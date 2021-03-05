20+ странных трендов, на которые модники разных стран спускают баснословные суммы

При посещении новой страны многих интересуют не только музеи и достопримечательности, но и возможность узнать больше о местных жителях. И порой для этого даже не надо вступать в диалог: красноречиво о культуре другой страны рассказывают внешний вид людей и тренды, которым они следуют.

AdMe.ru наткнулся на форум, где местные жители и туристы рассказали, с какими странными тенденциями в моде им приходилось сталкиваться в той или иной стране.

1. В Бразилии демонстрировать след от купальника считается престижным

Я живу в Рио-де-Жанейро, и здесь очень развита пляжная культура. В отличие от других стран, смуглая кожа тут считается гораздо более привлекательной, чем белая. Когда вы много загораете, ваша кожа темнеет, а участки тела, скрытые бикини, — нет. Так вот, демонстрировать эти полоски, оттеняющие контраст между светлой и темной кожей, здесь считается действительно крутым. У бразильцев, кстати, есть термин «нездоровый окрас», который они применяют к цвету кожи светлокожих людей вроде Эммы Стоун. © Lucas Cutrim / Quora Обычно девушки стараются максимально загореть, чтобы не осталось видимых участков белой кожи. В Бразилии же все наоборот: девушки даже специально покупают изоленту, приклеивают ее на тело, чтобы полоска была идеально ровной. Бразильянки считают, что мужчинам нравится видеть, какая ты была раньше и какая ты загорелая сейчас.

2. В Индонезии брекеты ставят даже на ровные зубы и носят одежду с надписями на кириллице

В моей стране все поголовно носят брекеты. Я поддерживаю тех, кто хочет улучшить свое здоровье и улыбку, чтобы стать лучшей версией себя. Но чего я не понимаю, так это бесчисленного количества молодых людей с идеально ровными зубами, которые поставили брекеты, чтобы выглядеть круто. Люди будут думать, что вы милый и модный, и считать, что вы из богатой семьи, так как можете позволить себе эту конструкцию. Кроме того, я обнаружила, что некоторые мои ровесники (мне 25) заявляют: «Когда носишь брекеты, ешь меньше. Процесс приема пищи становится сложнее». Все настолько плохо, что сестра моей подруги, которая учится в старшей школе, умоляет своих родителей поставить ей брекеты с ультиматумом, что если они этого не сделают, то она не пойдет в институт. И я думаю: какого черта? И если это было недостаточно странно, то расскажу, что есть компании, которые предлагают установить поддельные брекеты. Она выглядят как обычные, но не приносят никакой пользы зубам. © Hanny Zen / Quora

«Фото сделано на Бали в марте».

Мировой бум на русскоязычные надписи на одежде начался с легкой руки дизайнера Гоши Рубчинского. Заправленные в носки тренировочные штаны и свитшоты с надписью «Спорт» покорили и местных, и западных модников. В азиатских странах также переняли эту тенденцию, но порой даже не удосуживаются узнать перевод.

3. В Китае помешаны на худобе, помадах и белоснежной коже

Талия должна быть не шире листа A4. Или нужно провести руку за спиной и коснуться пупка. Это странно и смешно. Девушкам навязывают нездоровое и извращенное понятие о красоте. © Xu Hongyi / Quora

«Моя растущая коллекция помад».

Честно говоря, я понятия не имею, когда это началось. В одночасье женщины стали одержимы помадами и блесками для губ всех оттенков и всех брендов. Вот что пишут в интернете: «Разве не каждой девушке нужно 50–60 помад?», «Помады — это все, что вам нужно, и единственное, ради чего стоит умереть», «Ох, какого цвета ее помада? Выглядит потрясающе». Многие из моих подруг тоже не могут устоять перед этой тенденцией: «Привет, Цюн, что лучше — этот красный или этот коралл?» Я: «Гм, я не вижу разницы. Я думаю, они... красные и великолепные! » И слышу в ответ: «Ух, ты безнадежна». Но я сомневаюсь, что кто-то израсходует свои «50–60 помад», еще и не переставая покупать новые. Я слишком старомодна, чтобы понимать то, что происходит в наши дни.

© Qiong Wu / Quora

Китаянки считают белый цвет кожи признаком аристократии. Они боятся загара, поэтому всеми силами защищают лицо от ультрафиолета с помощью фейскини — специальной шапки-маски. В ней есть только несколько дырочек — для носа, глаз и рта.

