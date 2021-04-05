20+ сленговых слов, которые наглядно показывают разницу между нами и современной молодежью
Мы часто сетуем на то, что молодое поколение понять непросто. На каком-то «птичьем языке» они разговаривают. А чтобы постигнуть смысл некоторых словечек, приходится изрядно поломать голову. Но справедливы ли подобные упреки? Разве нам в детстве не выговаривали мамы и папы за бесконечные «зыко» и «клево»? Строго объясняя, что мы засоряем великий и могучий русский язык.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить сленг своего детства. А заодно сравнить его с разговорным языком современной молодежи. Возможно, значение некоторых модных слов теперь станет более понятным.
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Нуб, нубас — новичок; человек, не обладающий нужным опытом (обычно в видеоигре). Произошло от английского слова newbie / noob. Раньше мы говорили чайник.
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Читер — нечестный игрок, пользующийся запрещенными приемами. Произошло от английского слова cheater («обманщик»). Мы про такой обман говорили — разводилово.
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Агриться — ссориться, ругаться, злиться, в наши времена — собачиться. Произошло от английского слова aggress («нападать»).
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Эпик фейл — полная неудача, провал. В нашем детстве было популярно слово капец с тем же значением. Выражение пришло к нам из английского языка: фраза epic fail означает «эпичный провал».
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Нерфить, понерфить — искусственно занижать качество. Происходит от английского глагола nerf («ослаблять») и изначально использовалось в киберспорте. Мы же когда-то говорили дешманский. Иными словами, дешевый, некачественный.
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Няшно, няшный — милый, симпатичный. Происходит от японского слова «ня», которое означает «кошачье мяуканье». В наши времена использовалось прилагательное клевый, что подразумевало «нечто модное». Но совсем не обязательно «милое».
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Лук — внешний вид, по-нашему прикид, образ, иногда одежда. Происходит от английского слова look («вид; внешность»).
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Топчик — означает одобрение, тот факт, что предмет или действие считается модным или популярным. Заимствованно из английского языка, где top означает «верхний», «первый» или «максимальный».
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Изи — легко, без проблем. По-нашему фигня вопрос. Происходит от английского слова easy («легко»).
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Пж — пожалуйста. Сокращение, которое появилось благодаря перепискам в интернете.
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Хелпать — помогать. Происходит от английского глагола help («помогать»).
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Позырить — глагол, использовавшийся в нашем детстве в значении «посмотреть». Происхождение остается туманным. Возможно, источник — слово «зреть».
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Тимиться — играть в одной команде или же объединиться против кого-то. Пришло из английского языка. Глагол team («играть одной командой») использовался в подобном значении в компьютерных играх.
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Олень — глупый человек, по-нашему лошара, не обладающий стратегическим мышлением.
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Ебой — молодец. Транскрипция английской фразы «Yeah boy», которая впервые прозвучала из уст участников группы Public Enemy. У нас это слово появилось в рэп-батлах, а уже потом стало популярным среди всей молодежи.
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Залипать — застывать, задумываться над чем-то или заглядываться на что-то.
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Зыко — круто, здорово. Сейчас практически не используется.
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Мазер — мама, мать. Происходит от английского слова mother.
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Имба — вещь, которую искусственным образом усложнили. В нашем варианте — запара. Происходит от английского слова imbalance («дисбаланс») и изначально использовалось геймерами для описания характеристик игры или персонажа.
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Рил ток — на самом деле, честно говоря, в натуре. От английского выражения real talk («правдивая речь»). Первоначально фраза использовалась рэперами.
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Хардкорный — сложный. Происходит от английского слова hardcore, которое переводится как «сложный; жесткий».
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Грузить — утомлять человека излишней и нудной информацией. Использовалось преимущественно в наши времена.
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Облом — провал, неудача.
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Гоу, го — призыв к какому-то действию. Означает «пойдем; давай». В нашем варианте — погнали. «Го» происходит от английского глагола go («идти»).
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Чилить — отдыхать, развлекаться, зависать, весело проводить время. Заимствование из английского жаргона.
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Запилить — сделать что-то с обязательной привязкой к интернету. Снять видео или выложить что-то в сеть; возможно, исправить. Корни этого выражения кроются где-то в глубинах отечественного интернета.
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Видос — видео.
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Бомбит — раздражает, бесит.
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Шнурки — родители.
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На измене — нервничать, переживать, подозревать в чем-то.
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Кринж, кринжа — что-то вызывающее стыд и смущение, стремный. Какая-то странная или позорная вещь. Происходит от английского слова cringe («съеживаться»).
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Шеймить — публично стыдить. Происходит от английского слова shame («стыд; позор»).
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Хейтить — высказывать ненависть или раздражение по отношению к кому-нибудь или чему-нибудь. Происходит от английского глагола hate («ненавидеть»). Пришло к нам с просторов интернета.
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Понтоваться — важничать, проявлять заносчивость, выставлять напоказ свое мнение.
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Дося — модная девушка, принадлежащая к иному кругу. Сленговое слово 90-х годов, у которого позднее появились и другие значения.
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Зашквар — какой-либо позорный поступок или действие, что-то гадкое и неприятное, фигня. Происходит от жаргонизма «зашкварить», что означает «осквернить».
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Выпиливаться — уходить офлайн в компьютерных играх, сваливать. В обычной жизни используется в значении «уходить».
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Хайп — громкий и излишний шум по какому-нибудь поводу, кипеж. Происходит от английского слова hype, имеющего значение «навязчивая, агрессивная реклама».
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Я ору — выражение искреннего веселья относительно чего-либо. Иногда с саркастическим оттенком.
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Попадос — попасть в неприятную, сложную ситуацию.
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Ливать — уходить, сбегать, свинчивать. Происходит от английского слова leave («уходить»).
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Кинчик — фильм, он же киношка.
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Мемасик — смешная и запоминающаяся визуальная шутка. Происходит от английского слова meme. Изначально — информация на просторах интернета в той или иной форме.
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Лойсать — призыв оценить что-то, или, как мы говорили, заценить. Произошло от английского слова like («нравиться»). Нынешний вариант — следствие опечатки.
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Спавниться — появляться, возрождаться. Глагол пришел из компьютерных игр, где участники после неудачи могли «возродиться». Это заимствование, русифицированный вариант английского глагола spawn («порождать»).
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До фига — много.
А вы помните какие-нибудь смешные словечки из своего детства?