20+ твитов от людей, которые на себе почувствовали всю беспощадность английского языка

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Сегодня английским языком владеет более 1 млрд человек во всем мире. Но есть и те, для кого он все еще остается недостижимой вершиной. И поэтому они отчаянно грызут гранит науки, стремясь освоить язык Шекспира и Байрона.