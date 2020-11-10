20+ стереотипов о разных странах, которые доводят местных жителей до белого каления
Многие начинающие туристы находятся в плену стереотипов, поэтому, приезжая в Париж, ищут в меню любой закусочной лягушачьи лапки, всерьез надеются встретить кенгуру в центре Мельбурна и не представляют поездку в Лондон без зонтика. Конечно, такой подход порядком раздражает местных жителей, которые уже устали объяснять, что летом в Канаде на самом деле жарко, а хаггис в Шотландии едят далеко не каждый день.
Мы в AdMe.ru поинтересовались, какие именно стереотипные представления о странах больше всего надоели их жителям. Оказывается, мир совсем не такой, как многие думали. А в конце вас ждет бонус, который доказывает, что некоторые стереотипы все-таки появились не на пустом месте.
Египет
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Мои типичные диалоги с людьми выглядят примерно так:
— Ребята, вы правда ездите на верблюдах с места на место?
— Да, конечно. На короткие расстояния мы ездим на одногорбых верблюдах, а двугорбые для долгих путешествий. Вы же знаете, что верблюды хранят топливо в своих горбах? Впрочем, если у вас нет двугорбого верблюда — это не страшно, каждые 60 километров стоят заправки. Сейчас правительство поощряет граждан приобретать гибридных верблюдов, способных пройти на одной заправке до 400 км.
— Неужели?
— Да, есть много плюсов: более дешевая лицензия, место для парковки, выделенная полоса на автостраде.
— Гм, а у нас правила для гибридных и электрических автомобилей одинаковы...
— Не правда ли, мир развивается удивительным образом?! © Sam Fahmy / Quora
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Однажды я была в парикмахерской, и когда стилист узнала, что меня зовут Амира и я из Египта, она решила, что я бедуинская принцесса, которая живет где-то в пустыне, владеет сотнями верблюдов и все такое. Очень лестно, конечно, но довольно ужасно. © Amira Hosny Ibrahim / Quora
Бразилия
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Бразилия — это не Карибы, и здесь никто не танцует сальсу под звуки маракасов. На самом деле музыкальные инструменты, которые можно по-настоящему считать частью бразильской культуры, — это аккордеон, гитара и тамбурин. Но точно не маракасы. © Ygor Coelho / Quora
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Самый странный вопрос, который я когда-либо слышал, мне задал мой друг из Нидерландов. Он спросил: «Вы там у себя в Бразилии рыбачите?» Все, что я смог ответить: «Нет, мы ездим на рыбалку в Аргентину». Серьезно, в стране 7 500 км береговой линии, у нас 12 % всей питьевой воды планеты, естественно, нам есть где порыбачить! © Victor Hugo Machado / Quora
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Я никогда не забуду пару туристов, которые во время чемпионата мира 2014 года жаловались в интервью, что не смогли посетить тропические леса Амазонки, потому что приехали в Рио-де-Жанейро и выяснили, что Рио находится слегка далековато от Амазонии. На расстоянии почти 2 000 километров, если быть точным. © Ygor Coelho / Quora
Канада
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«Вы все живете в иглу?» — распространенный вопрос, который мне часто задают за границей. Но сегодня даже инуиты не живут в ледяных домах. Ирония в том, что лично я множество раз ночевал в иглу, путешествуя по Арктике. Моя жена — из последней инуитской семьи, жившей на севере, и я много езжу по работе в северные поселения, так что могу с уверенностью заявить, что в иглу не живет никто. © Cory Buott / Quora
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В конце июля температура воздуха в Онтарио достигла +32 градуса по Цельсию. В то же время я встретил нескольких туристов, которые везли в машинах лыжи. Они выглядели очень удивленными отсутствием снега, серьезно. © Dave Carr / Quora
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Миф о том, что канадцы не запирают двери на ночь, родился благодаря нескольким минутам в документальном фильме Майкла Мура. Да, в некоторых местах люди не закрывают двери, но это скорее исключение. Конечно, мы закрываем свои дома. Отчасти потому, что преступность все же существует, но по большей части для того, чтобы слишком дружелюбные соседи не приходили, когда им вздумается. © Shobha Pai / Quora
Турция
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«Турки постоянно едят кебабы». Ребята, кебаб — довольно дорогая еда, сравнимая со стейками. Даже люди с неплохим доходом рассказывают об этом с некоторым смущением: «Стыдно признаться, но вчера я съел кебаб». © İlteriş Yılmaz / Quora
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«У вас в Турции можно иметь несколько жен, верно?» Ну да, конечно, у меня, например, есть гигантский гарем, и я периодически путешествую в поисках новых жен. Серьезно, люди, вы посмотрели кино о богатых оттоманских султанах и решили, что все турки так живут? На самом деле в стране запрещено многоженство. © Can Yuksek / Quora
Польша
