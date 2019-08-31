20+ слов из разных языков, которые похожи на русские (Осторожно, возможен конфуз)

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Ученые считают, что уже полмиллиона лет назад наши предки были способны если не разговаривать, то хотя бы произносить отдельные звуки. Есть и другая теория, согласно которой все люди когда-то общались на одном праязыке — правда, есть и мнение, что существовало несколько языков, сформировавшихся независимо друг от друга. Но, как бы там ни было, во многих языках есть слова, звучащие очень похоже. Вот только значение их может быть совсем иным, чем в русском, и вызывать улыбку.