4. В Непале люди усиленно стараются походить на корейцев и носят красные клетчатые рубашки

Во-первых, непальцы хотят выглядеть как корейцы. Некоторые девочки и мальчики так преуспевают в этом, что даже кореец сказал бы, что перед ним не непалец, а земляк. А во-вторых, людям обычно неловко, когда они видят человека в такой же одежде. Но в прошлом году не было и дня, чтобы я не видел группу прохожих в этой рубашке. Тролли в Facebook объявили ее «рубашкой года», а в видеороликах с розыгрышами у людей брали интервью о том, как они себя чувствуют в «рубашке года». Слава богу, я не купил эту чертову рубашку! © Mahesh Shrestha / Quora

5. В Германии носят носки с сандалиями

Обсуждение комбинации носков с сандалиями наверняка не закончится никогда. Но немцы не принимают участия в этой дискуссии — они просто одеваются так. Типичный немец рассматривает свою одежду исключительно с практической стороны. И если раньше эта тенденция относилась к старшему поколению, то сегодня на улицах все больше молодых людей можно встретить в дизайнерских носках и сандалиях.

6. На Кубе носят колготки в сетку или ажурные даже в жару

Нечто забавное бросилось в глаза. На пике моды ажурные колготки: девочки, девушки, женщины, бабушки — все щеголяют в них. Такие были популярны и среди наших модниц году этак в 2002-м. © RusalkaMarie / Pikabu

Первым культурным потрясением для каждого путешественника станет обилие чулок в сетку. Большинство охранников в кубинском аэропорту — женщины, и они работают в коротких юбках и колготках в сетку. Эта тенденция сохраняется и когда вы въезжаете в центр города. Даже полицейские в этой «сетке». Я точно попал в другой мир. © roadpheromone / Steemit

Эта тенденция сохраняется и когда вы въезжаете в центр города. Даже полицейские в этой «сетке». Я точно попал в другой мир. © roadpheromone / Steemit Колготки в сетку означают, что женщина состоит на важной государственной службе.

Обязательная деталь у продавщиц, работниц банков и т. д. Это не шутка. Степень благосостояния кубинки определяется количеством золота на обеих руках. В самолете рядом со мной летела дама в грязной рубашке и с 3 золотыми часами на руках,

а браслеты доходили до локтя. © Ян Карпов / LiveJournal

7. В Японии многие стараются выглядеть как дети и специально делают зубы неидеальными

В японском обществе очень ценится молодость. Быть молодым — значит быть красивым, милым, невинным и привлекательным. Это напоминает японцам об ускользающей красоте цветущей сакуры, делает молодость драгоценной. Многим девушкам присущ комплекс Лолиты, и, чтобы выглядеть молодо, они одеваются по-девчачьи, а не по-женски. Возможно, это как-то связано с предпочтениями японских мужчин. © Leonard Tjhia / Quora

В то время как в других странах кривые зубы считаются недостатком, в Японии девушки платят сотни долларов за то, чтобы их зубы были неровными. Yaeba (буквальное значение — «двойной зуб») тут считается милым атрибутом внешности. Некоторые мужчины находят такую несовершенную улыбку нежной и по-детски привлекательной. © Ankit Ravankar / Quora

8. В Дании девушки носят рваные колготки

Здесь женщины часто носят шорты или юбки, но внимание привлекает необычная деталь: наряд с иголочки может включать в себя порванные колготки. Это дань моде: идеальный маникюр, начищенные сапоги, красивая сумка и дырявые колготки — так сейчас выглядит стильная девушка.

9. В Южной Корее скулы — признак старости, оттопыренные уши считаются красивыми, а пластические операции — это предмет особой гордости

Вы удивитесь, но для корейцев Анжелина Джоли страшненькая. Вот то есть она вообще тут не идеал. Ни сейчас, ни раньше. Проблема в выраженных скулах. В Корее это сразу дает +70 лет к вашему возрасту. А еще выраженные углы челюсти, которые корейцы удаляют, достигая V-образного подбородка. У меня есть даже подруги-модели, которых в России с удовольствием снимали бы в телерекламе. Да и в Европе тоже. А в Сеуле, когда я рекомендую их напрямую заказчику, получаю ответ: «Слишком взрослая». В общем, чем овальнее у вас лицо, тем моложе вы для них выглядите. «Лицо как блюдце» или «лицо как диск» — такими эпитетами они подчеркивают ваше совершенство. Так что не надо обижаться. © nikitina_mg / Instagram

