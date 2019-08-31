20+ слов из разных языков, которые похожи на русские (Осторожно, возможен конфуз)
Ученые считают, что уже полмиллиона лет назад наши предки были способны если не разговаривать, то хотя бы произносить отдельные звуки. Есть и другая теория, согласно которой все люди когда-то общались на одном праязыке — правда, есть и мнение, что существовало несколько языков, сформировавшихся независимо друг от друга. Но, как бы там ни было, во многих языках есть слова, звучащие очень похоже. Вот только значение их может быть совсем иным, чем в русском, и вызывать улыбку.
AdMe.ru заглянул в иностранные словари и нашел слова, которые кажутся нам знакомыми. Попробуйте угадать, что они на самом деле означают. А ответы вы, как всегда, найдете в конце статьи.
1. Чешский
2. Польский
3. Болгарский
4. Турецкий
5. Хорватский
Ответы
1. Чешский
Herna (херна) — бильярдная
Kaka (кака) — хурма
Chalupa (халупа) — дача
Čerstvý (черствы) — свежий
Mládenec (младенец) — холостяк
Úroda (урода) — урожай
2. Польский
Pukać (пукач) — постучать
Sklep (склеп) — магазин
Woń (вонь) — аромат
Żywność (живность) — еда
3. Болгарский
Петя, Ваня — женские имена
Булка — невеста
Яйца на очи — глазунья
Пуканки — попкорн
Страхотно — красиво
Бухал — сова
4. Турецкий
Durak (дурак) — остановка
Kot (кот) — джинсы
Kazak (казак) — свитер
Para (пара) — деньги
Tabak (табак) — тарелка
Kabak (кабак) — тыква
5. Хорватский
Deva (дева) — верблюд
Hobotnica (хоботница) — осьминог
Bogac (богач) — бедняк
Hrenovka (хреновка) — сосиска
Ponos (понос) — гордость
А вам случалось попадать в неловкие ситуации за границей из-за подобных коварных слов?
Иллюстратор Xenia Shalagina специально для AdMe.ru