20+ свежих романов, с которыми пасмурные дни пролетят так же незаметно, как и отпуск

Согласно исследованиям, среднестатистический читатель прочитывает около 33 книг в год. Ежегодно по всему миру выходят сотни и тысячи книг: триллеры, детективы, романы — всего не перечесть. Кому-то нравится вновь и вновь перечитывать старые классические романы и зарекомендовавшие себя произведения, а кто-то ждет не дождется новинок.

Мы в AdMe.ru обожаем коротать вечера за чашкой чая с книгой, так что решили познакомить вас с новинками, которые увидели свет за последние несколько лет.

Джеральдин Брукс «Год чудес». 1665 год. Главная героиня, Анна Фрит, живет в маленькой деревне. Однажды их селение охватывает чума. Чтобы противостоять болезни, жители решают не покидать деревню, пока угроза не минует. Потеряв близких, Анна изо всех сил старается помочь другим жителям. Но бороться приходится не только с чумой.

Лив Константин «Последняя миссис Пэрриш». Сюжет повествует об Эмбер — молодой девушке, которая всей душой завидует богатству и роскоши других. Чтобы достичь желаемого, она решается на коварный план и знакомится с богачкой Дафной. На первый взгляд кажется, что все идет как надо, но когда-нибудь Эмбер узнает, что скрывается за золотыми фасадами такой жизни.

Сара Пирс «Санаторий». Элин Уорнер уже год не работает детективом, так как на нее сильно повлияли похороны матери. А потому ей совсем не хочется ехать в отдаленный отель в Альпах, где состоится помолвка ее брата. И оказалось, не зря: когда исчезает невеста брата, ей приходится взять расследование в свои руки.

Риз Уизерспун выбрала «Санаторий» для своего книжного клуба. Актриса назвала произведение жутким атмосферным романом, который заставил ее понервничать.

Элисон Диксон «Другая миссис Миллер». Эта книга — дебют писательницы. Обычная девушка по имени Фиби Миллер замечает, что из машины, припаркованной на ее улице, за ней кто-то следит. Но когда в соседний дом въезжает новая семья, у нее появляется новая подруга, и о странном автомобиле она уже не вспоминает. И зря.

Дэвид Митчелл «Утопия-авеню». Новое произведение от автора прогремевшего на весь мир «Облачного атласа» рассказывает нам о судьбе музыкальной группы 60-х годов. Книга пропитана историями о музыке и молодежи того времени.

Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце». Роман «Клара и Солнце» рассказывает историю андроида Клары — человекоподобного робота. Она коротает дни в магазине, ожидая, пока ее купят. От будущего хозяина зависит, как сложится ее жизнь.

Энн Пэтчетт «Голландский дом». Новый роман американской писательницы Энн Пэтчетт

повествует об истории семьи Конрой, проживающей в шикарном особняке в пригороде. Денни и Мейв — брат и сестра, которым пришлось пережить многое. И хотя в доме они не жили с самого юношества, воспоминания о судьбе его жителей не оставляют их ни на одну минуту.

Орхан Памук «Чумные ночи». Действие «Ночей» происходит на небольшом острове. Спокойную жизнь его обитателей нарушает чума. Для борьбы с болезнью, а также для решения еще одного таинственного вопроса на остров приезжает врач. Однако не все так просто: далеко не все жители готовы следовать его советам.

Филип Хеншер «Дружелюбные». Книга рассказывает историю двух семей и их взаимоотношений. В центре сюжета — соседи: семья из Бангладеш, а также британский врач и его дети.

Делия Оуэнс «Там, где раки поют». В конце 1969 года тихий городок ошеломило убийство местного плейбоя Чеза. Подозрение сразу пало на странную девушку по прозвищу Болотная Девчонка — Киа Кларк, которая всю жизнь прожила на болотах. Дебютный роман писательницы-биолога долго держался в книжных хит-парадах по всему миру, а вскоре его экранизирует Риз Уизерспун.

Лиана Мориарти «Яблоки никогда не падают». Новый роман от автора успешно экранизированной книги «Большая маленькая ложь». У супругов Делэйни, в прошлом известных спортсменов, много детей. Когда внезапно исчезает один из членов семьи, главным подозреваемым становится неуправляемый и властный отец семейства.

Нита Проуз «Горничная». Данное произведение — новый роман литературного редактора большого издательства. Молли Грей вырастила бабушка, так что 25-летняя девушка никогда не видела своих родителей. Молли ведет замкнутый образ жизни и работает горничной. Вскоре ее собственная жизнь начинает напоминать сериал: убит постоялец отеля, а сама девушка становится главной подозреваемой.

Энтони Дорр «Птичий город за облаками». Многогранный роман рассказывает о переплетении судеб пяти человек: все они живут в разное время, но их объединяет нечто общее.

Пола Хокинс «Тлеющий огонь». Новая книга от автора прогремевшей на весь мир «Девушки в поезде». В центре сюжета — расследование смерти молодого художника Дэниела. У полиции есть трое подозреваемых. Это три женщины, которые так или иначе имеют мотивы для расправы.

Э. Дж. Меллоу «Песня вечных дождей». В любовном фэнтези описывается вымышленное королевство, чей король правит подданными с помощью сил Мусаи. Главной героине придется отыскать предателя и спасти свое королевство.

Марион Пошманн «Сосновые острова». Однажды некий профессор внезапно для всех уезжает в Японию. Там он знакомится со студентом, который, кажется, еще более несчастен, чем он сам. Между героями много общего — им обоим предстоит узнать, можно ли сбежать от самих себя.

Жоэль Диккер «Загадка номера 622». Автор романов «Правда о деле Гарри Квеберта» и «Книга Балтиморов» на этот раз переносит события произведения в свою родную страну — Швейцарию. Главный герой книги, писатель, проводит отпуск в роскошном отеле, но вместо отдыха ему приходится распутывать преступление.

Донато Карризи «Дом голосов». Пьетро — психолог, практикующий гипноз. Его пациенты — дети, которым необходимо вспомнить информацию, помогающую в расследованиях. Однажды коллега просит главного героя принять взрослого пациента — женщину, которой не дает покоя детское воспоминание.

Лиза Таддео «Три женщины». Автор книги провела уникальное исследование, превратив в итоге его результаты в увлекательную книгу. История сосредоточена на судьбах трех женщин: Мэгги, выросшей в неблагополучной семье, Лины — домохозяйки, к которой не прикасается муж, и Слоун, чьи отношения с супругом тоже далеки от «нормальности».

Сьюзен Коллинз «Баллада о змеях и певчих птицах». Эта книга — предыстория знаменитой саги «Голодные игры». В центре сюжета — молодой Кориолан Сноу, которому предстоит стать ментором у трибута из Дистрикта-12.

Рейчел Каск «Контур». Роман современной писательницы Рейчел Каск включает в себя множество диалогов. Главная героиня отправляется в Грецию, где она читает курс писательского мастерства. Через истории, рассказанные людьми, которых она встречает, мы узнаем правду о ее собственной жизни.