Торчащие ушки — это красиво! Ну если честно, с этим даже спорить не буду, мне тоже нравится. Очень старят носогубные складки. Моего мужа приняли в корейском саду за дедушку нашего сына. Так и сказали на корейском: «О, Глеб, тебя сегодня дедушка привел!» Мне было очень смешно, а 39-летнему мужу — не очень. © nikitina_mg / Instagram

Ну если честно, с этим даже спорить не буду, мне тоже нравится. Очень старят носогубные складки. Моего мужа приняли в корейском саду за дедушку нашего сына. Так и сказали на корейском: «О, Глеб, тебя сегодня дедушка привел!» Мне было очень смешно, а 39-летнему мужу — не очень. © nikitina_mg / Instagram В Корее быть в паре модно, многие мечтают завести отношения. Большинство СМИ поощряют свидания и браки. Почти все корейские драмы — это романтика. Существует также много специальных маркетинговых предложений для пар. Есть много продуктов, которые употребляются вдвоем, и мест, которые посещаются вдвоем. Например, чехлы для телефонов, предназначенные для пар, часы для пар, футболки для пар, кроссовки для пар, сиденья для пар в кинотеатре, даже скидки на связь для пар и т. д. Часто люди в отношениях ходят в одинаковых вещах. И, хотя не женаты, носят кольцо на безымянном пальце. Все стараются показать другим: «Я не соло! Мы — пара!» © hhwang / Pikabu

Для корейцев это обычная практика — исправлять себя с помощью хирурга. Особый пункт для них — большие глаза и V-образный подбородок. А от природы кореянки такими бывают редко. Что касается губ, то тут несколько странных трендов, например «вишневые» губы. Филлеры вводятся только в 2 точки нижней губы, благодаря чему они становятся похожи на вишню. Многие женщины на Западе увеличивают губы, а вот кореянки, наоборот, хотят их уменьшить, чтобы выглядеть милее. Губы в прямом смысле ушиваются по высоте. В Сеуле на следующий же день после пластики вы можете встретить в кафе девушку с бандажом вокруг головы и отекшими глазами. И она при этом не будет чувствовать себя неловко. Вот это я понимаю — бодипозитив! Как-то меня спросили: «А правда, что школьницам на 16-летие дарят операцию на верхнем веке?» Нет! Многие получают этот подарок без повода. В данной стране это оказывает, увы, прямое влияние на карьеру. По степени важности в порядке убывания: связи, внешность, образование. Я думаю, основная проблема в их прямолинейности. Если у коллеги массивный подбородок, ей незамедлительно укажут на это прямым текстом. Удивительно, но выглядит это скорее как забота. © nikitina_mg / Instagram

10. Во Вьетнаме всеми силами пытаются добиться светлого оттенка кожи

Людям здесь нравится светлая кожа. Каждый раз, когда они выходят на улицу, они закрывают себя одеждой с головы до пят. Обычно в комплект входит 1 пара перчаток, 1 пара носков, юбка или штаны, солнцезащитные очки, 2 маски для лица, иногда пальто с капюшоном. Приезжайте во Вьетнам и почувствуйте нашу «любовь» к солнцу. © Thương Đoàn / Quora

11. В Иране клеят пластырь на нос

Тут очень популярна ринопластика. Нельзя сказать, что у местных девушек некрасивые носы, просто ринопластика стала модной. После операции на носу принято носить защитный пластырь. И его клеят даже те, кто никогда не ложился под нож хирурга. Дело в том, что пластическая операция — дело затратное. И пластырь — признак состоятельности девушек в Иране.

12. В Великобритании щербинка между зубами считается привлекательной

В отличие от некоторых стран, в Великобритании мы не помешаны на «идеальных» зубах. Нас интересует только их чистота. Стоматологи и ортодонты будут рекомендовать брекеты и другие корректирующие меры только при значительной деформации зубов, а в противном случае пациенту предложено самому решать, нужны они им или нет. Зубы выглядят естественно, и мы не видим в этом ничего плохого. © Andrew Crawford / Quora Кроме того, женщины здесь часто обращаются к ортодонтам, чтобы им сделали щербинку.

