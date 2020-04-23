20+ твитов от людей, которые на себе почувствовали всю беспощадность английского языка
Сегодня английским языком владеет более 1 млрд человек во всем мире. Но есть и те, для кого он все еще остается недостижимой вершиной. И поэтому они отчаянно грызут гранит науки, стремясь освоить язык Шекспира и Байрона.
Мы в AdMe.ru знаем, что любой иностранный язык таит в себе массу загадок. Герои нашей сегодняшней подборки — люди, которые в своем обучении решили пойти дальше фразы «London is the capital of Great Britain».
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А с какими открытиями сталкивались вы при изучении английского?