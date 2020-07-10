20+ сладких фактов про шоколад, узнав которые вы тут же захотите положить в рот что-нибудь сладкое
11 июля все сладкоежки мира отмечают День шоколада. Этот вкусный праздник был придуман французами в 1995 году, хотя, согласно научным данным, человечество употребляет какао уже более 5 000 лет. С тех пор шоколад сильно изменился и превратился в одно из любимейших лакомств людей во всем мире. Мы едим его в любой ситуации: когда нам грустно, он поднимает настроение, а когда весело — усиливает радость.
Мы в AdMe.ru даже не подозревали, какая богатая история у этого популярного десерта и сколько любопытных фактов может скрываться за обычной плиткой шоколада.
- Впервые про шоколад узнали индейцы майя и ацтеки. Правда, они его не ели, а пили, смешивая обжаренные и молотые какао-бобы с водой. Иногда в эту смесь они добавляли различные специи, например перец чили. В итоге получался горьковатый пенистый напиток с высокой жирностью.
- Кстати, многие думают, что современное слово «шоколад» произошло от ацтекского xocolatl, то есть «горький напиток». Майя и ацтеки называли шоколад подарком богов и относились к нему с почтением. Его использовали во время ритуалов, давали отличившимся в битвах воинам и использовали какао-бобы в качестве валюты, так они были для них ценнее, чем золото.
- Какао-бобы растут в основном в Кот-д’Ивуаре, Гане, Нигерии и Эквадоре. Причем в своем натуральном виде они выглядят совсем неаппетитно и даже пугающе.
- В Европе шоколад появился только в XVI веке и тоже в виде напитка. Его привез испанец Эрнан Кортес. В Испании напиток приобрел большую популярность среди аристократии, правда, обычно его использовали в качестве лекарства, а чтобы приглушить горький вкус, в него добавляли сахар, ваниль или мед.
- Интересно, что Великобритания могла бы попробовать шоколад немного раньше, если бы не одно досадное неразумение. Когда корабль с партией испанских какао-бобов отклонился от курса и был захвачен у берегов Британии, англичане предположили, что содержимое мешков было овечьим пометом, и сожгли ценный товар.
- Кстати, в XVII веке между двумя орденами католических монахов разгорелись горячие споры о том, является ли шоколад напитком. Если да, то его можно было употреблять даже в пост. Спор разрешил папа Александр VII, к радости многих монахов объявив, что шоколад можно считать напитком.
- Все изменилось в 1828 году, когда голландец Конрад Ван Хаутен изобрел «пресс для какао», который мог отжимать бобы, отделяя какао-масло от какао-порошка. Новое изобретение помогло сделать производство шоколада более простым и доступным.
- Примерно через 20 лет британскому шоколатье Джозефу Фраю пришла в голову мысль сделать формованный шоколад. Для этого он смешал какао-порошок, ликер, сахар, растопленное масло какао и залил все это в формочки. Так родился шоколадный батончик.
- Следующий важный поворот в истории произошел, когда швейцарец Даниэль Питер решил добавить в смесь сухое молоко, создав тем самым первую в мире плитку молочного шоколада. С тех пор популярность этого десерта резко пошла вверх и никогда не снижалась.
- «Отцами» современного шоколада можно считать двух швейцарцев — Анри Нестле, который наладил массовое производство, и Рудольфа Линдта, который первым освоил конширование шоколадной массы. В результате этого процесса уходит лишняя влага, в итоге чего получается нежная, тающая консистенция.
- Довольно долгое время этот десерт был доступен только обеспеченным людям. Шоколад продавался в дорогих упаковках, обитых шелком. В 1930-х годах примерная стоимость коробочки составляла 100 шиллингов, в то время как бедняки платили за аренду жилья около 10 шиллингов в неделю.
- Многие из наших самых любимых современных шоколадных батончиков были придуманы более 100 лет назад. Так, компания Mars, которая выпускает батончики Milky Way, Snickers, Mars, была основана в 1911 году Фрэнком Марсом. То есть Mars старше королевы Великобритании на 15 лет.
- Шоколад был включен в рацион солдат. Правда, его рецепт был довольно сильно изменен. Во-первых, его сделали более термостойким и твердым: плитку было очень сложно разломить и она выдерживали температуру до 49 °C. Во-вторых, по вкусу такой шоколад был немного вкуснее вареного картофеля, чтобы солдаты не ели слишком часто. В итоге такой десерт был практически повсеместно ненавидим солдатами за его горький вкус.
