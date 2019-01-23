20+ собак, которые попали в кадр в самый неожиданный для них момент
Собаки часто вытворяют такие невообразимые вещи, которые обязательно стоит запечатлеть на память. Например, когда они спят, задрав лапы вверх, сидят на диване по-человечески или пытаются ходить по стене.
AdMe.ru покажет 20+ фотографий наших мохнатых друзей, которые отказываются вести себя как нормальные животные. А в конце вы увидите самого невозмутимого пса в мире.
1. «Каждый раз, когда я выхожу на улицу, она так привлекает мое внимание»
2. Кажется, его морда начала таять
3. «Я тоже могу сидеть как человек»
4. «Сегодня утром я обнаружил свою собаку, которая находилась в глубоком раздумье»
5. «Что вы так смотрите, будто никогда не видели собаку в автокресле?»
6. «Увидел этого величественного пса в парке»
7. Наверняка эта собака выступает в Cirque du Soleil
8. «Это Брюс. Так он любит ездить в машине»
9. «Моя собака очень гордится своим талантом»
10. Программа dog.exe, судя по всему, зависла
11. «Моя собака так сидела, пока дедушка кормил ее»
12. Хотели бы мы знать, что сейчас происходит у него в голове
13. «Он о-о-очень хотел увидеть, что я ел»
14. «Только не говорите об этом кошкам! Пожалуйста!»
15. Он решил поспать именно в такой позе
16. Похоже, ему удобнее смотреть на мир под таким углом
17. Когда яркий свет мешает спать
18. Его нос согнулся под углом 90 градусов
19. Все-таки носы у собак очень гибкие
20. Какой застенчивый взгляд
21. «Моя собака ничем не болеет, просто обожает сидеть в такой позе»
22. Этот приятель знает, как правильно сидеть на диване
23. «Она не любит оставаться одна в незнакомых местах»
Бонус: когда очень хочется спать, ничто не может помешать
Фото на превью roybelzer / reddit