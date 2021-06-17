20+ слов, о значении которых трудно догадаться даже тем, у кого была пятерка по русскому в школе

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В каждом регионе нашей большой страны люди порой используют для обозначения вещей и явлений слова, которые не услышишь ни в одном другом российском городе. И если о бордюре и поребрике москвичи и петербуржцы знают еще с пеленок, то фраза «Вот такой тормозок у меня сегодня на работе» может легко сбить вас с толку, если вы родом не из Тульской области.

Мы в AdMe.ru узнали значения слов, которые употребляют лишь в определенных регионах нашей страны. И теперь мы готовы отправиться в путешествие в любую точку России, чтобы говорить с местными жителями на одном языке.

1. Тормозок

Так в Тульской области говорят о еде, которую берут с собой на работу или учебу. По одной из версий, слово в прямом смысле означает «затормозить» или «приостановить» работу и перешло в лексикон местных жителей из шахтерского профессионального жаргона.

2. Чифанька

В Хабаровском крае этим словом называют недорогое кафе или забегаловку.

3. Пахучка

В Белгородской области этим простым словом называют любой ароматизатор.

4. Вехотка

В Алтайском и Пермском краях, Новосибирской и Томской областях это слово используют, когда говорят о мочалке.

5. Шурушки

Этим словом в Новосибирской и Томской областях называют разные штучки, вещички, детальки, мелкие предметы.

6. Бомбошка

В Пермском крае и Ярославской области бомбошкой часто называют помпон на головном уборе.

7. Кукса

В Сахалинской области это слово используют для обозначения лапши быстрого приготовления.

8. Тришки

Так в Красноярском крае говорят, когда имеют в виду спортивные штаны.

9. Мульда

В Вологодской и Кемеровской областях, а также в Удмуртской Республике мульда — это мусорный контейнер.

10. Завертон

В Приморском и Хабаровском краях этим словом называют роллы или рулеты.

11. Шушлайка

Так в Забайкальском и Приморском краях, а также в Курганской области говорят о малолитражном автомобиле.

12. Баклажка

Этим словом называют пластиковую бутылку в Воронежской, Липецкой, Орловской областях, а также в Республике Мордовия.

13. Каралька

В Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях так называют выпечку или колбасу в форме полукольца или кольца.

14. Гаманок

В Новосибирской области это слово используется для обозначения кошелька.

15. Постряпушки

В Алтайском и Пермском краях, а также в Кемеровской области постряпушками называют домашнюю выпечку.

16. Бурогозить

Когда кто-то шумит или буянит, жители Омской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры для описания этого явления используют слово «бурогозить».

17. В три вилюшки

Выражение применяют, когда хотят описать что-то очень длинное, обычно изгибающееся (чаще всего имеют в виду очередь) в Воронежской и Липецкой областях.

18. Как бешеная тарашка

В Нижегородской области данное выражение употребляют, когда кто-то делает что-то в лихорадочной спешке.

19. Стонота

Этим словом называют нытика и вечно недовольного человека в Пермском крае и Свердловской области.

20. Култышка

В Удмуртской Республике и Пермском крае это слово используется для обозначения пучка на голове, когда речь идет о прическе.

21. Кеся-меся

В Белгородской области это слово используют, когда говорят о мешанине, к примеру: «Варить картофель кубиками — будет кеся-меся».

22. Бадлон

Петербуржцы и жители Ленинградской области используют это слово, когда имеют в виду водолазку (свитер) с воротом, закрывающим шею.