20+ сложных слов, в которых почти все делают неправильные ударения

Каждый знает, что правильно говорить не «зво́нят», а «звоня́т», не «торты́», а «то́рты», но в случаях посложнее мы можем обнаружить, что нормы русского языка не совпадают с нашими представлениями: например, ударения в словах «туника», «органза» и «костюмированный» стали для нас открытием.