20 старых фото звезд, которые не встретишь в модных журналах

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Смотреть старые фото безумно интересно, потому что каждое из них — частичка истории. Со снимками знаменитостей все точно так же, но огромный плюс еще и в том, что известные люди открываются при этом с совершенно новой стороны. Например, Стивен Кинг играл в рок-группе, а Оззи Осборн, оказывается, любит котиков.

AdMe.ru нашел редкие фото звезд, которыми просто не мог не поделиться.

1. Мэрилин Монро без макияжа

2. Свадебное фото Барака и Мишель Обамы

3. Виктория Бекхэм в нежном возрасте

4. Хью Джекман с другом в аэропорту, 1986 год

5. Арнольд Шварценеггер в день получения гражданства Соединенных Штатов Америки

6. Юный Дэвид Духовны с сестрой

7. Бритни Спирс с подругами в те времена, когда в моде были расклешенные джинсы

8. Мадонне шло быть брюнеткой

9. Крутой байкер Мик Джаггер

10. Питер Динклэйдж до обретения популярности

11. Фото, которое объясняет, почему Джим Керри не стал писателем

12. Великий и ужасный Оззи Осборн любил котиков

13. Стивен Кинг играл рок, 1992 год

14. Аврил Лавин, Хеллоуин, 2008 год

15. 17-летняя Ким Кардашьян с подругой

16. Мэрилин Мэнсон со своим папой

17. Дита фон Тиз и ее друг после вечеринки. Да-да, это ее натуральный цвет волос

18. Джаред Лето: «Я не помню, насколько старое это фото, но помню, что очень старое»

19. Не Курт Кобейн. Стинг в 1970 году

20. Принц Гарри катает своего отца, принца Чарльза, на санках