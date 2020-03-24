20+ смелых мужчин, которые сходили к парикмахеру и сорвали джекпот

17 1 11 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Согласно опросу Crown Clinic, за период с 18 до 35 лет мужчины успевают «поносить» около 3 разных причесок. При этом 36 % респондентов признаются, что обычно кардинально меняют стрижку, потому что им надоедает старая, 15 % делают это в попытках не отстать от моды, а 12 % — вдохновившись примером какой-либо знаменитости. Мы не знаем, что именно повлияло на героев нашей статьи, но факт остается фактом — они сходили в парикмахерскую и вышли оттуда другими людьми.

Вы знаете, как редакция AdMe.ru обожает крутые трансформации. Сегодня мы покажем вам примеры того, как фантастически может измениться человек, если он всего лишь подстрижется или покрасит волосы.

«Мой друг жалеет, что сбрил бороду. Сказать ему, что он с ума сошел?»

«Мой парикмахер настоящий герой»

«Подстригся впервые за 7 лет»

«Обрезал вчера свои длинные волосы и осветлил их. Я так счастлив, что сделал это»

«А вот и мои „до и после“»

«Согласитесь, моя челка была довольно уродливой»

«У меня были длинные и очень тонкие волосы. Решил, что пора от них избавиться»

«Потрясающе, на что способна обычная стрижка»

До и после

«Отрезал дреды, но уже скучаю по ним»

«Подстригся. Чувствую себя таким обновленным»

«Сегодня ко мне на стрижку пришел парень с эпичной бородой. Вот как я его преобразил»

«Я наконец-то перестал выпрямлять волосы и пытаюсь полюбить свои кудряшки»

«Подровнял кончики и обновил цвет»

«Моя новая стрижка»

«Несколько недель назад я пожертвовал свои волосы на парики для онкобольных»

«Летнее обновление»

«Ну что ж, мое преображение завершено»

«Всего лишь побрился. У меня смешанные чувства»

«Послушал совета и подстригся»

«Покрасил волосы несколько недель назад, и мне очень нравится результат»

«Наконец-то сходил к настоящему парикмахеру»

«Мой парень подстригся, и у меня просто челюсть отвисла, когда я его увидела»

Мы уверены, у наших читателей есть и свои примеры преображений. Расскажите нам о ваших экспериментах с прическами, а лучше пришлите фотографии.