сердолики, Центральная Азия или Иран, конец XIX — нач. XX в.

Бонус: в Древнем Египте товары взвешивали с помощью подобных каменных гирь. Эта лягушка весит 10 мин (мера веса), это около 5 кг. 2000–1600 гг. до н. э.