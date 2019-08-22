20+ случаев, когда жизнь ехидно смеется над нами, то и дело устраивая подлянки

28 1 18 8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наша жизнь нередко преподносит нам пренеприятнейшие сюрпризы, после которых хочется вернуться в свою постельку, укрыться одеялом и дожидаться там следующего дня. Например, когда решил оторвать ниточку на штанах, а в итоге их разорвал. Или когда заказал пиццу и после доставки обнаружил, что вся ее начинка намертво прилипла к упаковке.

Мы в AdMe.ru считаем, что застраховать себя от таких случаев невозможно. Поэтому нужно стараться относиться к ним с юмором и даже самоиронией. И не забывать рассказывать об этом в сети.

Когда хочешь взять чипсы со вкусом лайма и машинально берешь со вкусом маринованных огурцов

«Хотел посолить пасту, в итоге поперчил. Черт, кто додумался сделать перечницу белой, а солонку — черной?»

«Только что заселился в гостиницу, и вот мой „номер с видом на море“»

«Это пузырчатая пленка с объединенными ячейками. Изобретена тем, кто хочет лишить всякой радости наш мир!»

«Вот как доставили мою пиццу»

А бывает и так: курьер сложил коробки с пиццей вертикально

«Моя сестра была безумно рада, что впервые полетит у окна»

Когда получил важные документы по почте

«Не сгибать».

«Я позволил моей 5-летней сестре „просто взглянуть“ на колыбель Ньютона лишь на 2 минуты, пока я чиню ее игрушку. Обернувшись, я увидел это»

«Я целый час ждал, пока наконец процесс обновления дойдет до 98 %»

«Нам не удалось завершить обновления. Отмена изменений. Не выключайте компьютер».

«Хотел оторвать ниточку и просто потянул ее»

«Кабельщик проложил кабель через наш обруч, который мы оставили у стены»

«Подошвы моих практически новых кроссовок для гольфа полностью отвалились в середине игры. Спасибо, Nike!»

«Я целый день провел в парке развлечений. Вернулся домой и обнаружил дырку в штанах...»

«Уронил свой телефон в промышленную краску»

«Сегодня я чуть не ослеп, просто посмотрев в глазок»

«Сегодня утром мой друг уронил свой iPhone на беговую дорожку. Она его зажевала»

Когда всего лишь хотел открыть холодильник

«Нашел эти пончики на тротуаре»

«У меня был тяжелый день на работе, и я просто хотел разогреть спагетти»

«Пошел на ланч за $ 1,99, и мне ответили: „Извините, сэр, там указано $ 7,99“»

Когда день не задался с самого утра

Все эти люди больше часа ждали, чтобы увидеть проезжающий по городу паровоз

А с вами случалось такое, когда день не задался с самого утра и все валилось из рук?