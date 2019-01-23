20+ собак, которые попали в кадр в самый неожиданный для них момент

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Собаки часто вытворяют такие невообразимые вещи, которые обязательно стоит запечатлеть на память. Например, когда они спят, задрав лапы вверх, сидят на диване по-человечески или пытаются ходить по стене.

AdMe.ru покажет 20+ фотографий наших мохнатых друзей, которые отказываются вести себя как нормальные животные. А в конце вы увидите самого невозмутимого пса в мире.

1. «Каждый раз, когда я выхожу на улицу, она так привлекает мое внимание»

2. Кажется, его морда начала таять

3. «Я тоже могу сидеть как человек»

4. «Сегодня утром я обнаружил свою собаку, которая находилась в глубоком раздумье»

5. «Что вы так смотрите, будто никогда не видели собаку в автокресле?»

6. «Увидел этого величественного пса в парке»

7. Наверняка эта собака выступает в Cirque du Soleil

8. «Это Брюс. Так он любит ездить в машине»

9. «Моя собака очень гордится своим талантом»

10. Программа dog.exe, судя по всему, зависла

11. «Моя собака так сидела, пока дедушка кормил ее»

12. Хотели бы мы знать, что сейчас происходит у него в голове

13. «Он о-о-очень хотел увидеть, что я ел»

14. «Только не говорите об этом кошкам! Пожалуйста!»

15. Он решил поспать именно в такой позе

16. Похоже, ему удобнее смотреть на мир под таким углом

17. Когда яркий свет мешает спать

18. Его нос согнулся под углом 90 градусов

19. Все-таки носы у собак очень гибкие

20. Какой застенчивый взгляд

21. «Моя собака ничем не болеет, просто обожает сидеть в такой позе»

22. Этот приятель знает, как правильно сидеть на диване

23. «Она не любит оставаться одна в незнакомых местах»

Бонус: когда очень хочется спать, ничто не может помешать