20+ старых вещей, которые выглядят круто даже спустя десятки лет

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Многие предметы ушедшей эпохи уже давно морально устарели и не всегда справляются со своим предназначением, а потому они частенько оказываются на свалке. Но среди предметов старины есть такие экземпляры, которые не только исправно работают, но и своим внешним видом вызывают дикий восторг даже у миллениалов. Например, встроенный в кухню подвесной холодильник, которому больше 60 лет. Или старый дизайнерский стул, который даже сегодня стоит более $ 3 000.

Пользователи интернета показали эти и другие подобные вещи, которые они ни за что не выбросят, пусть им и по несколько десятков лет. И мы в AdMe.ru полностью их поддерживаем.

«Это настенный холодильник, встроенный в кухню. 1957 год выпуска. Исправно работает до сих пор»

Встроенная в стену аудиосистема с кассетным плеером

«Купил этот клевый антикварный диван в комиссионном магазине, заплатив всего $ 100»

Часы Seiko TV Watch со встроенным телевизором, выпущенные в 1982 году

Фотокамера Polaroid из лимитированной серии Taz

Эта старая плита служит уже десятки лет. В ней 2 духовки, часы и таймер отлично работают, а еще в нее встроены солонка и перечница

Стул, созданный датским дизайнером Хансом Вегнером в 1963 году. Сегодня такой же стул можно купить за £ 2 500

Советские часы из пластика в виде лобстера. Кстати, нечто похожее продается за $ 3 200

Итальянская стеклянная настольная лампа 1980-х годов

Корзина для белья, начало 60-х годов ХХ века

Винтажная «дождевая» лампа

Космические пуфики. Сейчас подобные стоят больше $ 1 000

Зеркало для макияжа, выпущенное в 1960–1970-х

Лавовая лампа, которая была сделана в Великобритании в 1970-х. Она уж точно лучше современных дешевых китайских ламп

«Этим фронтальным погрузчиком Tonka я играл в детстве. Сейчас с ним играет мой 4-летний сын»

32-летняя стиральная машина со встроенной сушилкой. Верой и правдой служит по сей день

«Моя бабушка получила эту лампочку Aerolux в 1948 году, когда была еще ребенком. И она до сих пор горит»

Это итальянская гейзерная кофеварка, выпущенная в 1960-х. Используется до сих пор

Антикварное кресло-качалка

Этому дыроколу около 110 лет. До сих пор исправно функционирует

«Я пользуюсь этими часами уже 37 лет»

Блестящий миксер из 1970-х, работает до сих пор

У вас дома есть старые вещи, которые до сих пор у всех вызывают восторг?