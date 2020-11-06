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20 слов, значение которых вы точно знаете, если у вас богатый словарный запас

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Известно, что Пушкин в своих произведениях использовал свыше 21 тыс. слов. А современный подросток после окончания школы в среднем знает уже около 51 тыс., словарный запас же выпускника университета включает более 81 тыс. слов. Хотя для повседневного общения и чтения нам достаточно всего 6 тыс., но для того, чтобы не попасть впросак в интеллигентном обществе, с таким запасом нам приходится просто мило кивать, когда на самом деле мы не совсем понимаем, о чем же говорит наш собеседник.

Мы в AdMe.ru решили проверить нашу эрудированность и узнали значения слов, которые наверняка известны обладателям богатого словарного запаса. Надеемся, что и вы сможете легко угадать все реальные значения слов.

Сентенция

Амфиболия

Когнитивный

Экзистенциальный

Щедровки

Калиборит

Охолонуться

Жантильный

Чехвал

Бихевиоризм

Зандр

Хрия

Жулябия

Катарсис

Утрафить

Гештальт

Отопок

Апокрифичный

Девиация

Импринтинг

Ответы

  • Сентенция — краткое изречение нравоучительного характера.

  • Амфиболия — двойственность или двусмысленность во фразе.

  • Когнитивный связанный с изучением сознания и мышления.

  • Экзистенциальный — обусловленный существованием, относящийся к существованию.

  • Щедровки — святочные народные песни, обычно исполняемые под Новый год.

  • Калиборит — белый минерал, встречающийся в соляных месторождениях.

  • Охолонуться — прийти в себя, успокоиться.

  • Жантильный — миловидный, кокетливый, изнеженный.

  • Чехвал хвастун, зазнайка.

  • Бихевиоризм — подход к изучению поведения людей и животных.

  • Зандр — пологая волнистая равнина.

  • Хрия — речь, рассуждение, составленное по заданным правилам.

  • Жулябия — мелкий жулик.

  • Катарсис процесс высвобождения эмоций.

  • Утрафить угодить, ублажить.

  • Гештальт — целостный образ, который формируется в сознании при восприятии объектов.

  • Отопок — изношенный, стоптанный башмак.

  • Апокрифичный недостоверный, маловероятный, мнимый.

  • Девиация — отклонение, изменение в развитии, состоянии, движении.

  • Импринтинг — форма познания действительности.

Загадайте теперь и нам сложное слово, а мы попробуем угадать его значение.

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