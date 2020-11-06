20 слов, значение которых вы точно знаете, если у вас богатый словарный запас
Известно, что Пушкин в своих произведениях использовал свыше 21 тыс. слов. А современный подросток после окончания школы в среднем знает уже около 51 тыс., словарный запас же выпускника университета включает более 81 тыс. слов. Хотя для повседневного общения и чтения нам достаточно всего 6 тыс., но для того, чтобы не попасть впросак в интеллигентном обществе, с таким запасом нам приходится просто мило кивать, когда на самом деле мы не совсем понимаем, о чем же говорит наш собеседник.
Мы в AdMe.ru решили проверить нашу эрудированность и узнали значения слов, которые наверняка известны обладателям богатого словарного запаса. Надеемся, что и вы сможете легко угадать все реальные значения слов.
Сентенция
Амфиболия
Когнитивный
Экзистенциальный
Щедровки
Калиборит
Охолонуться
Жантильный
Чехвал
Бихевиоризм
Зандр
Хрия
Жулябия
Катарсис
Утрафить
Гештальт
Отопок
Апокрифичный
Девиация
Импринтинг
Ответы
- Сентенция — краткое изречение нравоучительного характера.
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Амфиболия — двойственность или двусмысленность во фразе.
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Когнитивный — связанный с изучением сознания и мышления.
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Экзистенциальный — обусловленный существованием, относящийся к существованию.
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Щедровки — святочные народные песни, обычно исполняемые под Новый год.
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Калиборит — белый минерал, встречающийся в соляных месторождениях.
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Охолонуться — прийти в себя, успокоиться.
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Жантильный — миловидный, кокетливый, изнеженный.
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Чехвал — хвастун, зазнайка.
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Бихевиоризм — подход к изучению поведения людей и животных.
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Зандр — пологая волнистая равнина.
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Хрия — речь, рассуждение, составленное по заданным правилам.
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Жулябия — мелкий жулик.
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Катарсис — процесс высвобождения эмоций.
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Утрафить — угодить, ублажить.
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Гештальт — целостный образ, который формируется в сознании при восприятии объектов.
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Отопок — изношенный, стоптанный башмак.
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Апокрифичный — недостоверный, маловероятный, мнимый.
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Девиация — отклонение, изменение в развитии, состоянии, движении.
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Импринтинг — форма познания действительности.
Загадайте теперь и нам сложное слово, а мы попробуем угадать его значение.