- Появлению шоколадного печенья мы обязаны женщине-кондитеру по имени Рут Грейвс Уэйкфилд. Многие говорят, что оно было изобретено случайно, когда повар добавила в тесто шоколад вместо масла. Однако Рут утверждала, что сделала это намеренно. Позднее она продала свой рецепт печенья компании Nestle за $ 1 и пожизненный запас шоколада Nestle.
- Всего в мире существует четыре вида шоколада: горький (темный), молочный, белый и рубиновый. Горький шоколад состоит из тертого какао, сахарной пудры и масла какао. Чем больше в нем тертого какао, тем он более горький и ароматный. Молочный шоколад готовится из тертого какао, масла какао, сахарной пудры и сухого молока. Основной вкус ему придают сахар и сухое молоко.
- Если вы увидите белый налет на шоколаде, то это говорит о неправильном хранении продукта, и есть его не стоит. Зато это свидетельствует о том, что в его составе на самом деле есть какао-масло, а не заменители.
- Белый шоколад совсем не содержит какао, поэтому многие читают, что его нельзя считать настоящим шоколадом. В его состав входит масло какао, сахар, сухое молоко и ванилин. Изначально белый шоколад был придуман как лекарство для детей. 1930-х годах в Швейцарии врачи должны были давать детям молоко, обогащенное витаминами. Однако многие отказывались пить его, поэтому доктора решили добавить в напиток ароматное масло какао.
- Также на основе белого шоколада изготавливается популярный зеленый шоколад. Для этого в сладкую массу добавляется пудра из зеленого чая матча. Такое лакомство имеет освежающий, слегка горьковатый вкус зеленого чая.
- В 2017 году был открыт четвертый вид шоколада — рубиновый. Несмотря на насыщенный розовый цвет, в него не добавляется никаких красителей, просто он сделан из особого сорта какао-бобов. Новинку представила бельгийско-швейцарская компания Barry Callebaut, которая работала над ней 13 лет. Этот сорт отличается от остальных по вкусу — у него выраженный ягодный привкус и особая кислинка.
- Шоколад может храниться очень долго. Так, плитка шоколада Hershey, найденная на стоянке полярного исследователя Ричарда Бэрда возле Южного полюса, и спустя 60 лет прекрасно сохранилась и была пригодна к употреблению.
- А самой ценной шоколадкой в мире считается батончик Cadburry, принадлежавший капитану Роберту Скотту в его первой экспедиции к Антарктике. Шоколадка сохранилась спустя 100 лет и была продана на аукционе в 2001 году за $ 687 неизвестному покупателю.
- «Слово KitKat в Норвегии неофициально запрещено. По рукам не дадут, но неодобрительно посмотрят». Потому что у норвежцев есть свой собственный шоколад с вафлей под названием «Kvikk lunsj». Причем рекламируется батончик как идеальный снек для походов, а на обертке напечатаны полезные советы для путешественников. При этом сам шоколад не такой сладкий, как в Kit Kat.
- Драже M&M’s были в космосе более 130 раз — это одно из любимых лакомств астронавтов. К тому же они легкие и хорошо переносят перепады температур. Впервые M&M’s слетали в космос в 1981 году.
- Шоколад можно считать натуральным обезболивающим. Когда его кусочек попадает в желудок, содержащееся в нем какао вызывает выброс эндорфинов в мозг и активирует центры удовольствия мозга. Это может привести к снижению болевых ощущений.
- Это самая безопасная сладость для ваших зубов. Все дело в том, что антибактериальные свойства какао-бобов способны нейтрализовать высокий уровень сахара.
- Кроме того, было установлено, что таяние дольки шоколада во рту приятнее, чем поцелуй. В 2007 году ученые исследовали частоту сердечных сокращений и мозговые волны у нескольких 20-летних пар во время поедания шоколада и во время поцелуя. Победу одержал шоколад.
- При этом нет никаких доказательств того, что этот десерт способен вызвать зависимость. Так что все слухи о «шокоголиках» сильно преувеличены. А вот причины повышения настроения после употребления шоколада до сих пор окончательно не объяснены.
- В мире есть несколько музеев шоколада и всего лишь один памятник. Он находится в городе Покрове Владимирской области и представляет собой шоколадную фею со сладкой плиткой в руке.
А какой шоколад предпочитаете вы? Или у вас есть другой любимый десерт?
Фото на превью ImmortalOne / pikabu