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Одно из самых странных заблуждений, связанных с Польшей, которое я слышала, что здесь по улицам бродят белые медведи. Слушайте, мы очень далеко от Полярного круга и единственного белого медведя, который когда-либо был в Польше, наши солдаты привезли из Мурманска еще до войны. © Lidia Fedorska / Quora
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Комментарий: возможно, это потому, что в датском, например, языке слова «Польша» и «полюс» пишутся одинаково, поэтому север Польши путают с Северным полюсом. © Karl Hansen / Quora
Британия
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Одна моя подруга была уверена, что все мы живем в особняках и замках. Когда я показал ей обычные дома и сказал, что даже такое жилье считается довольно дорогим, она выглядела потрясенной. © Brian O’Sullivan / Quora
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Самый смешной вопрос, который я слышал о Великобритании: «Говорят ли там по-английски?» Если же говорить о более традиционных мифах, то нет, мы не питаемся исключительно ростбифом и жареной картошкой с рыбой. На самом деле типичная английская семья скорее поужинает пастой или пиццей либо отправится в ближайший индийский ресторан. © Barnaby Page / Quora
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Британцы в значительной степени виноваты в том, что весь мир думает, что у нас плохая погода, потому что мы никогда не перестаем жаловаться на это. В реальности, хотя Лондон находится севернее, чем все крупные канадские города, погода очень мягкая. В Британии не бывает ни слишком жарко, ни слишком холодно. Здесь меньше дождей, чем в Нью-Йорке, и всего на 15 % меньше солнечного света в год, чем в Париже. Единственное, что примечательно в британской погоде, — это то, насколько она ничем не примечательна. © John Ferguson / Quora
Франция
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Для русских студенток, учившихся в Париже, самым большим кошмаром был приезд их матерей: «Доченька, дорогая, ты же в Париже! Почему ты одета как бродяга?» Приезжим невозможно было объяснить, что француженки думают об одежде и макияже в 10 раз меньше, чем девушки из России. © Alexey Tereshchenko / Quora
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Желаю вам отыскать хоть одного француза в полосатой майке, в берете и с усами. Серьезно, единственные, кого я вижу в такой одежде, — это туристы в Париже. То же самое с мимами. Каждый раз, когда в фильме есть француз, он должен быть мимом. Если вы заметите мима, пожалуйста, позовите меня. В некоторых туристических местах есть аккордеонисты, но имейте в виду, что они играют только для туристов. На самом деле мы ненавидим этот инструмент. © Hugo Durand-Mermet / Quora
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Однажды мой друг, который навещал меня в Париже, пошел за покупками и вернулся очень расстроенным, потому что продавец в магазине чуть ли не нахамил ему. Когда я спросил, сказал ли он продавцу «привет», мой друг ответил: «Конечно нет. Это же его работа — обслуживать клиентов». И я пояснил, что с точки зрения французов это он вел себя грубо, а не продавец. © SamiumAbisare / Reddit
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Считается, что французы не очень вежливы. Как-то мы с мужем гостили в отеле в Ницце, и я собралась принять душ. У меня длинные волосы, и я попросила на стойке фен. Мне ответили, что отель не предоставляет такой услуги. Что поделать, я пошла в душ, а когда вышла, увидела на кровати фен: оказалось, что женщина со стойки регистрации сходила домой и принесла мне свой. © Oana Miller / Quora
Австралия
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Многие иностранцы верят, что пауки и змеи — самые опасные животные в Австралии, но если вы спросите любого австралийца, то узнаете, что на самом деле по-настоящему стоит бояться только птиц. Они везде. Сороки и ржанки могут напасть на вас, вороны и ибисы разорят ваши кладовые, а кукабары не дадут вам спать, если поселятся неподалеку. Змеи и пауки нападают, только если их спровоцировать, а вот птицы делают это без предупреждения. Хорошего дня и берегитесь сорок! © Ash Chambers / Quora
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Я из Австралии, и за границей я повстречал даму, которая была уверена, что все мы ездим в школу на кенгуру. Она с серьезным лицом убеждала меня, что такая близость с дикими животными очень опасна. Было очень сложно не рассмеяться. Но я продолжил беседу и рассказал историю о моем личном кенгуру по имени Фрэнк, который, к сожалению, утонул. Я был якобы так потрясен этой воображаемой потерей, что избавился от всех наших с ним фотографий. © dgcw / Reddit
Швеция
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Скандинавы не говорят «по-скандинавски». Скандинавский — это не язык. Финский язык даже не принадлежит к одной языковой семье и практически не похож на шведский. Исландия — своего рода «аутсайдер», и мы как бы забываем, что она вообще есть. Шведы и норвежцы в основном понимают друг друга. Когда дело доходит до датского... ну, некоторые шведы что-то понимают, но многие из нас понятия не имеют, о чем говорят эти датчане. © Frankie Axelsson / Quora
