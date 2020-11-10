20+ стереотипов о разных странах, которые доводят местных жителей до белого каления

Однажды я ехал в автобусе с другими молодыми путешественниками, среди которых оказалась влюбленная пара с Аляски. Мы поболтали, и они были заинтригованы, узнав, что я из Англии, в которой они давно хотели побывать и о которой слышали много интересного. Я попросил привести примеры. «Ну, — сказала девушка совершенно серьезно, — мы знаем, что все вы носите черную одежду. И что днем ​​у вас перерыв, чтобы попить чай из фарфоровых чашек». Я улыбнулся и удивился, как кто-то мог подумать, что все носят черное, а днем ​​массово откладывают работу и идут пить чай. Но тут я понял, что на мне черная футболка и черные джинсы. И черные кроссовки. И, хотя у меня не было фарфоровой чашки в рюкзаке, я бы не отказался от чая с тортом во второй половине дня. © Toby English / Quora