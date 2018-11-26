20+ фото, которые доказывают, что все познается в сравнении

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Когда мы смотрим на фотографии, то порой даже не догадываемся об истинных размерах определенных вещей. Для того чтобы понять, каков наш мир на самом деле, достаточно в кадре сравнить эти объекты. То, что мы воспринимали маленьким, может оказаться большим, а то, что воспринимали обычным, удивит нас своим огромным масштабом.

AdMe.ru собрал 21 фото, которое наглядно покажет размер некоторых вещей.

1. «Биг Мак» уже не тот

2. Вот как выглядит взрослый вомбат

3. Котенок, которому 1 месяц

4. Волосистая цианея, или просто очень большая медуза

5. Синий кит и 22-метровый корабль

6. Голова новорожденного котенка размером с крышечку

7. Скелет человека и скелет гориллы

8. Барби и кукла с параметрами обычной женщины

9. Обычный ребенок и самый тяжелый (10,5 кг)

10. Как выглядит сумма $ 10 000 из купюр в $ 1 и $ 100

11. Человек и морской слон

12. Просто анаконда

13. Мышата, которым 6 дней

14. Вот такого размера кольцо использовали для съемки некоторых эпизодов фильма «Властелин колец»

15. Лапы медведя и человеческая рука

16. Кроссовки, которым 15 месяцев, и такие же новые

17. Эскалатор грязнее с той стороны, где люди идут, а не там, где стоят

18. Двери в здание Национального архива США

19. Калифорнийский кондор

20. Вот так выглядит человек по сравнению с гребнистым крокодилом

21. CD 1960 года на 10 МВ

А какое фото удивило вас больше всего?