20+ слов, о значении которых трудно догадаться даже тем, у кого была пятерка по русскому в школе
В каждом регионе нашей большой страны люди порой используют для обозначения вещей и явлений слова, которые не услышишь ни в одном другом российском городе. И если о бордюре и поребрике москвичи и петербуржцы знают еще с пеленок, то фраза «Вот такой тормозок у меня сегодня на работе» может легко сбить вас с толку, если вы родом не из Тульской области.
Мы в AdMe.ru узнали значения слов, которые употребляют лишь в определенных регионах нашей страны. И теперь мы готовы отправиться в путешествие в любую точку России, чтобы говорить с местными жителями на одном языке.
1. Тормозок
Так в Тульской области говорят о еде, которую берут с собой на работу или учебу. По одной из версий, слово в прямом смысле означает «затормозить» или «приостановить» работу и перешло в лексикон местных жителей из шахтерского профессионального жаргона.
2. Чифанька
В Хабаровском крае этим словом называют недорогое кафе или забегаловку.
3. Пахучка
В Белгородской области этим простым словом называют любой ароматизатор.
4. Вехотка
В Алтайском и Пермском краях, Новосибирской и Томской областях это слово используют, когда говорят о мочалке.
5. Шурушки
Этим словом в Новосибирской и Томской областях называют разные штучки, вещички, детальки, мелкие предметы.
6. Бомбошка
В Пермском крае и Ярославской области бомбошкой часто называют помпон на головном уборе.
7. Кукса
В Сахалинской области это слово используют для обозначения лапши быстрого приготовления.
8. Тришки
Так в Красноярском крае говорят, когда имеют в виду спортивные штаны.
9. Мульда
В Вологодской и Кемеровской областях, а также в Удмуртской Республике мульда — это мусорный контейнер.
10. Завертон
В Приморском и Хабаровском краях этим словом называют роллы или рулеты.
11. Шушлайка
Так в Забайкальском и Приморском краях, а также в Курганской области говорят о малолитражном автомобиле.
12. Баклажка
Этим словом называют пластиковую бутылку в Воронежской, Липецкой, Орловской областях, а также в Республике Мордовия.
13. Каралька
В Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях так называют выпечку или колбасу в форме полукольца или кольца.
14. Гаманок
В Новосибирской области это слово используется для обозначения кошелька.
15. Постряпушки
В Алтайском и Пермском краях, а также в Кемеровской области постряпушками называют домашнюю выпечку.
16. Бурогозить
Когда кто-то шумит или буянит, жители Омской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры для описания этого явления используют слово «бурогозить».
17. В три вилюшки
Выражение применяют, когда хотят описать что-то очень длинное, обычно изгибающееся (чаще всего имеют в виду очередь) в Воронежской и Липецкой областях.
18. Как бешеная тарашка
В Нижегородской области данное выражение употребляют, когда кто-то делает что-то в лихорадочной спешке.
19. Стонота
Этим словом называют нытика и вечно недовольного человека в Пермском крае и Свердловской области.
20. Култышка
В Удмуртской Республике и Пермском крае это слово используется для обозначения пучка на голове, когда речь идет о прическе.
21. Кеся-меся
В Белгородской области это слово используют, когда говорят о мешанине, к примеру: «Варить картофель кубиками — будет кеся-меся».
22. Бадлон
Петербуржцы и жители Ленинградской области используют это слово, когда имеют в виду водолазку (свитер) с воротом, закрывающим шею.
А какие местные слова знаете и используете вы в повседневной жизни?