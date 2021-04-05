20+ сленговых слов, которые наглядно показывают разницу между нами и современной молодежью

Мы часто сетуем на то, что молодое поколение понять непросто. На каком-то «птичьем языке» они разговаривают. А чтобы постигнуть смысл некоторых словечек, приходится изрядно поломать голову. Но справедливы ли подобные упреки? Разве нам в детстве не выговаривали мамы и папы за бесконечные «зыко» и «клево»? Строго объясняя, что мы засоряем великий и могучий русский язык.