20+ случаев, когда реальность отличалась от ожиданий, как небо и земля. И не в лучшую сторону

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Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда его ожидания не были оправданы. Однако, если поделиться досадой с другими людьми, на душе как будто становится легче. И совсем хорошо, если над этим можно вместе посмеяться.

Мы в AdMe.ru считаем, что здоровый оптимизм способен помочь в любой ситуации, даже если вы столкнулись с такими неожиданностями, как люди из нашей подборки.

Этого достаточно, чтобы заставить взрослого мужчину плакать

«Моя девушка решила сделать татуировку хной. Это должен был быть слон»

«Я заплатила за этот маникюр только потому, что боюсь конфликтов»

«Что ж, я хотя бы попытался»

По крайней мере, пицца была вкусной

Содержимое этой пачки больше напоминает корм для животных, чем ириску

«Я буквально испытываю физическую боль»

Если честно, по вкусу было приемлемо

Такое ощущение, что они даже не старались

Это пирожок с мясным фаршем

«Я просто не могу в это поверить!»

«Полный контейнер какой-то жижы. По вкусу неплохо, но я не думаю, что это можно назвать лазаньей»

«Я крайне разочарована этим мороженым»

Наверное, нужно просто это пережить

«Моцарелла, которую мы купили, была крошечной — всего 53 г, а на упаковке было указано 125 г»

«Я не ожидала ничего особенного за $ 3, но не до такой же степени!»

Сплошное расстройство, а не лимонные печеньки

«Чувствую себя обманутой. Пожалуй, можно сказать, что меня бомбит»

«Я расстроен»

«Мои ожидания не были высокими, но это реально невкусно. И риса в блюде почти нет»

Спанч Боб уже не тот...