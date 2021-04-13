20+ твитов о безумно модных словах, от которых Даль присел бы и попросил воды
Лексикон современного молодого человека — дремучие дебри для старшего поколения. В нем содержится обилие иностранных слов, в том числе сокращенных, которыми обозначают самые обыденные вещи и явления. Лингвисты утверждают, что внедрение иноязычных терминов — это естественная часть эволюции любого языка, если использовать их в правильной интерпретации. Потому имеет смысл вникнуть в тенденции, даже если вы выступаете за чистоту русской речи.
Мы в AdMe.ru тоже порой нуждаемся в разъяснительной бригаде, когда слышим некоторые новомодные слова. Потому хочется «дать пять» героям этих твитов.
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Какие иностранные слова вы используете в речи?
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