20+ сложных слов, в которых почти все делают неправильные ударения
Каждый знает, что правильно говорить не «зво́нят», а «звоня́т», не «торты́», а «то́рты», но в случаях посложнее мы можем обнаружить, что нормы русского языка не совпадают с нашими представлениями: например, ударения в словах «туника», «органза» и «костюмированный» стали для нас открытием.
Мы в AdMe.ru составили предложения из сложных слов, которые помогуют вам запомнить, как правильно их произносить. Давайте становиться грамотнее вместе.
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Примечание: ударение на первый слог в слове «деньгами», считается допустимым, но устаревающим.
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Какие ударения в словах из этой статьи стали для вас открытием?
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