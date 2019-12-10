20+ слов и выражений, которые раздражают больше, чем звук ломающегося пенопласта

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Русский язык, как и любой другой, постоянно меняется. Какие-то слова появляются и навсегда остаются, какие-то бесследно исчезают, а некоторые просто на какое-то время входят в моду, а потом забываются. И именно такие «временные» слова и выражения чаще всего раздражают людей — как, к примеру, слово «орать» в значении «смеяться».

Мы в AdMe.ru любим русский язык и стараемся сохранить его чистоту, но в то же время понимаем, что изменения и нововведения неизбежны. Мы опросили наших авторов, чтобы узнать, какие слова заставляют их нервничать.

Когда употребляют слово «лук» в значении «образ, наряд». Я понимаю, что сейчас модно заменять русские слова английскими аналогами, но это звучит нелепо и странно

Не нравится, когда говорят «типа» через каждое слово.

Раздражают фразы «она такая», «он такой»: «Он такой у нее спрашивает, а она такая ему отвечает». Р-р-р-р-р!

Больше всего меня раздражает слово «благодарочка». Так порой говорит моя сестра вместо обычного «спасибо». После этого хочется заклеить ей рот, чтобы больше никаких благодарочек не слышать.

Меня раздражает употребление слов «баба», «бабы» в адрес женщин. И его производные типа «вот бабье». А еще всякие феминитивы: «блогерка», «авторка»... Просто рвать и метать от феминитивов хочется.

Терпеть не могу, когда говорят «купаться» вместо «мыться». Сразу представляется большой дом с бассейном, а не стандартная ванная комната в обычном панельном доме

Сейчас наткнулась на выражение «беременный мозг». Это означает, по мнению автора, мозг во время беременности и его закидоны. Боже, беременный мозг! Мне кажется, у некоторых он постоянно беременный и все никак не родит...

Дико бесит, когда говорят «денюжки».

А еще вопрос «И что?», который задают после того, как ты рассказываешь о проблеме.

Терпеть не могу, когда произносят слова «игралась», «играется» и их производные. Доказывая, что такого слова нет, была на таком взводе, что даже била кулаком о стену. Верхом этого идиотизма выступила женщина, которая ругала своего внука за какое-то там «не то» слово в его лексиконе, но тут же отправила его играться... Мама дорогая!

«Доброго времени суток» вместо «здравствуйте». Такое ощущение, что автор сам еще не определился, утро, день или вечер за окном. Раньше эту фразу использовали только в переписке (где это еще хоть как-то оправдано), а теперь она перекочевала и в живое общение

«Пересечемся», «я вас услышал». Первое я воспринимаю как «может быть, где-нибудь, когда-нибудь случайно и увидимся». А второе как «мне нечего вам сказать».

«КоНгнитивный диссонанс» — мало того, что говорят неправильно, так еще и впихивают это куда ни попадя.

«Одолжи мне СВОЙ тушь» и все прочие ошибки, связанные с родом слова. Часто слышу «хорошая шампунь».

«Титю кушает» (про грудничка) — вот это прямо верх жути. Почему нельзя сказать «мать кормит ребенка грудью»?

Недолюбливаю слово «человечек». Особенно о 30-летней женщине: «Она такой солнечный человечек». Бр-р-р!

Очень не люблю, когда спрашивают: «Как делишки?» Тут сразу представляются два ретро-грабителя в черных полумасках, которые с фонарем крадутся по темному городу обделывать свои грязные делишки.

«Крайний» вместо «последний», если говорящий не летчик и не пожарный. Очень раздражает.

Передергивает от слова «вкусненько». А «вкусненькое мяско» — это вообще бр-р-р, гадость какая-то.

Слово «касательно» в значении «поговорить о чем-то». Отвратительный канцеляризм.

«Вконтыч», «пасибки», «рюкзыч», «падик», «шампусик», «шаговая доступность». У меня все.

Слово «вкусный», которое используют в отношении чего угодно, только не еды. «Вкусная цена», «вкусный цвет». Ужас!

Выражение «на сносях». Да, оно существует, но все равно бесит.

Не люблю, когда говорят «у нее заболевание по-женски». Существует же нормальный термин, к чему эта неуместная стыдливость?

Использование слова «конгениальный» в любых ситуациях, но только не в уместных.

«Мне надо сходить до (имя человека)». Своими ушами слышала в маршрутке: «Я сегодня пойду до Иры, у нее сегодня сейшен». Рукалицо.

Говорить не о чем-то, а «за что-то»: «говорили за шампуни», «говорили за Васю».

Слово «мужик» в отношении мужа или партнера: «Как там поживает твой мужик?»

Жутко, прямо до зубовного скрежета бесит слово «орать» (и его производные) в значении «смеяться». Ощущение, что человек какой-то недалекий, неуч. До такой же степени ненавижу слова «флексить», «флекс». Кстати, сколько ни читала о них, так и не смогла понять, что за ними скрывается.

Бесит слово «бухать». Это так грубо!

Не нравится, когда намеренно коверкают слова для смеха, типа «кепчук» вместо «кетчуп». Вроде как понимаю, что человек шутит, но ощущение, что он неотесанный, все равно сохраняется.

Меня бесит, когда географические названия фамильярно сокращают: Финляндия — Финка, Германия — Гермашка, Россия — Рашка, и так далее.

А у вас есть подобные «раздражители»?