Шотландия
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Все, что вы знаете о Шотландии, сильно преувеличено. Да, килты — это наша национальная одежда, но многие шотландские мужчины никогда их не надевают. Единственное место, где можно увидеть парней в килтах (за исключением тех, кто работает в туризме), — это свадьба, да и то не каждая. Носить что-нибудь, кроме брюк, в такой ветреной стране очень непрактично. Никто не ест хаггис постоянно. 25 января отмечается праздник, известный как День Роберта Бернса, и это единственный день в году, когда люди едят хаггис. © Niamh Adams / Quora
Италия
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Все думают, что мы жестикулируем, когда говорим. Что ж, это правда, но иностранцы склонны считать, что мы делаем это, держа пальцы щепотью. Это только один из жестов, и он означает «что ты хочешь?» Поэтому, когда вы говорите «мне нравится пицца» и делаете этот жест, это уже даже не смешно! © Sereen Dina / Quora
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Считается, что итальянские женщины едят пиццу и пасту каждый день, при этом у них великолепные фигуры. Не верьте! Некоторым, конечно, повезло, но большинство позволяет себе такую еду максимум раз в неделю, а в остальные дни мы едим что-нибудь низкоуглеводное: салат или рыбу. © Gisella Famà / Quora
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Я думаю, основная проблема заключается в том, что туристы думают, что вся страна более-менее одинакова, куда бы вы ни приехали, и она похожа на то, что показывают в голливудских фильмах. В итоге вы едите ненастоящую итальянскую еду по завышенным ценам и увозите домой сувениры, сделанные в Китае. © Alan Canzian / Quora
Словения
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В большинстве случаев, когда я говорю, что я из Словении, у людей загораются глаза и они спрашивают: "Ага, бывшая Чехословакия! Братислава, да?’’ И мне всегда приходится разочаровывать их скучным историческим объяснением. Бывает, люди понятия не имеют, что такое Словения и что она вообще существует. Со мной такое было даже в Италии. Или в Индии, но там я встречала людей, которые были уверены, что Европа — это страна, поэтому я их простила. © Clara Mev / Quora
Германия
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Есть стереотип, что немцы всегда строго следуют правилам. Честно говоря, это довольно смешно слышать. Некоторые даже говорят иностранцам, что они не должны переходить улицу на красный свет в Германии, потому что это может свести местных с ума. Вообще-то, каждый раз, когда я стою на перекрестке, я вижу минимум одного человека, который переходит дорогу на красный свет, и это вызывает у других возражения только в том случае, если рядом с ним находится маленький ребенок. © Lea Sing / Quora
Австрия
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Австрия — это не Австралия. Нас часто путают. Отправка почты в Австралию вместо Австрии настолько распространенная проблема, что у австралийской почтовой службы даже существует специальная наклейка. Практически никто из австрийцев не смотрел фильм «Звуки музыки», хотя он и был снят в Австрии. И нет, мы не распеваем йодль, а девушки не носят дирндль. © Perla LaGadeon / Quora
Нидерланды
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Некоторых жителей страны бесит, когда их называют голландцами. На самом деле слово «Голландия» относится только к 2 из 10 провинций Нидерландов. А в Королевство Нидерланды, помимо территории в Европе, входят еще 3 острова в Карибском море. © David Overeem / Quora
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Согласно общему мнению, все жители Нидерландов носят деревянные башмаки, питаются сыром и передвигаются исключительно на велосипедах. На практике же деревянную обувь носят только реконструкторы старых эпох, основная часть сыра идет на экспорт, а на дорогах постоянно пробки из-за кучи автомобилей. © Hans Zwetsloot / Quora
Бонус: оказывается, не все стереотипы ошибочны
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Однажды я ехал в автобусе с другими молодыми путешественниками, среди которых оказалась влюбленная пара с Аляски. Мы поболтали, и они были заинтригованы, узнав, что я из Англии, в которой они давно хотели побывать и о которой слышали много интересного. Я попросил привести примеры. «Ну, — сказала девушка совершенно серьезно, — мы знаем, что все вы носите черную одежду. И что днем у вас перерыв, чтобы попить чай из фарфоровых чашек». Я улыбнулся и удивился, как кто-то мог подумать, что все носят черное, а днем массово откладывают работу и идут пить чай. Но тут я понял, что на мне черная футболка и черные джинсы. И черные кроссовки. И, хотя у меня не было фарфоровой чашки в рюкзаке, я бы не отказался от чая с тортом во второй половине дня. © Toby English / Quora
Ну, по крайней мере, с чаем англичане не подвели. Но вот то, что Голландия и Нидерланды не одно и то же, стало для нас сюрпризом. А какой из развенчанных мифов зацепил вас?