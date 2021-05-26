20+ слегка безумных вещей, которые делают звезды, чтобы запутать назойливых папарацци

Знаменитости зарабатывают много денег, и их жизнь кажется нам просто мечтой. Но в их реальности есть большая проблема — папарацци. Куда бы звезда ни отправилась, все ее действия буду запечатлены на камеру. Неудивительно, что известные люди в повседневной жизни всеми силами стараются скрыться от внезапно появляющихся фотографов. Однако некоторые селебрити борются с повышенным вниманием прессы нетривиальным способом — с помощью юмора.

Мы в AdMe.ru покопались в архивах и нашли кадры, на которых известные люди весьма творчески подошли к борьбе с надоедливыми папарацци. А в конце вас ждет бонус — история молодого человека, который, кажется, раскрыл секрет, как знаменитостям остаться незамеченными.

Прикрыться сумкой — святое

Но можно и детским рюкзаком

Ирина Шейк гуляет по Нью-Йорку.

Аманда Байнс открыла секрет, для чего знаменитостям эти крошечные собачки

Дети известных людей — лакомый кусочек для папарацци

Ариэль Уинтер была замечена в супермаркете с друзьями. Рукой она прикрывает лицо ребенка из своей компании.

Кэти Холмс с дочерью.

Кейт Уинслет изо всех сил пытается скрыть своего сына Джо от фотографов.

А ее дочь прячется от камер более оригинальным способом.

Принцесса Диана прячет лицо от камер

Дэниел Рэдклифф полгода носил одни и те же кепку и куртку, чтобы фотографии всегда выглядели старыми и папарацци не могли продать их как свежие

«Они могли фотографировать в течение 6 месяцев, но эти кадры выглядели бы как сделанные в один день. Было забавно. Ведь нет ничего приятнее, чем видеть, как папарацци расстраиваются», — сказал актер в интервью.

Брэду Питту, наверное, не очень удобно передвигаться

Аманда Сейфрид организовала коллективное фото. Ведь несправедливо, что папарацци всегда остаются за кадром

Пакет на голове — неплохое приспособление, чтобы скрыть свою личность. Особенно с надписью «Я больше не знаменит»

Звезда «Трансформеров» Шайа Лабаф был замечен гуляющим по Лос-Анджелесу с бумажным пакетом на голове. Его маскировка так полюбилась интернет-пользователям, что актер решился использовать ее на красной ковровой дорожке.

Кривляние — верный способ насолить фотографам. Цель Дженнифер Лоуренс — ни одного удачного кадра

Певица Тейлор Свифт предпочла путешествовать в чемодане, чтобы скрыться от вездесущих людей с камерами

Звезда Marvel Марк Руффало решил провести день со своим сыном, но не хотел, чтобы весь этот день его просили сделать селфи

Певицу Адель перевозят на шоу в коробке

Иногда попытки скрыться переходят все границы. Сын Уилла Смита Джейден отправился на свидание в костюме Железного Человека

Дженнифер Лопес просто закрыла лицо салфеткой

Джейн Фонда пытается остаться незамеченной

Кейт Хадсон и Мэтт Беллами совсем не выделяются из толпы

Сын Хью Джекмана Оскар придумал идеальную маскировку

Мастер маскировки — Леонардо Ди Каприо

«Папарацци, мы тебя нашли!»

Линдси Лохан и ее парень Гарри Мортон на Гавайях.

Накаленная атмосфера: Леонардо Ди Каприо посетил Израиль

Бонус: а простым людям кажется, что знаменитостям скрыться в толпе легко

В Болливуде есть известная актриса Джая Бхадури. На пике своей славы она утверждала: все, что ей нужно сделать, чтобы ее не узнали, — это не пользоваться косметикой. Она гуляла с ребенком другой знаменитости в многолюдном общественном парке пару часов. Видимо, все думали, что она просто няня! Нечто подобное произошло, когда я однажды посетил центр Disney World. Гид утверждал, что в тот день там была Мадонна, но мы не узнали ее, потому что она была без макияжа. Правда ли это, я не знаю. Один человек в автобусе сказал, что видел кого-то, похожего на Мадонну. © Nandan Choksi / Quora