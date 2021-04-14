20+ слегка безумных фото из жизни Китая, при виде которых так и тянет сказать: «Во дают!»

Как бы мы ни относились к Китаю, не признать оригинальность жизненного уклада этой древней страны просто невозможно. Здесь каким-то образом сочетаются многовековые традиции и такие передовые технологии, что чувствуешь себя героем научно-фантастического фильма. Чего только стоит система баллов, которая на государственном уровне оценивает все ваши прегрешения. И если человек оказался недостаточно хорош, то могут и в обслуживании отказать.

Мы в AdMe.ru не могли пройти мимо реалий жизни Поднебесной, которые точно кажутся в новинку нашему человеку. А то и просто вздрогнуть заставляют. В бонусе же вас ждут истории, подтверждающие, что и в плане еды китайцы горазды устроить встряску.

В каждую камеру телефона по умолчанию включено такое количество фильтров, что они просто ослепят неподготовленного европейца. А уж лицо исказят и вовсе пугающе

«А девушка-китаянка сказала, что фото прямо красивое. Ага. Я выгляжу так, будто готова прийти за вами ночью, и никому не спастись».

А вот в таком виде демонстрируется одежда в интернет-магазине. Одежда для беременных, между прочим

Кстати, в интернет-магазинах здесь покупают вещи буквально все. И поэтому после различных распродаж улица перед жилыми домами может выглядеть примерно так

Потому что даже в подъездах место закончилось.

А если вы решите заглянуть в обычный магазин, китайская мода точно равнодушным вас не оставит

Но и свое, родное найти здесь на удивление легко

«Живу в Китае, женат на китаянке. Гречку ненавижу с детства. Сегодня прихожу домой и вижу вот это. Жена купила в магазине русских продуктов, ага».

А иногда иностранный реквизит может свести на нет всю гламурность китайской фотосессии

Ладно, просто взгляните на этот книжный магазин. Мы сами были бы не прочь провести в таком несколько часов. Или дней

И эти китайские здания тоже стоят того, чтобы зависнуть около них со слегка приоткрытым ртом

Одна провинция в Китае настолько гордится своими успехами в животноводстве, что даже вагон метро здесь похож на луг с пасущимися коровками

А в шанхайском ресторане можно увидеть такую картину. И мы тоже согласны с утверждением, что панды — это произведение искусства

Но, конечно же, в Китае полно по-настоящему передовых технологий. Одна только система распознавания лиц чего стоит

В таких очках представители власти могут отыскать правонарушителей даже на многолюдном вокзале.

Такая же система постепенно внедряется во всевозможных магазинах для оплаты товаров. Рядом с кассой стоит камера, распознает покупателя — и все, продукция оплачена

Но в целом стандартный способ оплаты для Китая — это использование QR-кодов. Да, никаких банковских карт или практически вымерших наличных денег. Даже на рынках

Подобные технологии приводят и к появлению своеобразных мини-магазинов самообслуживания, работающих без продавца

«Для того чтобы попасть внутрь, сначала необходимо отсканировать QR-код. Тогда дверь открывается, а за тобой снова закрывается на замок. Внутри установлено много камер. А покупки оплачиваешь на кассе опять-таки с помощью приложений на телефоне».

А вот саму программу лучше не пытаться обхитрить. Не так давно в Китае была внедрена специальная система баллов, которая оценивает добропорядочность граждан

Так, если пару раз вовремя не вернуть кредит или не оплатить коммуналку, могут, например, и билет на поезд не продать. Отслеживать же свои баллы просто: достаточно мобильного приложения. Но не спешите сравнивать эту систему с показанной в одной из серий «Черного зеркала». Ведь основная ее цель — пресекать всевозможные мошенничества. Например, если человек открывает тренажерный зал, продает со скидкой множество членских карт на 3 года, а через полгода исчезает с деньгами. А такие ситуации в Китае встречаются достаточно регулярно.

Любимый вид развлечений для китайцев — караоке. Поэтому индивидуальные кабинки для этого занятия можно встретить абсолютно повсеместно. Например, в торговых центрах

В Китае можно наткнуться на вывеску, предлагающую довольно занятный комплекс услуг для населения

«КрасотаВолосыНогтиМассаж Гольф».

И, конечно, до сих не утихают споры по поводу особенностей менталитета китайцев, например умения стоять в очередях. И пока один пересылает подобные фото, другой утверждает, что это лишь затишье перед бурей

Еще один интересный обычай: в ресторанах средней руки приборы упаковывают в пленку, как бы гарантируя их чистоту

Но при этом китайцы сами не доверяют своим ресторанам. Обычно на столе стоит небольшой чайник с кипяченой водой: посетители часто моют этой водой тарелки и стаканы перед использованием.

А вот так выглядит традиционная детская коляска в Поднебесной

Бонус: и как же без историй о гастрономических сложностях

Как-то пришлось мне праздновать день рождения в Китае. Поняла, что хочу чизкейк. Дико хочу. Пошла искать, но ничего сырного (да и в принципе молочного) нет у них вообще. Правда, в одном месте заявили, мол, мадам, для вас все сделаем. Ну сделали, да. В итоге получилась такая пакость, что плевались абсолютно все. А я ведь на работу его принесла коллег угостить...

Будучи в Китае, пригласили мы наших китайских друзей отмечать Новый год. Приготовили пару салатиков, бутербродики с красной рыбой, вот это все. Сами уплетаем за обе щеки, а китайцы ничего не едят. Вообще ничего. Спрашиваем: «Ребята, вам не нравится?» Нам в ответ: «А когда нормальная еда будет?»

Оказалось, для китайцев особенно важно такое понятие, как температура еды. Все, что у нас стояло на столе, у них называется «холодными блюдами» (то есть не приготовленными сразу перед подачей). Китайцы такие блюда едят неохотно, они считаются в лучшем случае «предисловием» к всеми любимым «горячим блюдам». Вот бедняги весь вечер и ждали этих «горячих блюд». И хотя на нашем новогоднем столе, конечно, тоже бывают кушанья с пылу с жару, но в нашем студенческом общежитии мы их не могли приготовить.

Как-то еще на родине привела я китайских студентов в наш традиционный ресторанчик. Ну они там заказали всякого. Один взял грибной суп со сметаной. Пробует и говорит: «Такой вкусный суп был, но зачем в него йогурт положили?!»

Опять же, это все из-за того, что в Китае нет сметаны. Молочные продукты китайцы не любят и описать сметану иначе как «йогурт» не могут.