20 слов, значение которых вы точно знаете, если у вас богатый словарный запас

Известно, что Пушкин в своих произведениях использовал свыше 21 тыс. слов. А современный подросток после окончания школы в среднем знает уже около 51 тыс., словарный запас же выпускника университета включает более 81 тыс. слов. Хотя для повседневного общения и чтения нам достаточно всего 6 тыс., но для того, чтобы не попасть впросак в интеллигентном обществе, с таким запасом нам приходится просто мило кивать, когда на самом деле мы не совсем понимаем, о чем же говорит наш собеседник.