13. Во Франции делают упор на спорт, стиль oversize, игнорируют тушь для ресниц и создают эффект зацелованных губ

Учусь во Франции. Честно, здесь я немного отвык от того, что девушки красятся, перед тем как пойти на учебу, ходят в платьях и на каблуках. Своих одногруппниц я видел на каблуках всего один раз на выпускном вечере, и то не более часа, так как с непривычки они натерли ноги и переобулись в кроссовки. Очень смешное сочетание — красивые вечерние платья и кроссовки. А вот фигуры у многих огонь! То ли все повально занимаются спортом, то ли на французских круассанах не растолстеешь, но факт остается фактом. Я практически не видел полных. © Fluidd / Pikabu

Для глаз я использую очень тонкую черную подводку, чтобы удлинить их. И я почти никогда не использую тушь: мне нравятся натуральные ресницы. © Jeanne Damas / BrainyQuote

Я всегда покупаю одежду большего размера, чем мне требуется. Это касается как пальто, так и свитеров. Я считаю, что вещь будет выглядеть намного шикарнее, если будет свободной, а не обтягивающей. © Jeanne Damas / BrainyQuote

Местные девушки не любят четкие контуры и насыщенные цвета помад. Как правило, яркие оттенки наносят в специальной технике, создавая эффект зацелованных губ. Для этого нужно просто легкими движениями вбить пигмент в кожу подушечками пальцев. Смысл в том, чтобы цвет был интенсивным в середине губ, а по краям более бледным. Чтобы визуально сделать губы более полными, можно спокойно выходить за контур и делать его размытым.

14. В Швеции натуральные блондинки красят волосы в черный

Женщины предпочитают быть естественными, но тщательно следят за фигурой и почему-то очень любят красить волосы и брови. Для меня было удивительным, что блондинистый цвет, присущий им от природы, шведы с такой беспечностью закрашивают, например, черным. И это в то время, когда во всем остальном мире девушки что только ни предпринимают, чтобы стать блондинками. © Елена Колосова / Lady.tut.by

15. В Голландии девушки испытывают непреодолимую тягу к меху

Когда приехала в Нидерланды, первое время просто в ужас приходила. Как можно умудряться так сочетать несочетаемое? Комбинировать цвета и предметы туалета, которые в принципе не могут рядом стоять. Их мода очень сильно отличается от наших представлений. Натуральные меха здесь носить не принято, да, собственно, и климат не располагает к мехам, но они носят шубки из «искусственного чебурашки», порой самых немыслимых расцветок. Вот недавно видела очень колоритную парочку: мама и дочка лет 5. Мама была наряжена в «чебурашку» ядовито-лилового цвета, канареечного цвета легинсы, из-под них торчали голые лодыжки, на ногах — балетки. Малышка трусила рядом в пальтишке, с голыми ножками, без колготок, зато в резиновых сапогах. На улице было +6 °С! © Наталья Коойман / Zen.yandex

16. В Бельгии девушки наносят очень много тонального крема

«Пока путешествовала по Бельгии, заметила, что все девушки накладывают на лицо огромное количество тонального крема. Выглядит это как маска и зачастую перекрывает брови и губы. Прямо национальная фишка».

17. Гречанок видно издалека: дерзкие наряды, необычные прически

Местные девушки уделяют много внимания своей внешности. У них все должно быть ярко. Их видно издалека по диким нарядам и сумасшедшим прическам. Женщины используют много косметики, хотя от природы они весьма привлекательные. В одежде преобладают короткие платья, которые в остальной Европе вообще не популярны.

18. В Испании женщины не закрашивают седину и покупают обувь на каблуке на 1–2 размера больше

Королева Летисия также делает ставку на естественность и ходит с седыми волосами.

В соседнем регионе Мурсия есть свое региональное телевидение. Я сильно удивилась, когда увидела, что у девушки-тележурналистки седые волосы. То есть не просто седина отросла, как бывает между покрасками, а она их вообще не красит и ходит с длинными волосами и сединой на висках. И это на телевидении! Там же работает диктор Марта Гарсия. Когда она боролась с раком груди, она выходила в эфир бритой наголо. Все потом наблюдали за тем, как она отращивает волосы, и у нее все теперь хорошо. © KseniaMohamed / Ispazavtrak

Испанки редко носят обувь на высоком каблуке, их максимум — 3–4 см. Странно то, что они покупают обувь на 1–2 размера больше. И очень заметно, что между туфлей и пяткой легко поместится 2 пальца. Скорее всего, они берут обувь с запасом, чтобы им было легче в ней ходить. Но этим делают только хуже себе: обувь предательски соскакивает с ног.