20+ сладких фактов про шоколад, узнав которые вы тут же захотите положить в рот что-нибудь сладкое

11 июля все сладкоежки мира отмечают День шоколада. Этот вкусный праздник был придуман французами в 1995 году, хотя, согласно научным данным, человечество употребляет какао уже более 5 000 лет. С тех пор шоколад сильно изменился и превратился в одно из любимейших лакомств людей во всем мире. Мы едим его в любой ситуации: когда нам грустно, он поднимает настроение, а когда весело — усиливает радость.