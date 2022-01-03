20+ великих личностей из прошлого, которые на портретах выглядели совсем не так, как в жизни

Фотография появилась относительно недавно, в середине XIX века, в отличие от изобразительного искусства, которое существовало еще в доисторические времена. Если фотография передает реальный образ человека, то написанный с него портрет может сильно отличаться от действительности.

Мы в AdMe.ru решили сравнить, как выглядели знаменитые личности конца XIX века на фотографиях, портретах и даже автопортретах. В некоторых случаях художник мог даже приукрасить внешность, в отличие от фотографа.

Лев Толстой, русский писатель (1828–1910)

Паулина фон Меттерних, австрийская светская львица (1836–1921)

Мария Спартали Стиллман, британская художница (1844–1927)

Фрида Кало, мексиканская художница (1907–1954)

Элин Даниельсон-Гамбоджи, финно-шведская художница (1861–1919)

Констанс Уайльд (урожденная Ллойд), ирландская писательница и жена Оскара Уайльда (1858–1898)

Игорь Федорович Стравинский, русский композитор (1882–1971)

Лидия Эрнестина Беккер, лидер раннего движения за избирательные права женщин в Великобритании (1827–1890)

Александр Дюма, французский писатель, драматург и журналист (1802–1870)

Леонилла Ивановна Сайн-Витгенштейн, урожденная княжна Барятинская (1816–1918)

Ференц Лист, венгерский композитор и пианист (1811–1886)

Сара Бернар, французская актриса (1844–1923)

Гюстав Флобер, французский писатель (1821–1880)

Княгиня Татьяна Александровна Юсупова, фрейлина русского императорского двора (1829–1879)

Жан-Батист Камиль Коро, французский художник и гравер (1796–1875)

Принцесса Виктория, впоследствии ставшая немецкой императрицей и королевой Пруссии (1840–1901)

Чарльз Диккенс, английский писатель (1812–1870)

Жорж Санд, французская писательница (1804–1876)

Клод Дебюсси, французский композитор (1862–1918)

Каролина Реми, французская писательница, известная под псевдонимом Северин (1855–1929)

Эдгар Аллан По, американский писатель, поэт, литературный критик и редактор (1809–1849)